При КМДА створено комісію з вивчення та аналізу ринків
12:27, 09 серпня 2012Різне
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При Київській міській державній адміністрації створено комісію з вивчення та аналізу ринкової мережі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.
Згідно з розпорядженням, міська комісія у двомісячний термін обстежить, вивчить та проаналізує питання щодо відповідності діючих підприємств ринкової мережі базовим моделям ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів і вимогам Правил торгівлі на ринках у місті Києві.
Очолив комісію заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.
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