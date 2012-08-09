При КМДА створено комісію з вивчення та аналізу ринків

При Київській міській державній адміністрації створено комісію з вивчення та аналізу ринкової мережі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.

Згідно з розпорядженням, міська комісія у двомісячний термін обстежить, вивчить та проаналізує питання щодо відповідності діючих підприємств ринкової мережі базовим моделям ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів і вимогам Правил торгівлі на ринках у місті Києві.

Очолив комісію заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.