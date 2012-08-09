Міноборони посилило заходи з протипожежного захисту військових об’єктів

У Збройних Силах України у зв’язку з аномально сухою та спекотною погодою, яка встановилася на всій території держави, у з’єднаннях і частинах посилено комплекс організаційних і практичних заходів щодо підвищення рівня пожежної безпеки.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України.

Особлива увага при цьому звертається на запобігання виникнення лісових і степових пожеж поблизу військових об’єктів, в ході занять з бойової підготовки на полігонах та у місцях постійної дислокації.

Зокрема, в усіх військових частинах по периметрах складів ракетно-артилерійського озброєння та паливно-мастильних матеріалів додатково встановлені резервуари з водою. Під час проведення робіт на технічних територіях складів визначені додаткові пожежні розрахунки, які у разі необхідності залучатимуться для гасіння пожеж, у тому числі за межами військових містечок. Посилені наряди пожежних розрахунків під час проведення бойових стрільб. У парках бойових машин збільшена кількість засобів пожежегасіння.

Крім того, посилено контроль за спостереженням усього периметру технічної території й території забороненої зони та, передусім, за сховищами та відкритими майданчиками, де зберігаються боєприпаси.