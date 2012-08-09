У Херсонській області горять 50 гектарів лісу
15:25, 09 серпня 2012Різне
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Сьогодні о 13:12 поблизу с. Кринки Цюрупинського району Херсонської області на території Каховського лісомисливського господарства (Корсунське лісництво) виникла лісова пожежа на площі 50 га, із них 25 га - верхової.
Як повідомляє прес-служба МНС України, загальна площа лісових насаджень у цьому лісництві становить близько 8000 га.
До ліквідації пожежі залучено 66 чоловік особового складу, 19 одиниць техніки, у тому числі від МНС - 36 чоловік та 9 одиниць техніки.
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