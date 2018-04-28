Картелі "приборкають" величезними штрафами

Конкурентний ринок будь-якої країни – головна складова її інвестиційної привабливості. В Україні вона грунтується, сподіємося – поки що грунтується, на вуличній торгівлі. Такі соціально важливі сегменти, як, наприклад, продукти харчування, бензин, мобільний зв'язок, комунальні тарифи, потребують особливого контролю, який здійснює Антимонопольний комітет. З початку 2012 року він особливо активізував свою роботу, про що свідчать розміри накладених штрафів – рекордні 652 мільйони гривень (у п'ять разів більше, ніж у 1 півріччі 2011 року). Санкції стосовно тільки «Меблідеревпрому» і 14 його учасників становили 419 млн. грн., до «Укрспирту» пред'явлено претензії на 200 млн. грн. Ось так сьогодні виглядає боротьба зі створенням картелів на ринках. Зараз у полі уваги Комітету ситуація з хлібобулочними виробами, тарифами на залізницях та інші злободенні питання. На порядку денному й законодавче вдосконалення регулювання ринків. Що чекає їхніх учасників, хто зараз перебуває «під прицілом» Комітету, чим закінчилися минулі розгляди, розповів в інтерв'ю УНІАН в.о. голови АМКУ Рафаель Кузьмін.

– Рафаеле Ізмаїловичу, експерти прогнозують підвищення цін на продукти харчування на тлі аномально жаркого літа і, відповідно, зниження обсягу врожаю вже восени – після парламентських виборів. Йдеться в першу чергу про хліб. Комітет відстежує ситуацію на цьому ринку?

– У цій сфері Комітет працює в режимі «постійного контролю». Так, протягом січня-липня було накладено штрафи на фігурантів шести справ, які було порушено за зловживання монопольним становищем на ринку хліба і хлібобулочних виробів, видано рекомендації припинити дії, що містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, восьми підприємствам.

Зараз Комітет розпочав розгляд ще трьох справ. Тобто контроль ведеться жорсткий.

– Чи можна до цієї жорсткості зарахувати зростання сум штрафів? Скільки сягнув їх загальний обсяг за перше півріччя?

– Протягом першого півріччя Комітет наклав штрафів на загальну суму 652 мільйони гривень, що у 5 разів більше, ніж за аналогічний період 2011 року – 43,5 млн. грн. Минулого року порушники законодавства про захист економічної конкуренції сплатили до державного бюджету більш ніж 22 млн. грн штрафів і пені.

– Антимонопольний комітет оштрафував «Укрспирт» за зловживання монопольним становищем на 200 млн. грн. Чи сплатило підприємство штраф? Можливо, «Укрспирт» звертався до суду для оскарження рішення або в Комітет задля зменшення суми?

– Термін, протягом якого «Укрспирт» має право звернутися до суду з позовом про оскарження рішення Комітету, як і термін добровільної сплати штрафу, закінчується 14 серпня поточного року. В даний час у нас немає інформації ні про його звернення до суду, ні про сплату штрафу. Із заявою про перегляд рішення в Антимонопольний комітет «Укрспирт» також не звертався.

– Комітет рекомендував кілька разів залізницям України переглянути вартість постільної білизни у потягах. Чи прислухалися до рекомендацій?

– Антимонопольний комітет протягом березня-квітня 2012 року надав обов'язкові рекомендації Львівській, Придніпровській, Одеській, Донецькій, Південно-Західній і Південній залізницям переглянути тарифи на продаж пасажирам комплектів постільної білизни у потягах, встановивши ціну на відповідному рівні. Дороги повідомили, що рекомендації виконано. Зараз триває перевірка дій залізничників.

– У 2011 році подібні рекомендації Комітет надсилав на адресу українських авіаперевізників. Чи домігся АМКУ зниження цін на внутрішніх авіарейсах?

– На виконання рекомендацій від 21 вересня 2011 року Стратегічний альянс «Українська авіаційна група», до складу якого входить «Дніправіа», надав документи про зниження тарифів на квитки як економ-класу, так і бізнес-класу. Зокрема, в економ-класі – на 6-14% (в середньому на 10,1%) залежно від напрямку і сезонності. Крім того, запроваджено абонемент («діловий тариф») для пасажирів, які постійно користуються послугами компанії в Україні. Додатково визначено мінімальну вартість квитка з урахуванням усіх зборів за переліт Київ-Одеса-Київ (з 15.07.2011) і Київ-Дніпропетровськ-Київ (з 08.08.2011) у розмірі 494 грн. Загалом, середній дохід на одного пасажира на маршрутах у межах України в жовтні 2011 року щодо березня знижено на 5,4%. Після втручання Комітету ціни у «Дніправіа» зменшилися на 20-30 дол., або в середньому на 8-13%.

– Але авіакомпанії не один раз заявляли про те, що в Україні значно завищена ціна авіапалива, зокрема у порівнянні з європейськими країнами, а це істотно впливає на вартість авіаперевезень…

– Антимонопольний комітет зараз досліджує ринок авіапалива і послуг в аеропортах. Говорити про результати ще рано. Зрозуміло, що у разі виявлення ознак порушення конкурентного законодавства ми діятимемо в рамках своїх повноважень.

– Напередодні Євро-2012 Комітет почав перевірку обгрунтованості цін на номери в готелях. Чим усе закінчилося, чи було зафіксовано порушення? Чи надходили скарги від туристів?

– Це дослідження ще не завершене. Комітет вивчає інформацію, яка продовжує надходити. А тим часом попередній аналіз свідчить, що у містах, які приймали матчі Євро-2012, на період проведення чемпіонату, враховуючи комерційну зацікавленість суб'єктів господарювання, справді факт підвищення вартості мав місце, але після закінчення Євро-2012 зафіксовано спад цін. Аналогічна ситуація спостерігається у даний час і в Лондоні, де ціни на послуги готелів зросли у десятки разів у зв'язку з проведенням Олімпійських ігор.

Тим часом під час і після Євро-2012 скарги у Комітет щодо завищеної вартості готельних послуг не надходили.

– Яка на сьогодні складається ситуація з тарифами Visa і MasterCard?

– Дослідження досить складне і трудомістке, тому продовжується. Наприклад, у США рішення у справі про платіжні системи, почате у 2005 році, було прийняте тільки цього року.

– Чи завершилося розслідування стосовно мобільних операторів?

– Розслідування також триває. МТС знизила тарифи, «Київстар» заявив про їх підвищення. З нашого боку буде адекватна реакція.

– На якій стадії перебуває розробка законопроекту про розвиток конкуренції на українському ринку?

– Комітет підготував і погодив із зацікавленими державними органами проект Концепції Загальнодержавної програми розвитку конкуренції в Україні на 2013-2023 роки. Найближчим часом його буде внесено на затвердження у Кабінет Міністрів. Термін подання до Верховної Ради – грудень цього року.

– Дякую за розмову.

Розмовляла Яна Біла (УНІАН)