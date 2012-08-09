Анонс на 10 серпня

* 9-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Акція протесту водіїв – перевізників пасажирів приміських маршрутів Києва та області». Мова піде про акцію протесту, під час якої водії вимагатимуть скасування результатів незаконного, на їхню думку, тендеру, проведеного КОДА, в результаті якого відбулася цілковита зміна перевізників на приміських і міжміських маршрутах у Київській області. Де і коли відбудеться акція протесту? Які вимоги висувають учасники акції? Як позначиться на пасажирах зміна перевізників? Відповіді на ці та інші питання дадуть організатори акції протесту під час прес-конференції (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Круглий стіл на тему: «Відносини України з МВФ у глобальному геофінансовому контексті». Організатор - Інститут української політики. Учасники: Кость Бондаренко, голова правління Фонду «Українська політика», Олексій Полтораков, науковий секретар Інституту української політики, Євген Бершеда, завідувач відділу комплексних проблем державного Інституту законодавства ВРУ, Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій та ін.

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров візьме участь в урочистостях з нагоди Дня будівельника.

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