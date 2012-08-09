ТОП-10 (9 серпня)

НБУ посилив вимоги до дотримання банками обов'язкових резервів

Активи українських банків в липні виросли до 1,109 трлн грн

Янукович підписав закон про адвокатуру і адвокатську діяльність

Уряд затвердив Стратегію реформування системи соцпослуг

Акції української KDM Shipping на дебюті на Варшавській біржі подорожчали на 7,4%

Янукович підписав закон про ратифікацію Договору про ЗВТ СНД

Кабмін має намір у 2013 році завершити виплати за вкладами радянського Ощадбанку

Кабмін доручив «Нафтогазу» провести інвентаризацію майна

Азаров вимагає підготувати майданчики під будівництво індустріального житла

У Росії нелегально працює близько 2 млн іноземців

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НБУ посилив вимоги до дотримання банками обов'язкових резервів

Національний банк України втричі зменшив кількість днів, упродовж яких банки можуть порушувати вимоги щодо розміру щоденних обов'язкових резервів, не побоюючись заходів впливу з боку Нацбанку.

Така норма міститься в постанові НБУ №303.

Документ вже зареєстровано в Міністерстві юстиції, і він набуде чинності через 10 днів після офіційної публікації.

Так, в постанові Нацбанку зазначається, що якщо банк більш як 10 разів (включаючи вихідні та святкові дні) не дотримується визначеного Нацбанком щоденного на початок операційного дня обсягу коштів упродовж трьох звітних періодів резервування поспіль, незалежно від дотримання ним вимог обов'язкового резервування за ці звітні періоди резервування в цілому, то територіальне управління НБУ впродовж п'яти робочих днів після закінчення звітного періоду надає пропозиції підрозділу Нацбанку, що здійснює контроль за діяльністю банків, для ухвалення відповідних рішень.

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Активи українських банків в липні виросли до 1,109 трлн грн

Активи українських банків в липні 2012 р. виросли на 0,2%, з початку ц.р. - На 4,8%, - до 1,109 трлн грн.

Про це йдеться в інформації, оприлюдненій на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з повідомленням, загальні активи в минулому місяці збільшилися на 0,08%, в січні-липні - на 3,3% - до 1,253 трлн грн.

У структурі загальних активів кредитні операції складають 66,1%, вкладення в цінні папери - 8,4%, кореспондентські рахунки в інших банках - 6,2%, готівкові кошти та кошти в Нацбанку - 4,4%, основні засоби та нематеріальні активи - 4,5%, доходи, нараховані до отримання, - 4,4%, дебіторська заборгованість - 5%.

Зобов'язання банків минулого місяця зросли на 0,1% - до 943,3 млрд грн, з яких кошти фізосіб становили 340,7 млрд грн, або 36,1%, кошти суб'єктів господарювання - 180,7 млрд грн, або 19,2 %, міжбанківські кредити та депозити - 159,7 млрд грн, або 16,9%.

Капітал банків у липні виріс на 0,7% - до 165,8 млрд грн і склав 15% пасивів банків. Сплачений зареєстрований статутний капітал банків не змінився і на 1 серпня ц.р. становив 179,5 млрд грн.

Станом на 1 серпня 2012 року, ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.

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Янукович підписав закон про адвокатуру і адвокатську діяльність

Президент України Віктор Янукович підписав закон про адвокатуру і адвокатську діяльність.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив Радник Президента України - керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України Андрій Портнов.

За його словами, разом із нещодавно ухваленим Кримінально процесуальним кодексом та законом про безоплате надання правової допомоги він створює підґрунтя для надання в країні належної правової допомоги.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня Верховна Рада України ухвалила закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", внесений Президентом України.

Законом передбачено створення органів адвокатського самоврядування та визначено повноваження рад адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя (регіонів), кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Ради адвокатів України.

Вищими органами адвокатського самоврядування у державі є з’їзд адвокатів України, а у регіонах – відповідні конференції адвокатів. Також передбачається формування ревізійних комісій адвокатури регіонів та Вищої ревізійної комісії адвокатури.

До складу рад і комісій входять виключно адвокати, що має забезпечити незалежність адвокатури України від органів державної влади та місцевого самоврядування.

Завданнями адвокатського самоврядування визначено: забезпечення незалежності адвоката, захист від втручання у здійснення адвокатської діяльності, підтримання високого кваліфікаційного рівня адвокатів, створення сприятливих умов для здійснення адвокатської діяльності, забезпечення відкритості інформації про адвокатуру та адвокатську діяльність, забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України та ін.

Органи адвокатського самоврядування самостійно вирішують питання формування високопрофесійного адвокатського корпусу, встановлення професійних стандартів та етичних вимог до здійснення адвокатської діяльності, представництва та захисту спільних інтересів адвокатів, співпраці адвокатури з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, фінансування діяльності органів адвокатського самоврядування.

Відповідно до закону, для посилення статусу органів адвокатського самоврядування та підвищення ефективності їх роботи передбачено адміністративну відповідальність за неправомірну відмову в наданні на запит кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, її палат і членів інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, яка необхідна для виконання покладених на комісію завдань.

Крім того, законом передбачено створення Національної асоціації адвокатів України.

Законом розширено існуючі види адвокатської діяльності, професійні права і гарантії адвокатської діяльності, визначено зміст адвокатської таємниці та ефективний правовий механізм її захисту.

Заборонено будь-який вплив на адвоката, втручання у його професійну діяльність, у тому числі з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, органів адвокатського самоврядування, юридичних і фізичних осіб.

Законом встановлення обов'язковості адвокатського запиту.

Врегульовано питання щодо направлення адвокатом адвокатського запиту: визначено коло питань та адресатів, стосовно яких може складатися та надсилатися адвокатський запит. Запроваджено обов’язковість вимог адвокатського запиту щодо органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, об’єднань громадян. У проекті також установлено строк надання відповіді на адвокатський запит та адміністративну відповідальність за відмову в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності.

Передбачено створення та функціонування Єдиного реєстру адвокатів України.

Єдиний реєстр адвокатів України ведеться Радою адвокатів України з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які набули право на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, обрані адвокатами форми здійснення адвокатської діяльності. Внесення відомостей до Реєстру здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України.

Проектом передбачено, що інформація, внесена до Єдиного реєстру адвокатів України, є відкритою на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.

У законі впорядковано підстави та порядок здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвокатів. Право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, надається кожному, кому відомі такі факти. При цьому дисциплінарне провадження щодо адвоката здійснюється на засадах змагальності, що створює його учасникам рівні можливості.

Видами дисциплінарних стягнень, що можуть застосовуватися до адвоката, передбачено: попередження, зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року, позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України – для адвокатів України або виключення з Єдиного реєстру адвокатів України – для адвокатів іноземних держав.

Законом передбачено допуск адвокатів іноземних держав до здійснення адвокатської діяльності на території України. Адвокат іноземної держави набуває право на зайняття адвокатською діяльністю на території Україні з моменту включення відомостей про нього до Єдиного реєстру адвокатів України. З цією метою адвокат іноземної держави звертається з відповідною заявою до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, перед якою повинен довести отримання права на зайняття адвокатською діяльністю у відповідній іноземній державі.

Адвокат іноземної держави, відомості про якого включено до Єдиного реєстру адвокатів України, здійснює адвокатську діяльність на території України без обмежень, у тому числі щодо можливих видів адвокатської діяльності. На адвоката іноземної держави поширюються всі встановлені законом професійні права і обов’язки адвоката, гарантії адвокатської діяльності.

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Уряд затвердив Стратегію реформування системи соцпослуг

Кабінет Міністрів України затвердив Стратегію реформування системи соціальних послуг, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

Зокрема, стратегія передбачає впровадження механізму запобігання виникненню складних життєвих обставин у сім'ях, державних стандартів соціальних послуг, механізмів контролю за якістю надання соціальних послуг.

Також передбачається модернізація діючої інфраструктури і створення конкурентного ринку соціальних послуг, а також збільшення переліку соціальних послуг на рівні громади.

Найближчим часом для реалізації цієї стратегії буде розроблено відповідний план на 2012-2016 роки.

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Акції української KDM Shipping на дебюті на Варшавській біржі подорожчали на 7,4%

Папери української судноплавної компанії KDM Shipping в перший день торгів на Варшавській фондовій біржі (WSE) подорожчали в порівнянні з ціною розміщення в рамках проведеного в липні IPO на 7,4% - до 34,8 злотих за штуку (1USD = 3,3 PLN) . Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, в оборот на польському фондовому ринку допущено 7,096 млн акцій, 796 тис. з яких компанія в ході первинного розміщення паперів продала інвесторам.

729 475 акцій KDM Shipping купили інституційні, а 66 525 акцій - приватні інвестори.

KDM Shipping стала дванадцятою компанією з України, яка продала свої акції на польському фондовому ринку, та 11-ою, папери якої будуть котируватися на головному майданчику WSE.

Як повідомляв УНІАН, KDM Shipping в ході первинного розміщення акцій на Варшавській біржі залучила за 10,9% своїх паперів близько 7,4 млн доларів замість запланованих близько 36 млн доларів за до 35% пакет.

Компанія продала 796 тисяч акцій за 32,6 злотих за штуку, що на 10% нижче за максимальну ціну паперу, визначеного у проспекті емісії.

Довідка УНІАН. Зареєстрована на Кіпрі KDM Shipping, яка володіє флотом з 8 вантажних та 8 пасажирських суден, а також судноремонтним заводом в Херсоні, в минулому році збільшила чистий прибуток до 14,2 млн доларів з 5,08 млн доларів роком раніше при зростанні виручки більш ніж в 2 рази - до 29,2 млн доларів.

Близько 80% її торішньої виручки склали доходи від перевезення вантажів в акваторіях Чорного, Азовського і Середземного морів.

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Янукович підписав закон про ратифікацію Договору про ЗВТ СНД

Президент України Віктор Янукович підписав Закон №5193-VI «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Також зазначається, що «Договір про зону вільної торгівлі вчинений 18 жовтня 2011 року в м.Санкт-Петербурзі». Основними перевагами Договору про зону вільної торгівлі є:

фіксація зобов'язань щодо незбільшення ставок мит для товарів, що знаходяться у вилученні з режиму вільної торгівлі;

закріплення зобов'язань держав-учасниць СНД щодо незастосування нових обмежень у взаємній торгівлі;

встановлення термінів скасування вилучень по імпорту;

фіксація положення щодо започаткування процесу скасування експортних мит;

скорочення кількості чинних угод, якими необхідно керуватися в торговельно-економічних відносинах з країнами СНД;

вирішення торговельних спорів у площині механізмів і процедур, прийнятих СОТ.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня ВР ратифікувала договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД.

Перед цим Комітет Верховної Ради у закордонних справах не підтримав цей закон.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан та Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

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Кабмін має намір у 2013 році завершити виплати за вкладами радянського Ощадбанку

Віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко заявляє, що Кабінет міністрів запланує в проекті бюджету на 2013 рік кошти для завершення виплат за знеціненими вкладами радянського Ощадбанку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики, про це він заявив на прес-конференції в Запорізькій облдержадміністрації.

«При формуванні бюджету на 2013 рік уряд запланує відповідні кошти», - сказав він.

Він також зазначив, що цього року виплата компенсацій проходить спокійно. «Уряд добре організував виплати компенсацій цього року: не було ні черг, ні паніки. 6 млн. колишніх вкладників своєчасно одержать компенсації», - сказав С.Тігіпко.

Нагадаємо, з 1 червня 2012 року почалися виплати вкладникам радянського Ощадбанку у відділеннях «Ощадбанку». Вклади буде відшкодовано близько 6 млн. громадян, які не встигли одержати компенсацію в 2008 році. Для одержання компенсації громадяни мають перереєструватися у відділеннях «Ощадбанку».

За інформацією АТ «Ощадбанк», в системі «Реєстр вкладників заощаджень громадян» на початок 2012 року внесено дані про знецінені заощадження більш як 11,8 млн. громадян України, з яких тільки близько 6,16 млн. осіб вже одержали компенсацію в межах 1000 грн.

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Кабмін доручив «Нафтогазу» провести інвентаризацію майна

Кабінет міністрів України доручив Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» і її дочірнім підприємствам провести інвентаризацію майна, яке не використовується в основній виробничій діяльності.

Про це повідомляється у розпорядженні №542-р Кабінету міністрів України від 8 серпня 2012 року.

У документі не вказуються причини, що викликали необхідність цього розпорядження.

Як повідомляв УНІАН, реструктуризація «Нафтогазу України» проводиться з метою виконання Закону України «Про принципи функціонування ринку природного газу» щодо необхідності відділення функцій НАК «Нафтогаз України» із видобутку, постачання і транспортування газу та Програми економічних реформ на 2010-2014 рр.

Голова правління «Нафтогазу» Євген Бакулін у 2011 році також сказав, що уряд розглядає декілька можливих способів реорганізації «Нафтогазу України», зокрема, шляхом створення спільного підприємства, залучення іноземних інвесторів або публічного розміщення акцій на фондовому ринку.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Азаров вимагає підготувати майданчики під будівництво індустріального житла

Прем’єр-міністр України Микола Азаров вимагає від органів місцевої влади підготувати майданчики під будівництво індустріального житла, яке має розпочатись з 2013 року.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, про це Н.Азаров заявив на брифінгу в Сумах.

«Сенс цієї програми полягає в тому, що ми повинні перейти на індустріальні методи будівництва доступного житла. Тобто мають бути збудовані домобудівельні комбінати, які вироблятимуть усі необхідні матеріали для зведення будинку на місці, – це сучасний метод, який дозволяє зводити новобудову за 60 днів», - сказав М.Азаров.

Водночас глава уряду вимагає від кожного міста і кожної області підготувати майданчики під будівництво індустріального житла. За його словами, до цих будмайданчиків мають бути підведені всі необхідні комунікації, дороги.

«Завдання кожної області, кожного міста - підготувати майданчики під будівництво індустріального житла, до них мають бути підведені мережі, комунікації, дороги, щоб будівельники займалися виключно будівництвом», - зазначив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня М.Азаров висловив сподівання, що з 2013 року в Україні почне діяти програма будівництва індустріального житла з вартістю квадратного метра нижче за 5 тис. грн.

Прем’єр зазначив, що українські фахівці вивчають досвід будівництва індустріального житла в інших країнах, зокрема в Італії. «Зараз наші фахівці побували в зарубіжних країнах, зокрема в Італії. Вивчили досвід, який є в європейських країнах, індустріального зведення житла з низькою вартістю квадратного метра. Тобто, ми хочемо опуститися нижче від 5 тис. грн за квадратний метр, і при цьому мати хорошу європейську якість квартир», - сказав М.Азаров.

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У Росії нелегально працює близько 2 млн іноземців

Близько 2 млн іноземців нелегально працюють у Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на засіданні президії уряду РФ повідомив директор Федеральної міграційної служби Росії Костянтин Ромодановський.

«На території Російської Федерації на сьогодні перебувають, за даними нашої інформаційної системи, понад 10 млн іноземних громадян. 42% з них прибуває з метою, не пов'язаною з трудовою діяльністю, – лікуватися, вчитися, в гості. 17% законно здійснюють трудову діяльність. 21% громадян - про це наша Державна інформаційна система міграційного обліку говорить - знаходиться в країні з перевищенням терміну перебування. Ми вважаємо, що вони нелегально здійснюють трудову діяльність», - сказав К.Ромодановський.

При цьому він нагадав, що 1 липня 2010 року одночасно були введені в дію преференції для висококваліфікованих фахівців і інститут патентів для роботи фізичних осіб. За його словами, з цієї миті число законно працюючих іноземців зросло більш ніж удвічі.

Зокрема, кількість висококваліфікованих і кваліфікованих фахівців становила трохи менше 33 тис. осіб. За минулі шість місяців поточного року іноземцям оформлено понад 100 тис. дозволів на тимчасове проживання, 60 тис. посвідок на проживання, 45,5 тис. осіб одержали громадянство.

При цьому він повідомив, що за півроку притягнуто до відповідальності понад 300 тис. іноземних громадян.

«За допомогою нашої інформаційної системи активно реалізується норма, яка передбачає заборону в'їзду в Російську Федерацію особам, які скоїли адміністративне правопорушення. Я маю на увазі іноземців. На 1 липня 2012 року ухвалено рішення (це за півроку) про заборону в'їзду до Російської Федерації більш ніж 37,5 тис. іноземних громадян», - повідомив К.Ромодановський.

Крім того, він повідомив, що у 2013 році зміни до законодавства будуть направлені на вдосконалення порядку в'їзду, перебування і проживання на території Російської Федерації окремих категорій іноземних громадян, в яких зацікавлена РФ, - інвестори, підприємці, студенти, викладачі, представники науки.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого К.Ромодановський повідомив, що Федеральна міграційна служба Росії не проводитиме спеціальні акції проти громадян України, які частіше за інших порушують трудове законодавство РФ.

«Українці користуються тим, що вони можуть приїжджати до нас на 90 діб – вони приїжджають, працюють, не сплачуючи податки, і виїжджають. Відсоток тих, хто незаконно працює, з боку України значно більше», - сказав К.Ромодановський.

«Добре це чи погано - покаже час. Принаймні, ми маємо адекватну робочу силу, маємо людей, які знають російську мову, з якими нам легко спілкуватися, і ви розумієте, що візуально ми їх (українців) не розрізняємо, не помічаємо. Звертаємо ми увагу на інші країни, громадяни яких відрізняються від корінних жителів Росії», - сказав він.

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УНІАН