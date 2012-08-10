ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 10 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Янукович підписав закон про зону вільної торгівлі» пише: серед основних переваг укладення Договору про ЗВТ називають фіксацію зобов'язань щодо незбільшення ставок мит для товарів, які виключаються з режиму вільної торгівлі; закріплення у міжледждоговорі зобов'язань про незастосування нових обмежень у взаємній торгівлі; встановлення термінів скасування вилучень щодо імпорту; фіксацію положення про скасування експортних мит; скорочення кількості угод про торговельно-економічні відносини з країнами СНД; вирішення торгових суперечок у площині механізмів і процедур, прийнятих у СОТ.

http://delo.ua/ukraine/janukovich-podpisal-zakon-o-zone-svobodnoj-torgovli-182941/

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Також «Дело» в публікації «Fitch знизила кредитний рейтинг ArcelorMittal» пише: Fitch пояснює, що зниження рейтингу обумовлене складними короткостроковими перспективами сталеливарної галузі, особливо у Західній Європі.

http://delo.ua/business/fitch-ponizilo-kreditnyj-rejting-arcelormittal-182959/

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«Дело» в публікації «У Керчі запрацює термінал для перевалки зрідженого газу» пише: у Керченському морському рибному порту в поточному році планується ввести в дію термінал із перевалки зрідженого газу потужністю 1 млн. тонн на рік.

http://delo.ua/ukraine/v-kerchi-zarabotaet-terminal-dlja-perevalki-szhizhennogo-gaza-182955/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Нацбанк добрався до резервів», у якому пише: НБУ ускладнив роботу банкам, зменшивши їм втричі кількість можливостей порушувати норми щоденного резервування коштів – до 10 разів за квартал. Щоб виконати нову вимогу, банкам доведеться частіше позичати кошти на міжбанку, що викличе додаткове подорожчання кредитів.

http://www.kommersant.ua/doc/1998481

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «ЗЗФ зупиняє виробництво», в якому пише: на Запорізькому заводі феросплавів ухвалили рішення про зупинку виробництва і скорочення 61% працівників (1,35 тис. чоловік), повідомив заступник голови Запорізького обласного комітету профспілки металургів і гірників Валерій Сєдов.

http://www.kommersant.ua/doc/1998496

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Бізнесу в Україні істотно спростили життя» пише: платити єдиний податок можна з обороту до 20 млн. грн, а плани перевірок віддали Мінфіну.

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Biznesu-v-Ukraine-sushchestvenno-uprostili-zhizn.html

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Також «Сегодня» в публікації «Українці масово відмовляються від «кредиток» пише: замість кредитних карток в Україні дедалі частіше використовують корпоративний «пластик».

http://www.segodnya.ua/economics/finance/Ukraincy-massovo-otkazyvayutsya-ot-kreditok.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Картелі «приборкають» величезними штрафами» подає інтерв'ю УНІАН в.о. голови АМКУ Рафаеля Кузьміна.

http://economics.unian.net/ukr/detail/136506

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Спамери почали торгувати особистими даними 760 000 любителів знижок» пише: ці дані можна використовувати не тільки для розсилання спаму, але й для виманювання грошей у користувачів шахрайськими способами.

http://www.vedomosti.ru/tech/news/2719451/kupon_na_utechku

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Також «Ведомости» у публікації «Росія і Білорусь не поділили сировину» пишуть: російські нафтові компанії припинили поставки прямогінного бензину до Білорусі. Росія підозрює, що сусіди роблять з нього автобензин і безмитно експортують до Європи.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2719391/rastvorimyj_benzin

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Видання «Известия» в публікації «Мінек вважає дуже дорогою передвиборну обіцянку президента» пише: незважаючи на передвиборну обіцянку Путіна проводити незалежні оцінки держпроектів, Мінекономрозвитку пропонує проводити експертизу державних проектів самим відомствам та експертній раді при уряді. На думку міністерства, залучення незалежних аудиторів до перевірок великих державних інвестиційних проектів може дуже дорого обійтися бюджету.

http://izvestia.ru/news/532575

(УНІАН)