Збитки від лісових пожеж у Херсонській області оцінюють у 15 млн грн

17:11, 10 серпня 2012
Різне
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За попередніми підрахунками, розмір збитків, завданих пожежами в Цюрупинському районі Херсонської області, оцінюється в 15 млн грн.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні штабу з ліквідації пожежі повідомив керівник штабу, секретар Ради з національної безпеки і оборони України (РНБОУ) Андрій Клюєв.

Водночас А.Клюєв зазначив, що поки що не сформовано остаточної суми витрат на ліквідацію зазначених загорань у Корсунському і Копанівському лісництвах Цюрупінського району.

"Ще йде гасіння, ще витрачаються ресурси. Але до кінця дня у мене вже буде повна картина за всіма витратами і збитками", - повідомив секретар РНБОУ.

При цьому А.Клюєв зазначив на нараді, що вже сьогодні до кінця дня він вирішить питання на рівні уряду про фінансування всіх питань з ліквідації пожеж у Цюрупинському районі Херсонської області.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня на території Корсунського і Велико-Копанського лісництва в Цюрупинському районі Херсонської області виникли лісові пожежі, які в результаті сильних поривів вітру, сухої і спекотної погоди швидко поширилися.

За останні дві доби в результаті пожеж постраждало до 1.4 тис. га лісу. У ліквідації пожеж беруть участь до 2 тис. людей і більш як 150 одиниць техніки, включаючи 3 літаки АН-32ПЖ і 3 вертольоти МІ-8МТ.

На місці події працює Урядова комісія з розслідування причин виникнення лісової пожежі під головуванням прем'єр-міністра України Миколи Азарова і штаб з ліквідації надзвичайної ситуації.

За фактом пожеж у Херсонській області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 245 Кримінального кодексу України (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу), санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Під час гасіння вогню одержали опіки різного ступеня тяжкості два ліквідатори.

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