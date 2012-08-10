Суд оголосить вирок Луценку, Павлєнову і Тарасенку 17 серпня

Печерський районний суд Києва 17 серпня о 8.15 оголосить вирок екс-міністру внутрішніх справ України Юрію Луценку, колишнім працівникам Департаменту карного розшуку МВС України Олегу Павлєнову та Володимиру Тарасенку щодо проведення оперативних заходів відносно водія колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентина Давиденка. Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні після проголошення останнього слова підсудними ухвалила головуюча у судовому процесі суддя Ганна Медушевська. «Суд іде до нарадчої кімнати. Орієнтовно, оголошення вироку відбудеться 17 серпня о 8.15», - зазначила вона.

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