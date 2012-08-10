Курс НБУ на 13.08.12

Офіційний курс НБУ на 13.08.12 100 USD США - 799.3000 (на 10 серпня - 799.3000) 100 EUR - 980.1017 (на 10 серпня - 983.2189) 10 RUR - 2.5058 (на 10 серпня - 2.5390)

Офіційний курс НБУ на 13.08.12 100 USD США - 799.3000 (на 10 серпня - 799.3000) 100 EUR - 980.1017 (на 10 серпня - 983.2189) 10 RUR - 2.5058 (на 10 серпня - 2.5390) Облікові курси банківських металів на 13.08.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 128567.41 (на 10 серпня - 128907.11) 961 XAG 10 Срібло - 2228.45 (на 10 серпня - 2239.64) 962 XPT 10 Платина - 112061.86 (на 10 серпня - 113021.02) 964 XPD 10 Паладій - 46359.40 (на 10 серпня - 46998.84)

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