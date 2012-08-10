Процедуру реєстрації місця проживання та оформлення паспортів спрощено

В Україні набули чинності законодавчі зміни щодо спрощення процедури реєстрації місця проживання та оформлення паспортів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної міграційної служби України, внесення змін відбулося одночасно із передачею з 1 серпня функцій з видачі паспортів громадян України, реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також виконання інших функцій, визначених законодавством України про громадянство та міграцію, від Міністерства внутрішніх справ України до ДМС України.

Зокрема, законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні», що набув чинності 5 серпня 2012 року, передбачено такі важливі нововведення:

- Реєстрація та зняття з реєстрації здійснюються в одному місці та в день звернення особи до органу реєстрації. Таким чином, віднині для зняття з реєстрації достатньо звернутися у територіальний підрозділ ДМС України за новим місцем проживання.

- Реєстрація місця проживання не прив’язана до постановки на облік військовозобов’язаних та призовників. Таким чином, зареєструватися за новим місцем проживання відтепер можна до постановки на облік у військкоматі. При цьому сама постановка на облік військовозобов’язаних та призовників залишається обов’язковою.

- Значно розширено коло підстав для зняття з реєстрації. Якщо раніше це була заява або рішення суду, то сьогодні зняття з реєстрації є можливим також у разі припинення підстав на право користування житлом або законних підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства. Наприклад, у разі закінчення строку дії договору оренди можливо зняти зареєстровану особу за заявою власника житла.

Окрім того, наказом МВС України №320, що набув чинності 27 липня 2012 року, затверджено нові правила оформлення і видачі паспорта громадянина України. Зокрема, змінено процедуру видачі паспорта - відтепер документи для оформлення паспорта громадянина України подаються безпосередньо до територіальних підрозділів ДМС, а не до житлових контор, як було раніше. Ця норма має прискорити процес оформлення паспортів громадян України.

Також наказом унормовано питання реалізації права особи на транскрибований запис імені відповідно до її національної традиції, чого не було раніше. Тобто, в українському паспорті російське ім’я «Николай» може бути, за бажанням громадянина, відтворено українською мовою як «Ніколай».

Державна міграційна служба України звертає увагу на те, що ці положення закону є чинними з 2004 року і стосуються лише тих осіб, які мають невиконані майнові зобов’язання, призиваються на військову службу або беруть участь в судовому процесі. Усі інші громадяни реєструють місце свого проживання лише за власним бажанням.