ТОП-10 (10 серпня)

Прокуратурою Херсонської області порушено кримінальну справу за фактом підпалу лісу

Мовний закон набув чинності

Fitch понизило рейтинг ArcelorMittal

З 10 серпня набуває чинності закон про підтримку програмної індустрії

У регіонах Росії продовжують фіксувати спалахи африканської чуми свиней

В Україні грошова маса зросла на 1,4%, монетарна база - на 0,7%

Урожай ранніх зернових майже на чверть менший за торішній

Мінфін на аукціоні 14 серпня буде продавати ОВДП з терміном обігу 5 і 7 років

Україна в першому півріччі збільшила імпорт металопрокату на 19%

«Нафтогаз» у першому півріччі одержав збиток 4,458 млрд грн

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Прокуратурою Херсонської області порушено кримінальну справу за фактом підпалу лісу

Прокуратура Херсонської області порушила кримінальну справу за фактом умисного підпалу лісу.

Про це сказав прем'єр-міністр України Микола Азаров після засідання оперативного штабу з ліквідації лісової пожежі, яке відбулося на Херсонщині, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

«Прокуратурою та органами внутрішніх справ проводяться службові розслідування. За першими ознаками ці пожежі пов’язані з умисним підпалом. Це надзвичайно прикрий факт, і ми обов’язково знайдемо тих негідників, через яких країні нанесено колосальні збитки», - сказав М.Азаров.

При цьому він додав, що результати службового розслідування обов’язково дадуть відповідь на питання, хто винен в тому. «По-перше, ліси були відкриті для доступу громадян, незважаючи на те, що ще тиждень тому уряд ухвалив рішення про закриття на час спеки лісів для відвідування. По-друге, чому ті, хто повинен слідкувати за лісом, довели ситуацію до таких масштабів, не локалізувавши пожежу вчасно, допустивши її поширення на таку велику територію», - заявив прем’єр.

За даними прес-служби МНС, станом на сьогоднішній ранок пожежа біля с. Кринки Цюрупинського району у хвойному лісі лісового господарства „Корсунське” Каховського лісомисливського господарства окремими осередками розповсюдилася на площу до 1000 га.

Пожежа біля с. Великі Копані Цюрупинського району у хвойному лісі лісового господарства „Велике Копанівське” Цюрупинського лісомисливського господарства окремими осередками розповсюдилася на площу до 500 га.

До гасіння пожеж у двох лісових господарствах залучено 1 тис. 318 чоловік і 137 одиниць техніки та авіацію МНС.

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Мовний закон набув чинності

Закон України «Про засади державної мовної політики» набув чинності.

Сьогодні його текст був опублікований в газеті «Голос України».

Законом «Про засади державної мовної політики» визначається порядок застосування мов України, принципи мовної політики держави та її обов’язки щодо забезпечення конституційного права людини на вільне використання мов.

Законом встановлено, що державною мовою України є українська мова. При цьому зазначено, що «жодне з положень цього Закону про заходи щодо розвитку, використання і захисту регіональних мов або мов меншин не повинне тлумачитися як таке, що створює перешкоди для використання державної мови».

Разом з тим законом визначається, що право на мовне самовизначення та вільне користування мовами у приватному та державному житті є невід'ємним правом людини і громадянина.

На території України гарантується вільне використання регіональних мов, до яких віднесено російську, білоруську, болгарську, вірменську, гагаузьку, ідиш, кримськотатарську, молдавську, німецьку, новогрецьку, польську, ромську, румунську, словацьку і угорську. Додано русинську, караїмську та кримчацьку мови відповідно до рекомендацій Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин. Дія цього положення поширюється на ті мови, які є рідними для не менше 10% громадян, що населяють певну територію за даними перепису. За рішенням місцевої ради чи за результатами збору підписів в окремих випадках, з урахуванням конкретної ситуації такі заходи можуть застосовуватися до мови, регіональна мовна група якої складає менше 10 відсотків населення відповідної території. Чисельність регіональної мовної групи на певній території визначається на підставі даних Всеукраїнського перепису населення про мовний склад населення у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

Таким чином, якщо провести паралелі з даними останнього Всеукраїнського перепису 2001 року, то російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми) – у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, АР Крим та мм. Києві й Севастополі; кримськотатарська – в АР Крим, угорська – в Закарпатській області, румунська – в Чернівецькій. Інші мови традиційних національних меншин України отримають захист в менших адміністративно-територіальних одиницях.

В державному управлінні, акти вищих органів державної влади приймаються державною мовою і офіційно публікуються українською і російською, регіональними мовами або мовами меншин.

Акти місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування приймаються і публікуються державною мовою. У межах території, на якій поширена регіональна мова, акти місцевих органів державної влади і місцевого самоврядування приймаються державною мовою або цією регіональною мовою або мовою меншини (мовами) та офіційно публікуються обома мовами.

В сфері адміністративних послуг, основною мовою роботи, діловодства і документації органів державної влади та органів місцевого самоврядування встановлюється державна мова. У межах території, на якій поширена регіональна мова в роботі, діловодстві і документації місцевих органів державної влади і місцевого самоврядування нарівні з державною мовою використовується ця регіональна мова або мова меншини. Держава гарантує відвідувачам органів державної влади і органів місцевого самоврядування надання послуг державною мовою, а в межах території, на якій поширена регіональна мова, – й цією регіональною мовою або мовою меншини (стаття 11).

Паспорт громадянина України і відомості про його власника, що вносяться до нього, виконуються державною мовою і, поруч, за вибором громадянина, однією з регіональних мов або мов меншин України. Дія цього положення поширюється й на інші офіційні документи, що посвідчують особу громадянина України або відомості про неї (записи актів громадянського стану і документи, що видаються органами реєстрації актів громадянського стану, документ про освіту, трудова книжка, військовий квиток та інші офіційні документи), а також документи, що посвідчують особу іноземця або особу без громадянства, у разі наявності письмової заяви особи (стаття 13 законопроекту).

Документ про освіту, отриману в навчальному закладі з навчанням регіональною мовою, за заявою осіб виконується двома мовами – державною і поруч, за бажанням особи, відповідною регіональною (стаття 13).

В слідстві та судочинстві документи складаються державною мовою.

Слідчі і судові документи відповідно до встановленого процесуальним законодавством порядку вручаються особам, які беруть участь у справі (обвинуваченому у кримінальній справі), в перекладі їх рідною мовою або іншою мовою, якою вони володіють (стаття 15).

Судочинство в Україні у цивільних, господарських, адміністративних і кримінальних справах здійснюється державною мовою. У межах території, на якій поширена регіональна мова, за клопотанням сторони процесу суди можуть здійснювати провадження цією регіональною мовою. Держава гарантує можливість здійснювати судове провадження регіональною мовою. Необхідність забезпечення даної гарантії має враховуватися при доборі суддівських кадрів. Послуги перекладача з регіональної мови або мови меншини, у разі їх необхідності, надаються без додаткових для цих осіб витрат.

У економічній і соціальній діяльності державних підприємств, установ та організацій основною мовою є державна мова, а також вільно використовуються інші мови.

Стаття 20 законопроекту встановлює, що громадянам України гарантується право отримання освіти державною мовою і регіональними мовами або мовами меншин (в межах території, на якій поширена регіональна мова). Це право забезпечується через мережу дошкільних дитячих установ, загальних середніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих державних і комунальних навчальних закладів з українською або іншими мовами навчання, яка створюється у відповідності з потребою громадян. Вільний вибір мови навчання є невід’ємним правом громадян України, яке реалізується в рамках цього Закону, при умові обов’язкового вивчення державної мови в обсязі достатньому для інтеграції в українське суспільство (стаття 20).

Потреба громадян у мові навчання визначається в обов’язковому порядку за заявами батьків про мову навчання, або студентами власноручно при вступі до державних і комунальних навчальних закладів, а також, у разі потреби, у будь-який час періоду навчання.

Державні і комунальні навчальні заклади у встановленому порядку створюють окремі класи, групи, в яких навчання ведеться іншою мовою, ніж у навчальному закладі в цілому, за наявності достатньої кількості відповідних заяв про мову навчання від батьків учнів або студентів.

На практиці кількість заяв буде визнаватися «достатньою» в залежності від норм наповнюваності навчального закладу (залежить від типу населеного пункту), які встановлені профільними законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», тощо та регуляторними актами Міністерства освіти і науки України.

В усіх загальних середніх навчальних закладах забезпечується вивчення державної мови і однієї з регіональних мов або мов меншин. Об’єм вивчення регіональної мови або мови меншини визначається місцевими радами відповідно до законодавства про освіту з урахуванням поширеності цієї мови на відповідній території.

Тести для зовнішнього оцінювання якості освіти укладаються державною мовою. Для осіб, які здобували повну загальну середню освіту мовою регіональними мовами або мовами меншин, за їхнім бажанням тести перекладаються мовою навчання (за винятком тесту з української мови і літератури).

Телерадіоорганізації України можуть на власний розсуд вести мовлення державною мовою, регіональними мовами або мовами меншин, мовами міжнародного спілкування та іншими мовами, – як однією, так і кількома мовами. Обсяги регіонального і місцевого мовлення державною мовою, регіональними мовами або мовами меншин мають відповідати чисельності регіональних мовних груп і визначаються самими мовниками. Мова друкованих засобів масової інформації визначається їх засновниками відповідно до установчих документів (стаття 24).

Розв’язується і проблема дубляжу фільмів. Виготовлення копій фільмів іноземного виробництва, які розповсюджуються для показу в кінотеатрах, публічному комерційному відео і домашньому відео в Україні, здійснюється мовою оригіналу або із дублюванням або озвученням чи субтитруванням державною мовою або регіональними мовами або мовами меншин на замовлення дистриб’юторів і прокатників з урахуванням мовних потреб споживачів (стаття 24).

Згідно зі статтею 27 Закону про мови, топоніми (географічні назви) – назви адміністративно-територіальних одиниць, залізничних станцій, вулиць, майданів і т. ін. – утворюються і подаються державною мовою. Поруч із топонімом державною мовою може відтворюватися його відповідник регіональною мовою.

Рекламні оголошення, повідомлення та інші форми аудіо- і візуальної рекламної продукції виконуються державною мовою або іншою мовою на вибір рекламодавця.

Кожний громадянин України має право використовувати своє прізвище та ім’я (по батькові) рідною мовою згідно із традиціями цієї мови, а також право на їх офіційне визнання. Запис прізвища та імені (по батькові) в паспортах та інших офіційних документах здійснюється із попереднім схваленням власника.

Українська мова залишиться виключно єдиною мовою Збройних сил України та інших військових формувань; засідання Верховної Ради України, її комітетів і комісій ведуться державною мовою (хоча промовець може виступати іншою мовою); проекти законів, інших нормативних актів вносяться на розгляд Верховної Ради України державною мовою; мовою угод і картографічних видань є також українська мова.

Крім того, Кабінету міністрів України доручено забезпечити комплекс заходів щодо реалізації положень закону «Про засади державної мовної політики», а перехідними положеннями законопроекту вносяться зміни до низки інших законів України.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада прийняла закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями.

31 липня голова Верховної Ради України Володимир Литвин підписав закон "Про засади державної мовної політики".

8 серпня Президент України Віктор Янукович підписав закон.

За даними експертів, на реалізацію мовного закону державі щорічно необхідно буде витрачати з держбюджету від 17 млрд грн до 50 млрд грн.

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Fitch понизило рейтинг ArcelorMittal

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) найбільшої сталеливарної компанії у світі ArcelorMittal до рівня «BBB-» з «BBB», а також підтвердило короткостроковий РДЕ на рівні «F3».

Згідно з повідомленням рейтингового агентства, прогноз довгострокового рейтингу «негативний».

Як зазначає Fitch, зниження рейтингу зумовлено складними короткостроковими перспективами сталеливарної галузі, насамперед – у Західній Європі, внаслідок чого скорочення заборгованості протягом найближчих двох-трьох років відбуватиметься повільніше порівняно з попередніми очікуваннями.

Також рейтингове агентство зазначає, що незважаючи на значний прогрес ArcelorMittal у продажу непрофільних активів і реалізації програми скорочення витрат, цих заходів все ж таки недостатньо для того, щоб компенсувати негативний вплив зниження можливостей генерувати грошові потоки.

Довідка УНІАН. ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск більш як 6 млн. тонн прокату, близько 7 млн. тонн сталі і понад 6,7 млн. тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки і Європи.

Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій ВАТ «Криворіжсталь» на відкритому конкурсі 24 жовтня 2005 р. за 24,2 млрд грн при стартовій ціні 10 млрд грн.

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З 10 серпня набуває чинності закон про підтримку програмної індустрії

З 10 серпня набуває чинності Закон «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції» і про внесення змін до Податкового кодексу (ПК) щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції.

Текст документа опублікований у газеті «Урядовий кур'єр» №142 від 9 серпня 2012 року.

Нагадаємо, 30 липня Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції», який, зокрема, передбачає тимчасове звільнення від оподаткування ПДВ операцій із постачання програмної продукції, створеної в результаті здійснення економічної діяльності, — з 1 січня 2013 року до 1 січня 2023 року.

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У регіонах Росії продовжують фіксувати спалахи африканської чуми свиней

У регіонах Російської Федерації продовжують фіксувати спалахи африканської чуми свиней (АЧС).

Як повідомили УНІАН у Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд), нові спалахи зафіксовано у Тверській області і на Кубані.

«При дослідженні у Всеросійському науково-дослідному інституті ветеринарної вірусології і мікробіології проб патологічного матеріалу, відібраного від свиней, що загинули внаслідок падежу в одному із селянсько-фермерських господарств у селі Мішутіно Торжоцького району Тверської області, виділено генетичний матеріал вірусу африканської чуми свиней», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, при дослідженні в Кропоткінській крайовій ветеринарній лабораторії проб патологічного матеріалу, відібраного від свиней, що загинули внаслідок падежу на свинотоварній фермі № 1 ТОВ «НАТ», Тимашевського району Краснодарського краю, виділено генетичний матеріал вірусу африканської чуми свиней.

На момент спалаху інфекції на фермі було 2 813 свиней.

Водночас, при дослідженні в Кропоткінській крайовій ветеринарній лабораторії проб патологічного матеріалу, відібраного від свиней, що загинули внаслідок падежу на свинофермах ТОВ «Нові аграрні технології», Тимашевського району і ВАТ «МОК Братковський» Коренівського району Краснодарського краю, виділено генетичний матеріал вірусу африканської чуми свиней. На момент виникнення захворювання в ТОВ «Нові аграрні технології» було 2 000 свиней різних статевовікових груп, у Тимашевському районі було близько 8 000 свиней, з них понад 5 500 голів - в особистих підсобних господарствах. У ВАТ «МОК Братковський» було 2 071 свиня, в Коренівському районі – близько 18 500 голів. ТОВ «Нові аграрні технології» розташоване за 10 км, а ВАТ «МОК Братковський» – за 15 км від найближчого активного осередку захворювання – ТОВ АПК «Кубань-Люкс» Коренівського району. Здійснюються заходи щодо локалізації і недопущення подальшого поширення інфекції.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня в Краснодарському краю Росії оголошено режим надзвичайної ситуації у зв'язку із спалахом африканської чуми свиней (АЧС).

Україна раніше заборонила експорт свиней і продукції з них із Запорізької області у зв'язку із спалахом на території області африканської чуми свиней.

Ймовірним джерелом інфекції могло бути завезення відпочиваючими з Російської Федерації збудника хвороби з харчовими продуктами тваринного походження.

В осередку виникнення хвороби здійснюються оперативні ветеринарно-санітарні заходи.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіноне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я свиней, які захворіли, гине.

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В Україні грошова маса зросла на 1,4%, монетарна база - на 0,7%

В Україні грошова маса у липні зросла на 1,4% (з початку року - на 5,1%) - до 720,3 млрд грн, монетарна база збільшилася на 0,7% (з початку року - на 2,1%) - до 245 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів минулого місяця збільшився на 1,8% (з початку року - на 5,5%) - до 516 млрд грн. Зокрема, депозити юридичних осіб збільшилися на 3,7% (з початку року - скоротилися на 4,2%), до 174 млрд грн, депозити фізичних осіб зросли на 0,8% (з початку року - на 11,2%), до 342 млрд грн.

Загальний обсяг кредитних вкладень скоротився на 0,2% (з початку року - на 0,1%) - до 792,6 млрд грн.

Обсяг готівки поза банками збільшився на 0,6% (з початку року - на 4,6%) - до 201,5 млрд грн.

Обсяг коррахунків банків на кінець липня становив 19,9 млрд грн (+8% у липні і -9,2% з початку року). Норматив обов'язкових резервів становив 19,8 млрд грн, з яких на окремий рахунок в Національному банку України було перераховано 4,4 млрд грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Нацбанку на кінець липня становив 3,7 млрд грн.

У липні обсяг мобілізаційних операцій Нацбанку становив лише 7 млн грн (з початку року - 16,3 млрд грн), операцій з рефінансування банків - 10,9 млрд грн (з початку року - 37,8 млрд грн).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2011 році збільшилася на 14,2% - до 682,7 млрд грн, монетарна база - на 6,3%, до 239,9 млрд грн.

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Урожай ранніх зернових майже на чверть менший за торішній

Україна завершила збирання ранніх зернових, зібрано 25,18 млн тонн, що на 23% менше від показника 2011 р. (32,754 млн тонн).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у п'ятницю, 10 серпня, на прес-конференції в Києві директор департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Сергій Кваша.

"Станом на 10 серпня 2012 року в Україні завершилося збирання ранніх зернових культур на площі 9,7 млн га. За результатами роботи сільськогосподарських суб'єктів підприємництва в Україні зібрано 25,18 млн тонн зерна, що на 7,57 млн тонн менше, ніж торік", - сказав він.

За даними С.Кваши, пшеницю обмолочено на 5,623 млн га, зібрано 16,287 млн тонн при середній урожайності 29 ц/га (у 2011 р. - 22,252 млн тонн при урожайності 34,4 ц/га), ячмінь зібрано з 3,261 млн га, намолочено 7,146 млн тонн при урожайності 21,9 ц/га (2011 р. - 9,232 млн тонн і 25,5 ц/га). Жито зібрано з 0,298 млн га, намолочено 0,7 млн тонн при урожайності 23,5 ц/га (2011 р. - 0,551 млн тонн і 21,5 ц/га).

Овес зібрано з 0,3 млн га, намолочено 0,665 млн тонн при врожайності 22,2 ц/га (2011 р. - 0,323 млн тонн і 19,3 ц/га). Горох зібрано на 212 тис. га, намолочено 0,364 тис. тонн при урожайності 17,2 ц/га (2011 р. - 0,382 млн тонн і 15,2 ц/га).

Крім того, ріпак обмолочено на площі 0,532 млн. га (97% від прогнозу), намолочено 1,187 млн тонн при урожайності 22,3 ц/га.

«Таким чином, якщо оцінювати стан збирання зернових, сьогодні ми маємо всі підстави говорити про те, що по основних продовольчих сегментах зернового ринку ми маємо достатню кількість продукції, щоб забезпечити продовольчу безпеку в країні», - наголосив С.Кваша.

Він додав, що, за прогнозом, Україні в цілому необхідно для харчових потреб у 2012 році 5,24 млн тонн продовольчого зерна, 100 тис. тонн ячменю, 200 тис. тонн кукурудзи і 450 тис. тонн жита.

Нагадаємо, Мінагропрод очікує, що урожай зерна цього року становитиме 45,3 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році.

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Мінфін на аукціоні 14 серпня буде продавати ОВДП з терміном обігу 5 і 7 років

Міністерство фінансів України на аукціоні 14 серпня, як і планувалося, буде продавати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) терміном 5 і 7 років.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін залучив до держбюджету 267,758 млн грн від продажу на аукціоні у вівторок, 7 серпня, п'ятирічних ОВДП. Середньозважена дохідність паперів склала 14,18%. Мінфін задовольнив всі три заявки, які були подані на покупку паперів.

На семирічні папери, які також пропонувалися до продажу на аукціоні, попиту не було.

Також Мінфін заявив, що в серпні не має наміру розміщувати індексовані і номіновані в іноземній валюті ОВДП, а буде пропонувати ринку виключно гривневі папери з терміном обігу 5 і 7 років.

Наміри припинити продаж валютних ОВДП оприлюднені після того, як Мінфіну вдалося задовольнити потребу у валютних ресурсах за рахунок розміщення 18 липня єврооблігацій на 2 млрд дол.

Міністерство також заявляло про плани почати з осені ц.р. випуск для населення казначейських зобов'язань, номінованих в іноземній валюті.

За даними Державної казначейської служби, від продажу урядових паперів в січні-липні до бюджету вдалося залучити 65,475 млрд грн, в т.ч. за рахунок продажу ОВДП - 49,489 млрд грн, єврооблігацій - 15,986 млрд грн.

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Україна в першому півріччі збільшила імпорт металопрокату на 19%

За I півріччя 2012 року імпорт металопрокату в Україну склав 878,4 тис. тонн, що на 19% більше, ніж за підсумками I півріччя 2011 року.

Про це повідомляється в прес-релізі Української гірничо-металургійної компанії (УГМК).

За словами заступника генерального директора по комерції УГМК Віталія Ключника, збільшення обсягів імпорту було зумовлено, в основному, зростанням споживання імпортної металопродукції в метизній, металоторгівельній, трубній, машинобудівній галузях. Підприємства цих галузей збільшили свої закупівлі в першому півріччі ц.р. на 97,1%, 61,7%, 12,6%, 9,4%, відповідно, в порівнянні з АПМР. При цьому експерт відзначив скорочення обсягів ввезення металопрокату підприємствами ГМК - на 20,8% і будівельними організаціями - на 49,7%.

У червні імпорт металопрокату знизився на 11% - до 128,5 тис. т, в порівнянні з травнем ц.р.

За підсумками 6 місяців п.р. в структурі імпорту третину обсягів поставленої продукції зайняла трубна заготовка, частка якої знизилася до 29,3% в порівнянні з 37,1% за підсумками першого півріччя 2011 року. Частка гарячекатаного листа виросла з 14,3% до 22,5%, питома вага кола збільшилася з 9,7% до 10,3%.

Істотно збільшився імпорт арматури і катанки, їхні частки зросли з 0,8% до 3,7% і з 0,4% до 1,6%, відповідно. Частка холоднокатаного листа знизилася з 8,1% до 7%, оцинкованого листа - виросла з 8,9% до 11,8%.

У червні 2012 року трубна заготовка постачалася в основному Оскольському ЕМК і Білоруським МОЗ, частки яких у поставках заготовки склали 93,2% і 2,2%, відповідно. Основними одержувачами імпортної заготовки залишаються трубні заводи групи «Інтерпайп» - 88% у структурі поставок.

Гарячекатаний лист в червні 2012 р. поставлявся російськими заводами: Магнітогорським металургійним комбінатом і Северсталлю, частки яких у поставках склали 69,6% і 17,1% відповідно. Імпортний лист поставлявся трубним заводам групи «Інтерпайп» (51,3%), Стаханівського вагонобудівного заводу (13,7%) і заводу Модуль (11%).

Основними імпортерами металопрокату в січні-червні 2012 р. є підприємства трубної галузі (39,9% від обсягу імпорту), машинобудівні підприємства (20,2%), металоторгові компанії (15,8%), підприємства ГМК (6,6%) .

Довідка УНІАН. Приватне акціонерне товариство «Українська гірничо-металургійна компанія» (АТ «УГМК») було створено в березні 1998 року з метою забезпечення широкого кола споживачів необхідним асортиментом металопрокату високої якості, пропонуючи при цьому широкий вибір сервісних послуг.

УГМК - офіційний представник металопродукції ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (АМК); ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» (ДМКД); ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (ДТЗ).

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«Нафтогаз» у першому півріччі одержав збиток 4,458 млрд грн

Національна акціонерна компанія (НАК) «Нафтогаз України» у січні-червні 2012 року одержала чистий збиток у розмірі 4,458 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні компанії, розміщеному в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, чистий дохід «Нафтогаз України» у звітному періоді становив 62,866 млрд грн, а валовий прибуток – 1,615 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» у січні-березні 2012 року збільшив чистий збиток в 2,94 разу порівняно з аналогічним періодом 2011 року – до 4,149 млрд грн. У першому кварталі 2012 р. «Нафтогаз України» збільшив чистий дохід на 4,0%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, – до 38,903 млрд грн, при цьому скоротив валовий дохід (виручку) від реалізації на 5,9% – до 41,828 млрд. грн.

2011 рік «Нафтогаз України» завершив з чистим прибутком 9,147 млрд грн, тоді як за 2010 рік чистий збиток становив 24,2 млрд грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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