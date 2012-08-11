Пан Гі Мун запропонував зберегти присутність ООН у Сирії

Присутність ООН у Сирії має бути збережено, заявив генеральний секретар всесвітньої організації Пан Гі Мун в листі, направленому у п'ятницю ввечері країнам-членам Ради Безпеки.

"Гнучка присутність ООН у Сирії надасть Об'єднаним Націям неупереджені можливості оцінки ситуації на місцях, які створять основу для більш ефективного володіння ситуацією", - говориться в листі, повідомляє РІА «Новости».

З травня цього року в Сирії перебувають міжнародні спостерігачі, мандат яких закінчується 19 серпня. Вони покликані стежити за ситуацією в конфлікті сирійської влади і опозиції, що почався в березні 2011 року і забрав життя 17 тисяч чоловік.

За словами Пан Гі Муна, в Сирії "гуманітарні агентства залишаться діяти, навіть якщо мандат місії спостерігачів буде завершено".

"Запобігання, зведення до мінімуму і унеможливлення найгіршого впливу конфлікту є пріоритетами, поки що ми також працюємо над тим, щоб допомогти сторонам врегулювати кризу", - відзначив Пан Гі Мун.

Питання про подальшу долю місії ООН в Сирії вирішуватиметься в РБ ООН 16 серпня з урахуванням рекомендацій Пан Гі Муна.