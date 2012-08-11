Помер мер Єнакієвого Сергій Рухадзе

Сьогодні помер Єнакіївський міський голова Сергій Рухадзе.

Цей факт по телефону кореспонденту УНІАН підтвердила заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, начальник Головного управління охорони здоров'я ОДА Олена Петряєва.

«Так. Помер сьогодні», - сказала вона, відповідаючи на питання.

Президент України Віктор Янукович висловив співчуття у зв’язку зі смертю міського голови Єнакієвого Сергія Рухадзе, повідомляє пресс-служба глави держави.

«Для всіх, хто знав і працював разом із Сергієм Жоржовичем, він залишиться чуйним батьком, люблячим чоловіком, вірним другом, виваженим та мудрим керівником, Людиною, яка вірою і правдою служила своєму місту та Українській державі», - йдеться у співчутті.

«Схиляю голову в жалобі і поділяю гіркий біль непоправної втрати, сумуючи разом з вами», - зазначив В.Янукович, звертаючись до рідних і близьких померлого.

Як повідомляв УНІАН, з 8 липня С.Рухадзе перебував на лікуванні в нейрохірургічному відділенні Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання (колишня назва – лікарня ім. Калініна). За словами медиків лікарні, у С.Рухадзе була тяжка форма інсульту.

С. Рухадзе народився 9 січня 1958 року в місті Єнакієвому Донецькій області.

Вищу освіту здобув у Донецькому політехнічному інституті (1975-1980 р.) за фахом «Автомобілі та автомобільне господарство».

З 1980 року по 1984 рік працював старшим механіком, а потім начальником автоколони № 1, з 1984 року по 2001 рік - директором автобази виробничого об'єднання «Орджонікідзевугілля».

З 2001 року по теперішній час обіймає посаду Єнакіївського міського голови.

С. Рухадзе є земляком і товаришем Президента України Віктора Януковича.

Свого часу після В. Януковича він очолив у Єнакієвому автобазу ВО «Орджонікідзевугілля».