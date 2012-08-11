Суд підтримав відмову в реєстрації Тимошенко і Луценка кандидатами у депутати

Київський апеляційний адміністративний суд не задовольнив скаргу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» щодо відміни постанови Центральної виборчої комісії, якою колишньому прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко та колишньому міністру внутрішній справ України Юрію Луценку було відмовлено у реєстрації кандидатами в народні депутати України, у зв’язку з наявністю у них непогашеної судимості.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення колегією суду було оголошено о 14.30.

Суд мотивував своє рішення тим, що законодавство не дозволяє реєстрацію кандидатами в народні депутати осіб, які мають на час реєстрації непогашену судимість.

Народні депутати, які були присутні під час судового розгляду, зустріли оголошення суддею рішення скандуванням: «Ганьба!».

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Центральна виборча комісія відмовилась реєструвати кандидатами у народні депутати за списком «Батьківщини» екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ України Ю.Луценка.

Як зазначив член ЦВК Олександр Шелестов, з огляду на документи, подані до ЦВК 6 серпня Міністерством внутрішніх справ, а 8 серпня Печерським судом та Генпрокуратурою, комісія виявила обставини, які позбавляють Ю.Тимошенко та Ю.Луценка права балотуватися у народні депутати та бути включеними у список «Батьківщини» під номерами 1 та 5 відповідно.

Сьогодні Київський апеляційний адміністративний суд розглядав скаргу Об’єднаної опозиції. У засіданні суду були присутні лідери Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Турчинов, Анатолій Гриценко, Андрій Кожем’якін, Юрій Одарченко, Микола Мартиненко, а також народні депутати від опозиції.