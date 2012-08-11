Тейшейра говорив з Тимошенко про ситуацію в Україні та відносини з ЄС

Посол ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра та ув’язнена екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко говорили про політичну ситуацію в Україні та про бачення лідером опозиції побудови подальших відносин між Українською державою та Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Ж.Тейшейра у Харкові на брифінгу після зустрічі з екс-прем’єром Ю.Тимошенко, яка відбуває ув’язнення і в цей час проходить курс лікування в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці».

На запитання журналістів, як посол ставиться до того, що Ю.Тимошенко та засудженому екс-міністру України Юрію Луценку відмовлено в реєстрації кандидатами на чергових виборах до Верховної Ради України, Ж.Тейшейра відповів: той факт, що вони не зареєстровані, проливає світло на те, «чому вони у в’язниці».

Говорячи про стан Ю.Тимошенко, Ж.Тейшейра зазначив, що екс-прем’єр перебуває «в напруженому емоційному стані». «Це зрозуміло, тому що вона вже рік перебуває у в’язниці, і справи продовжують відкриватися», - сказав Ж.Тейшейра. Але, додав посол, «вона сильна жінка і добре тримається.

Чи отримав він відповіді на запитання, з якими приїхав на зустріч, Ж.Тейшейра сказав, що він «більше слухав, аніж запитував».

«Я більше приїхав як друг», - сказав Ж.Тейшейра, тому що, коли він розпочав працювати в Україні Ю.Тимошенко очолювала уряд, «наші стосунки були динамічними та добрими, і вона завжди була дуже конструктивною та дружелюбною».

«А сьогодні», - зауважив посол ЄС, - я отримую критику моїх висловлювань про ситуацію в Україні від нинішнього уряду». «Ні Тимошенко, ані члени її уряду, - сказав Ж.Тейшейра, - мене ніколи не критикували».

Про те, чи буде посол ЄС доповідати про зміст розмови з Ю.Тимошенко, на брифінгу не йшлося.