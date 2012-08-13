Анонс на 13 серпня

09:56, 13 серпня 2012
Різне
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Прес-конференція Валерія Мунтіяна. Прес-конференція «Як працюватиме в Україні судочинство в режимі відео-конференцій?». Прес-конференція «Спроба рейдерського захоплення Лаври: хто і з якою метою намагається захопити історичної заповідник?».

13.08.2012

*Розширена апаратна нарада Київської міської державної адміністрації під головуванням Олександра Попова.

*Прес-конференція на тему: «Мовний закон підписано: політичні і правові наслідки».

*В УНІАН відбудеться прес-конференція уповноваженого з питань співробітництва з Російською Федерацією, державами-учасницями СНД, Євразійського економічного співробітництва та іншими регіональними об'єднаннями Валерія Мунтіяна на тему: “Вступ в  дію договору Зони вільної торгівлі  з  СНД. Особливості та нові можливості  для  української  економіки”.

*У редакції газети «Известия в Украине» розпочнеться пряма лінія з головою Київської міської державної адміністрації Олександром Поповим за телефоном: 234-41-85.

*Прес-конференція на тему: «Як працюватиме в Україні судочинство в режимі відео-конференцій?».

*В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Спроба рейдерського захоплення Лаври: хто і з якою метою намагається захопити історичної заповідник?».

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