ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 13 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Через спеку фермери можуть втратити до третини врожаю картоплі» пише: внаслідок спекотної погоди до 20-30% врожаю картоплі може згоріти на полях. Чи призведе це до різкого зростання цін, поки що не відомо.

http://delo.ua/business/iz-za-zhary-fermery-mogut-poterjat-do-treti-urozhaja-kartofelja-183031/

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Також «Дело» в публікації «Радник Азарова в 2011 році одержав у подарунок 4 млн. грн» пише: по 63-му окрузі самовисуванцем іде радник прем'єр-міністра Азарова Микола Петренко. Минулого року він одержав виграш 4 млн. гривень і 7,8 тис. гривень матеріальної допомоги.

http://delo.ua/ukraine/sovetnik-azarova-v-2011-godu-poluchil-v-podarok-4-mln-griven-183073/

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«Дело» в публікації «Автомайбутнє: «Дело» протестувало перший в Україні електромобіль» подає результати свого дослідження: iMiev (Mitsubishi innovative Electric Vehicle) - дуже тихий, дуже комфортний, дуже маневрений, дуже дешевий в експлуатації і дуже дорогий при покупці.

http://delo.ua/auto/avto-buduschee-delo-protestirovalo-pervyj-v-ukraine-elektromobi-183067/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Долар готується до парламентських виборів», у якому пише: запевняння Національного банку та уряду в стабільності української грошової одиниці не переконують населення припинити скуповування іноземної валюти – через страхи за свої заощадження громадяни в липні збільшили попит на валюту до рекордного за останні 9 місяців рівня – $2,35 млрд. Оскільки банкіри не можуть остудити валютний попит населення, ситуація на ринку в кінці літа залежатиме насамперед від інтервенцій Нацбанку.

http://www.kommersant.ua/doc/2000425

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Банки відновили кредитування», в якому пише: у липні банкам вдалося збільшити обсяг кредитування населення — їхній роздрібний портфель зріс на 347 млн. грн вперше за рік, тоді як досі він постійно скорочувався через дуже швидке погашення валютної заборгованості. Учасники ринку пояснюють зростання видачі гривневих позик необхідністю заробляти процентний дохід на дорогих беззаставних кредитах. Проте у найближчому майбутньому масового кредитування чекати не варто через дуже високі ставки.

http://www.kommersant.ua/doc/2000397

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Опозиція погрожує скасувати Податковий кодекс» пише: представники опозиції мають намір залишити 7 податків зі 135.

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Oppoziciya-grozit-otmenit-Nalogovyy-kodeks.html

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Також «Сегодня» в публікації «На що українці витрачають сімейний бюджет» пише: проїдати стали менше, зате більше витрачаємо на розваги, «комуналку» та якісний одяг.

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Na-chto-ukraincy-tratyat-semeynyy-byudzhet.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Приватні вклади подорожчають» пише: у серпні до десятки найбільших банків за коштами населення вперше потрапив «Російський стандарт». Середньозважена ставка за вкладами, від якої ЦБ рахує максимально можливу, зросла відразу на 0,5 в.п. Найбільші банки готові поборотися за клієнтів і підвищити прибутковість депозитів для населення.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2774691/vklady_podorozhayut

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Також «Ведомости» в публікації «Російських туристів підвела авіакомпанія» пишуть: через банкрутство італійського лоукостера Wind Jet у розпал туристичного сезону можуть постраждати сотні російських туристів. З Росії ця авіакомпанія виконувала 25 рейсів на тиждень.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2774621/ne_rimskie_kanikuly

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Видання «Известия» в публікації «Яхтову марину Дерипаски в Сочі визнали такою, що не окуповується» пише: Рахункова палата РФ і ВЕБ не рекомендують уряду фінансувати стоянку для яхт, яку хоче будувати «Базел» Олега Дерипаски на місці сочинського порту.

http://izvestia.ru/news/532760

(УНІАН)