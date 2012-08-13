Єнакієве прощається з мером Рухадзе. На похорон прибула дружина Президента

Сьогодні, 13 серпня, в м. Єнакієвому Донецької області відбувається похорон мера Сергія Рухадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, на траурну церемонію прощання, яка розпочалася о 10:00 у Палаці культури ім. 40-річчя Перемоги, очікують приїзду Президента України Віктора Януковича.

Офіційно про приїзд Президента до Єнакієвого поки що не оголошували, але все місто буквально оточене міліцією. Перед будівлею ПК всю фото- і відеотехніку журналістів ретельно оглядали представники спецслужб за допомогою службових собак. При цьому фотографувати процедуру журналістам заборонили, пославшись на те, що це «режимний об'єкт».

У залі ПК біля труни покійного стоїть великий вінок з живих жовто-червоних троянд від Президента України. Поряд – вінок від Адміністрації Президента.

А тим часом на похорон мера Єнакієва прибула дружина Президента Людмила Янукович. Вона поклала квіти до труни покійного С. Рухадзе, а потім підійшла до його родичів. Висловивши їм співчуття, дружина Президента сіла разом з ними біля труни.

У церемонії прощання також беруть участь керівники міст і районів Донецької області, колишні губернатори області Анатолій Близнюк, Володимир Логвиненко, заступники голови Донецької облдержадміністрації, а також столичні чиновники різного рангу. На церемонію прощання також чекають прибуття Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня помер Єнакіївський міський голова С.Рухадзе, який з 8 липня перебував на лікуванні в нейрохірургічному відділенні Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання (колишня назва – лікарня ім. Калініна). За словами медиків лікарні, у С. Рухадзе була важка форма інсульту.

С. Рухадзе народився 9 січня 1958 року в місті Єнакієвому Донецької області.

Вищу освіту здобув у Донецькому політехнічному інституті (1975 – 1980 рр.) за фахом «Автомобілі та автомобільне господарство».

З 1980 року по 1984 рік працював старшим механіком, а потім начальником автоколони № 1, з 1984 року по 2001 рік - директором автобази виробничого об'єднання «Орджонікідзевугілля».

З 2001 року по теперішній час обіймав посаду Єнакіївського міського голови.

С. Рухадзе є земляком і товаришем Президента України В.Януковича.

Свого часу після В. Януковича він очолив у Єнакієвому автобазу ВО «Орджонікідзевугілля».