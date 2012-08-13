США можуть запровадити стосовно України санкції - ЗМІ

США можуть запровадити стосовно України жорсткі санкції у разі подальшого погіршення стану демократії в Україні.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Головною метою представленої в Конгресі резолюції, зазначив старший співробітник Гельсінської комісії Орест Дейчаківський, є сприяння проведенню в Україні виборів, які б відповідали міжнародним стандартам. Серед перших кроків, до яких закликають українську владу американські законодавці, є звільнення колишніх посадовців, ув’язнених за політичну діяльність.

"Ми вимагаємо звільнити осіб, які перебувають у в’язниці з політичних мотивів – Юлію Тимошенко, Юрія Луценка та Валерія Іващенка. Ми хочемо, щоб Україна дотрималась своїх зобов’язань, які вона взяла на себе в рамках членства в ОБСЄ. Оскільки Україна головуватиме в ОБСЄ у 2013 році, вона повинна бути добрим прикладом та діяти відповідно до положень ОБСЄ, які викладені в Гельсінських угодах, де говориться про дотримання прав людини, демократію та верховенство права", - заявив О.Дейчаківський в інтерв'ю Голосу Америки.

Даючи оцінку виборам на предмет відповідності міжнародним стандартам, експерти дивитимуться на ряд факторів.

"Ми аналізуватимемо доступ до ЗМІ всіх кандидатів та політичних партій, використання адміністративного ресурсу, склад виборчих комісій. Ми повинні переконатись, що в комісіях збалансовано представлені всі політичні сили. Ми будемо враховувати рівень доступу спостерігачів до виборчого процесу: спостерігачів від політичних партій, незалежних місцевих та міжнародних спостерігачів", - повідомив співробітник Гельсінської комісії.

Резолюція, представлена в Конгресі містить положення про відмову у видачі віз особам - порушникам прав людини в Україні.

"Абсолютно не відповідають дійсності припущення, що метою Гельсінської комісії є ізоляція України. Тому положення резолюції є дуже чіткими. Там говориться про відмову у в’їзді у США певним українським посадовцям. Резолюція містить чіткий сигнал – якщо людина вдається до певних дій - порушення прав людини, антидемократичні дії, корупція – ми їм просто відмовимо у в’їзді до Сполучних Штатів", - відзначив О.Дейчаківський.

Якщо резолюція не матиме бажаного впливу, а політична ситуація в Україні продовжуватиме погіршуватися, американські законодавці готові до подальших кроків.

"Ми поки що не визначились... Однак, треба пам’ятати, що Гельсінська комісія, в особі конгресмена Сміта, внесла на розгляд Конгресу за останні шість років три законодавчі ініціативи по відношенню до Білорусі, які отримали силу закону. Ці законодавчі акти містять дуже серйозні санкції: не лише заборону на видачу віз, але і замороження індивідуальних рахунків, економічні санкції", - заявив О.Дейчаківський.

Як повідомляв УНІАН, проект резолюції щодо України був зареєстрований у Конгресі США 13 липня. Конгресмен К.Сміт пропонує Палаті представників Конгресу США ухвалити резолюцію щодо України з вимогою звільнення політично засуджених Ю.Тимошенко, Ю.Луценка та інших представників попереднього уряду України, а також визнати, що їх переслідування має політичний характер. К.Сміт також вважає за доцільне запровадження візових санкцій стосовно "українських чиновників, замішаних в серйозних порушеннях прав людини, в антидемократичних діях або корупції, яка підриває чи завдає шкоди демократичним інститутам в Україні, а також стосовно посадових осіб, які безпосередньо сприяли та брали участь у вибірковому переслідуванні лідерів опозиції".