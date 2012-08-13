Анонс на 14 серпня

* Прем'єр-міністр Микола Азаров відвідає з робочою поїздкою Одеську область.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Всеукраїнська акція "Зміцнимо довіру громадян до суду". Спільна прес-конференція голови Ради суддів України Ярослава Романюка, голови Державної судової адміністрації України Руслана Кирилюка та директора Центру суддівських студій, керівника українсько-швейцарського проекту «Підтримка судової реформи в Україні» Наталії Верещинської, присвячена проведенню Всеукраїнської акції "Зміцнимо довіру громадян до суду". Функціонування сучасних демократичних суспільств і держав неможливо без існування незалежного і справедливого правосуддя, забезпечення реальних гарантій доступу людини до суду і неупередженого розгляду судових справ. Для розвитку діалогу між судами та громадянами в рамках зазначеної акції у всіх місцевих і апеляційних судах Україні відбудеться опитування громадян-відвідувачів судів. На прес-конференції буде представлена ​​інформація про організацію та дату проведення опитування громадян-відвідувачів судів, оприлюднена опитувальна анкета. Також учасники прес-конференції висловлять свою думку з актуальних проблем реформування судової системи України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться зустріч голови ДПС в м. Києві Ірини Носачової з представниками підприємницьких кіл Києва на тему: «Від фіскального органу до сервісної служби. Поліпшення інвестиційного клімату та рівня інвестиційної активності в столиці».

* Відбудеться засідання прес-клубу «Фінансові піраміди: чи здатна держава захистити від них громадян і фінансову систему?». Організатор - ГО «Ліга фінансового розвитку». Запрошені: Валерій Прохоренко, заст.голови НБУ, Сергій Орєхов, голова Держінспекції України з питань захисту прав споживачів Сергій Лекарь, заступник міністра внутрішніх справ України, Юрій Блащук, голова наглядової ради Platinum Bank; Світлана Черкай, заступник голови правління АТ «Ерсте Банк », Ігор Юшко, голова правління АТ« Дочірній банк «Сбербанка России» та ін

* Круглий стіл на тему: «Чи стала популярною програма «Доступне житло». Запрошені: Володимир Височин, заступник директора департаменту державних програм розвитку житлового будівництва Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Сергій Кімнатний, директор Іпотечного центру в Києві та Київській області, Аркадій Бондарев, віце-президент ХК «Київміськбуд» і Антон Косторніченко , директор департаменту роздрібного банкінгу "Укргазбанку".

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