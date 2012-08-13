ТОП-10 (13 серпня)

Україна має намір ініціювати підготовку договору про ЗВТ послугами в рамках СНД – Мунтіян

Обсяг чистої купівлі валюти населенням у липні збільшився на 9% - до 810,4 млн. дол.

В Україні розширено дію єдиного податку до 20 млн грн

Нацкомпослуг створила робочу групу для розгляду інвестпрограм водопостачальних підприємств

Виробництво автомобілів і автобусів за 7 місяців скоротилося на 20% – до 46,5 тис. шт. – «УкрАвтоПром»

Росія підписала зміни до угоди про поставки українських труб до кінця року

З початку року податківці на 89% підприємств виявили порушення з виплати зарплат

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні-червні виріс на 29,7%

Україна в 1-м півріччі скоротила імпорт газу з Росії до 6,724 млрд дол.

НБУ за 7 місяців купив у населення 1,9 тонн золота

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Україна має намір ініціювати підготовку договору про ЗВТ послугами в рамках СНД – Мунтіян

Україна одразу після набуття чинності Договору про вільну торгівлю (товарами) СНД має намір ініціювати питання про підготовку договору про вільну торгівлю послугами у рамках Співдружності.

Про це повідомив урядовий уповноважений України з питань співпраці з РФ, державами - учасницями СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Наш другий етап – створити зону вільної торгівлі для послуг. Коли перший етап буде оформлено (набере чинності Договір ЗВТ СНД – УНІАН), одразу негайно буде створено робочу групу. Всі уряди відряджають свої переговорні групи і ми розпочнемо це», - заявив В.Мунтіян.

На його думку, підготовка документу може зайняти 6 місяців.

В.Мунтіян також відзначив, що ринок торгівлі послугами у рамках СНД становить приблизно 9 млрд дол.

Нагадаємо, що Договір про ЗВТ СНД набирає чинності через 30 днів після того, як третя країна, яка ратифікована документ, подасть документацію про ратифікацію у депозитарій СНД.

На сьогодні Договір ЗВТ СНД ратифікували Білорусь, Росія і Україна.

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Обсяг чистої купівлі валюти населенням у липні збільшився на 9% - до 810,4 млн. дол.

Негативне сальдо купівлі-продажу готівкової валюти населенням у липні п.р. у порівнянні з червнем п.р. зросло на 9% - до 810,4 млн. дол. і стало рекордним з січня 2012 року, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з наданою інформацією, банки купили у населення валюти на 1,539 млрд дол., продали — на 2,349 млрд дол.

Негативне сальдо на готівковому ринку в січні п.р. було на рівні 556,5 млн. дол., у лютому – 372,7 млн. дол., в березні — 544,1, у квітні — 209 млн. дол., у травні — 526,8 млн. дол., у червні - 740,6 млн. дол.

За даними НБУ, банківські вклади фізосіб у валюті (в доларовому еквіваленті) в липні збільшилися на 419,8 млн. дол. і на 1 серпня 2012 р. становили 20,012 млрд дол.

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В Україні розширено дію єдиного податку до 20 млн грн

В Україні розширено дію єдиного податку до 20 млн грн. Відповідний Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо Державної податкової служби і у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні» оприлюднений у газеті «Голос України» №147 від 11 серпня 2012 року і набув чинності з 12 серпня.

Нагадаємо, Президент України Віктор Янукович 8 серпня підписав цей закон.

Документом передбачається запровадження п'ятої і шостої груп «спрощенців». Так, до п'ятої групи «спрощенців» потраплять фізособи-підприємці, які протягом календарного року відповідають таким критеріям: кількість найнятих робітників не перевищує 20; обсяг доходу не перевищує 20 млн грн.

Шоста група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом року відповідають таким критеріям: чисельність працівників не перевищує 50 чоловік; обсяг доходу не перевищує 20 млн грн.

Для цих груп встановлюється ставка єдиного податку у розмірі 7% доходу у разі сплати ПДВ і 10% - у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

У разі виходу за граничні розміри доходів представники третьої і четвертої груп можуть наступного року вибрати відповідно п'яту і шосту групи. При цьому за попередній рік третя група повинна сплатити податок за надмірний дохід за ставкою 15%, а четверта – за подвоєною ставкою (на сьогодні 3% і 5% залежно від сплати ПДВ).

У випадку, якщо підприємці з п'ятої групи перевищать обсяги доходу, то повинні будуть сплатити податок із надлишку за ставкою 15%, якщо дохід перевищили підприємці з шостої групи – за подвоєною ставкою, а наступного року вони зобов'язані будуть перейти на загальну систему оподаткування.

Крім того, передбачається, що платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) і платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень) щомісяця платять авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в терміни, які встановлені для місячного податкового періоду, в розмірі не менш ніж 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без надання податкової декларації.

Платники податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), платять податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році без надання податкової декларації за звітні (податкові) періоди (календарний квартал, півріччя і дев'ять місяців) без сплати авансового внеску.

Платники податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не перевищують десять мільйонів гривень, і неприбуткові установи (організації) платять податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають в органи Державної податкової служби за звітний (податковий) рік без сплати авансового внеску.

У випадку, якщо платник податку, який платить авансовий внесок, за підсумками першого кварталу звітного (податкового) року не одержав прибутку або одержав збиток, він має право подати податкову декларацію і фінансову звітність за перший квартал.

Такий платник податку авансових внесків у другому – четвертому кварталах звітного (податкового) року не здійснює, а податкові зобов'язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів і за рік, яка подається в орган Державної податкової служби в порядку, передбаченому кодексом.

Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не одержав прибутку, податкові зобов'язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків наступного року, а за підсумками першого кварталу одержує прибуток, повинен подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року і за звітний (податковий) рік для нарахування і сплати податкових зобов'язань.

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Нацкомпослуг створила робочу групу для розгляду інвестпрограм водопостачальних підприємств

Національна комісія з державного регулювання у сфері комунальних послуг створила постійно діючу робочу групу з розгляду інвестиційних програм ліцензіатів у сфері централізованого водопостачання та/або водовідведення.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, робоча група аналізує доцільність впровадження інвестиційних програм ліцензіатів відповідно до схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання і водовідведення, вносить пропозиції з реалізації інвестиційних програм. Також робоча група дає роз'яснення ліцензіатам про усунення недоліків інвестиційних програм і направляє інвестиційні програми на схвалення Нацкомпослуг.

Робоча група розглядатиме інвестиційні програми ліцензіатів відповідно до свого графіку засідань.

У комісії нагадали, що постановою Кабінету міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» передбачено схвалення інвестиційних програм Нацкомпослуг.

Статтею 13 закону «Про питну воду і питне водопостачання» передбачено узгодження інвестиційних програм органами місцевого самоврядування щодо об'єктів централізованого водопостачання і водовідведення, які перебувають у комунальній власності.

Довідка УНІАН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, — державний колегіальний орган, створений 23 листопада 2011 р. Завдання комісії — регулювання і ліцензування діяльності у сфері генерації, транспортування і постачання тепла, водопостачання і водовідведення.

Під контролем комісії перебувають 69 підприємств водопостачання і водовідведення (близько 70% ринку води) і 298 підприємств теплоенергетики (близько 96% ринку тепла).

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Виробництво автомобілів і автобусів за 7 місяців скоротилося на 20% – до 46,5 тис. шт. – «УкрАвтоПром»

Виробництво автотранспортних засобів в Україні у січні-липні 2012 року, за оперативними даними профільної асоціації «УкрАвтоПром», скоротилося до 46 516 одиниць, що майже на 20% менше за обсяг виробництва за аналогічний період 2011 року.

Згідно з даними Асоціації автовиробників України, виробництво легкових автомобілів за 7 місяців поточного року в умовах браку держпідтримки галузі і слабкого автокредитування впало на 21,7% - до 42 691 одиниці, виробництво комерційних автомобілів зросло на 10,6% - до 1 998 одиниць, а випуск автобусів зріс на 12,6% - до 1 827 одиниць.

У липні виробництво автотранспортних засобів скоротилося на 30,6% у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року – до 6 698 одиниць.

При цьому випуск легкових автомобілів протягом минулого місяця знизився на 32% і становив 6 149 одиниць, а випуск комерційних автомобілів упав на 41,5% - до 207 одиниць з 354 у липні 2011 року.

У свою чергу, випуск автобусів у липні зріс до 342 одиниць, що на 25,7% більше за показник липня минулого року.

При цьому лідером у виробництві легкових автомобілів у липні поточного року став «Запорізький автомобілебудівний завод» («ЗАЗ») – 4 392 автомобілі (5 545 у липні 2011 року), комерційних автомобілів – «АвтоКрАЗ» з показником 97 автомобілів (114 у липні 2011 року) і автобусів – корпорація «Еталон», яка випустила 130 одиниць продукції (97 у липні 2011 року).

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» («Запорізький автомобілебудівний завод»), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» («Чернігівський автозавод» і «Бориспільський автозавод»).

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Росія підписала зміни до угоди про поставки українських труб до кінця року

Росія підписала зміни до угоди про поставки українських труб до РФ, які передбачають у серпні-грудні 2012 р. безмитну поставку 150 тис. тонн труб компанією «Інтерпайп» до РФ.

Про це урядовий уповноважений України з питань співробітництва з РФ, державами-учасницями СНД, ЄврАзЕС та іншими регіональними об'єднаннями Валерій Мунтіян повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Вже Російська Федерація підписала зміни до угоди. Зараз, я думаю, цього тижня підпише і Казахстан, і Республіка Білорусь», - сказав В.Мунтіян.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня 2012 уряд ухвалив розпорядження про схвалення проекту Протоколу про внесення змін до Угоди про регулювання поставок деяких видів сталевих труб з України на території Республіки Білорусь і Російської Федерації від 23 вересня 2011 року і надав відповідні повноваження на його підписання.

Метою підписання Протоколу до Угоди є забезпечення доступу деяких видів української трубної продукції до Російської Федерації без сплати додаткового антидемпінгового мита до кінця 2012 року. Проект протоколу передбачає квоти в поставках деяких видів сталевих труб до Росії в період з серпня по 31 грудня 2012 року у розмірі 150 тис. тонн.

У вересні 2011 року Україна, Росія, Білорусія і Казахстан підписали спеціальну угоду, якою регулюються обсяги безмитних поставок української трубної продукції на територію країн - учасниць МС. В рамках цієї угоди квота поставок в адресу РФ на 2011 рік становила 300 тисяч тонн. У грудні 2011 року сторони підписали доповнення до угоди, відповідно до якого українські підприємства в першому півріччі поточного року могли безмитно поставити до країн Митного союзу сумарно 264 тис. тонн труб, зокрема до РФ - 150 тис. тонн, до Білорусі - 72 тис. тонн, Казахстану - 42 тис. тонн.

Таким чином, загальна квота щодо РФ у 2012 році буде збережена на тогорічному рівні - 300 тисяч тонн. Поставки понад квоти оподатковуються антидемпінговими митами: на обсадні труби - 18,9%, насосно-компресорні - 19,9%, нафтопровідні - до 37,8%. Загороджувальні мита діють до листопада 2015 року.

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З початку року податківці на 89% підприємств виявили порушення з виплати зарплат

Податківці під час перевірок суб'єктів господарювання, які виплачують заробітну плату та інші доходи фізособам, з початку року виявили порушення податкового законодавства у 89% випадках, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

За підсумками перевірок до бюджету донараховано майже 198 млн грн податку на доходи фізосіб з урахуванням штрафних санкцій.

Крім того, з початку року виявлено майже 53 тис. найманих осіб, з якими роботодавець не укладав трудові договори. Також до держреєстрації залучено понад 29 тис. громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність без реєстрації.

У цілому з початку року завдяки діям податкової служби погашено заборгованість із заробітної плати на суму 864,4 млн грн. До бюджету додатково надійшло 144,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб. Цього вдалося досягти за рахунок роз'яснювальної роботи з керівниками підприємств-боржників, участі представників податкових органів у роботі комісій при держадміністраціях з питань погашення заборгованості із заробітної плати.

Спільними діями податківців і представників органів місцевої влади відносно суб'єктів господарювання, які виплачують заробітну плату менше або на рівні мінімальної, підвищено рівень заробітної плати на більш як 39 тис. суб'єктах, до бюджету додатково надійшло 68,5 млн грн податку на доходи фізосіб.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, в Україні заборгованість із зарплати у червні знизилася на 3,8% – до 961,9 млн грн.

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Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні-червні виріс на 29,7%

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-червні 2012 року становило 7,216 млрд дол., що на 29,7% більше порівняно з аналогічним періодом 2011 року (5,563 млрд дол.), повідомляє Державна служба статистики.

Так, згідно з повідомленням, у січні-червні 2012 р. проти аналогічного періоду 2011 року експорт товарів з України збільшився на 2,7% - до 33,678 млрд дол., імпорт - на 6,6% – до 40,894 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,82 (у січні-червні 2011 року – 0,86).

За звітний період Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції з партнерами з 209 країн світу.

Також зазначється, що дефіцит зовнішньої торгівлі в червні проти травня збільшився на 10,5% і становив 1,484 млрд дол.

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Україна в 1-м півріччі скоротила імпорт газу з Росії до 6,724 млрд дол.

Україна в першому півріччі 2012 року скоротила імпорт російського газу до 6,724 млрд доларів, що на 15,4% менше обсягу закупівель в першому півріччі 2011 року, повідомив Держстат.

Минулого місяця держкомпанія «Укртрансгаз» повідомила про скорочення за шість місяців 2012 року імпорту газу з Російської Федерації до 16 млрд куб. м, що на 55% менше показників аналогічного періоду минулого року.

Держстат також повідомляє про скорочення імпорту нафти (включаючи газовий конденсат) у першому півріччі 2012 року до 859,7 млн. доларів, що на 61,5% менше обсягу імпорту за аналогічний період 2011 року.

Водночас імпорт країною кам'яного вугілля зріс за шість місяців 2012 року до аналогічного періоду 2011 року на 33,4% до 1,617 млрд доларів.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко заявив про плани скоротити імпорт газу до 27 мільярдів кубометрів із 40 мільярдів у 2011 році й порівняно з 52 мільярдами, які Україна зобов'язана імпортувати за умовами контракту.

У відповідь "Газпром" закликав Україну дотримуватися діючого газового контракту.

У 2009 році «Газпром» і держхолдинг "Нафтогаз України" підписали 10-річну угоду, за якою за недобір Україною палива передбачаються штрафи у розмірі 300 відсотків від вартості в зимовий період і 150 відсотків - влітку.

"Газпром" також неодноразово заявляв, що контракти 2009 року зобов'язують Україну платити щонайменше за 33 мільярди кубічних метрів газу на рік.

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НБУ за 7 місяців купив у населення 1,9 тонн золота

Національний банк України (НБУ) за перші сім місяців 2012 року викупив у населення 1,9 тонни золота, що на 0,1 тонни більше, ніж за весь 2011 рік.

Як зазначається у заяві заступника голови Нацбанку Віри Ричаківської, оприлюдненій на сайті регулятора, саме цей факт дозволяє НБУ виготовляти інвестиційні монети.

Згідно з наданою інформацією, НБУ реалізував майже 10 тис. інвестиційних монет, випуск яких було розпочато наприкінці 2011 року, на загальну суму 27,65 млн. грн.

Українські інвестиційні монети виготовлені із золота і срібла вищої проби - 999,9, і на сьогодні Національний банк України випустив інвестиційні монети "Архістратиг Михаїл" із золота номіналом 20 грн (1 унція) і 5 грн (1/4 унції) і зі срібла номіналом 1 грн (1 унція).

З 10 серпня, продовжуючи програму випуску інвестиційних монет, Нацбанк увів в обіг інвестмонету “Архістратиг Михаїл” із золота номіналом 10 грн (1/2 унції) і 2 грн (1/10 унції).

За словами В.Ричаківської, НБУ, з метою активізації продажу інвестмонет має намір розширити канали їх реалізації і пом'якшити ціноутворення. Йдеться про безпосередній продаж монет населенню територіальними управліннями регулятора, а також про можливість надання їх банкам під реалізацію на комісійній основі.

У НБУ стверджують, що банки вже подали заявки на наступній рік на більш як 31 тис. інвестиційних монет.

Нагадаємо, Нацбанк розпочав випуск інвестиційних монет з дорогоцінних металів з метою надання населенню альтернативи вільно конвертованій валюті як засобу накопичення. За оцінками НБУ, на сьогодні обсяг готівкової валюти у громадян України оцінюється у 50-70 млрд дол., а щорічна потреба у золоті для випуску інвестиційних монет для фізичних осіб становить 3-5 тонн на рік.

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УНІАН