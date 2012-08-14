КАЛЕНДАР зборів акціонерів банків і компаній України (на 14, 15 і 17 серпня)
09:41, 14 серпня 2012Різне
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Інформація щодо запланованих на поточний тиждень зборів акціонерів українських банків і провідних компаній:
14 серпня
- Ідея Банк;
- Глобинський маслозавод;
- Дніпропетровський завод водогазопровідних і конструкційних труб «Комінмет».
15 серпня
- Сітібанк;
- Прага авто;
- Укрнафтопродукт;
- Страхова компанія «Гарант-Система».
17 серпня
- Реал Банк;
- Індустріалбанк;
- Київобленерго.
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