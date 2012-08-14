ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 14 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» у публікації «Чи буде Україна вільна у зоні вільної торгівлі?» Пише: Президент Віктор Янукович підписав Закон "Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі". Це означає, що про ЗВТ можна говорити як про факт...

http://delo.ua/ukraine/budet-li-ukraina-svobodna-v-zone-svobodnoj-torgovli-183145/

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Також «Дело» у публікації «Курс гривні став перед вибором» пише: в девальвації гривні до кінця року не сумнівається майже ніхто. Питання полягає лише в тому, як сильно може впасти нацвалюта. Більш імовірним бачиться помірне послаблення в межах 5-10%, проте не можна відкидати і більш песимістичний сценарій...

http://delo.ua/finance/kurs-grivni-stal-pered-vyborom-183125/

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«Дело» в публікації «Україна в червні погіршила сальдо зовнішньої торгівлі товарами більш ніж в 2 рази» пише: негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в червні 2012 року склало $1,484 млрд, що в 2,4 рази більше, ніж у червні 2011 року ( $0,614 млрд)...

http://delo.ua/ukraine/ukraina-v-ijune-uhudshila-saldo-vneshnej-torgovli-tovarami-bolee-ch-183136/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Світова торгівля не затримається на рекордній висоті», в якому пише: обсяг світової торгівлі в 2011 році збільшився на рекордні 19%, підрахували в аналітичному агентстві JETRO. У грошовому вираженні зростання було досягнуто за рахунок вищих цін на енергоносії і «буму» торгівлі країн, що розвиваються. У 2012 ж році ситуація носить скоріше зворотний характер - на нові рекорди розраховувати не варто, вважають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2001184

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Ірак обійшов Іран», в якому пише: за даними Міжнародного енергетичного агентства, Ірак за підсумками липня вийшов на друге місце серед країн-членів ОПЕК за обсягом нафтовидобутку. Іран, який раніше обіймав це місце, опустився на одну позицію. Експерти пов'язують зміни з посилюванням санкцій проти Ірану і стабільним відновленням іракської нафтової промисловості...

http://www.kommersant.ua/doc/2001055

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Доходам зірок спорту і шоу-бізнесу, які йдуть в Раду, позаздрить будь-який політик» подає результати власного дослідження, скільки заробляє зоряний десант, який планує висадитися в парламенті...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Dohodam-zvezd-sporta-i-shou-biznesa-kotorye-idut-v-Radu-pozaviduet-lyuboy-politik.html

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Також «Сегодня» у публікації «Україна буде із зерном і картоплею» пише: ми зберемо менше соняшнику та груш, зате наїмося яблук та слив...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ukraina-budet-s-zernom-i-kartofelem-no-bez-grush.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Депресія авторинку в ЄС може зірвати «обмежувальні» плани України» пише: Зарубіжні ЗМІ активно пишуть про погіршення ситуації в автопромі країн ЄС. Це може звести нанівець зусилля українських автовиробників реалізувати ідею підвищення мит наавтомобілі, що ввозяться в країну...

http://economics.unian.net/ukr/detail/136760

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «У Росії буде скасовано національний роумінг» пише: в РФ, приїхавши в інше місто, абонент зможе телефонувати на місцеві номери за місцевими тарифами. Зате дзвінки додому можуть подорожчати, попереджають експерти...

http://www.vedomosti.ru/tech/news/2823251/v_gostyah_kak_doma

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Також «Ведомости» у публікації «Чому іноземці не будують російські дороги» пишуть: чиновники за дорученням Путіна з'ясували, чому іноземні компанії не прагнуть будувати російські дороги, хоча їм цього ніхто не забороняє...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2823221/zaschita_ot_tehnologij

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Видання «Известия» в публікації «Страхування життя в Росії може зникнути» пише: введення спеціального депозитарію для зберігання цінних паперів, на яких заробляють страховики життя, може знищити їхній бізнес, попередили Путіна...

http://izvestia.ru/news/532838

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Також «Известия» в публікації «Держпакет в «Газпромі» збільшать до 52,5%» пишуть: Росвласність укладе акціонерну угоду із ЗЕБом, щоб зробити держконтроль у газовій компанії повноцінним...

http://izvestia.ru/news/532840

(УНІАН)