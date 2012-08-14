Угода про ЗВТ в рамках СНД набуде чинності в середині вересня

Москва. У середині вересня угода про Зону вільної торгівлі СНД набуде чинності.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив директор економічного департаменту Виконавчого комітету СНД Андрій Кушніренко.

«Новий договір про Зону вільної торгівлі стане реальністю у середині вересня. За правилами, договір стає об'єктом міжнародного права через 30 днів після того, як Виконком одержить третє повідомлення про ратифікацію. Якщо президент України підписав цей закон 8 серпня, то у середині серпня ми одержимо повідомлення, і почнеться відлік 30 днів», - сказав А.Кушніренко.

Говорячи про причини підписання нової угоди про ЗВТ Співдружності, він зазначив, що угода від 1994 року, до якої були внесені зміни в 1999 році, нині не відповідає на ті питання, задля яких воно готувалося.

За його словами, ця угода застаріла. Також між 11 державами Співдружності діє близько 120 двосторонніх угод, поки що діє документ про ЗВТ в рамках СНД від 1994 року, застосовуються норми ГАТТ/СОТ між державами Співдружності, які вже вступили до СОТ.

«Тобто три набори нормативних документів, що, врешті, змусило всіх подумати, а не чи пора написати нову угоду, яка відповідала б на всі питання взаємної торгівлі в одному документі. Адже ситуація, коли на одне питання існує відразу три відповіді, дає змогу кожній із сторін у разі торгових воєн і конфліктів апелювати до різних документів, що не дає змоги знайти вихід з таких становищ», - сказав А.Кушніренко.

За його словами, всі країни-підписанти одержать однакові вигоди.

«Ми відходимо від трьох пакетів нормативних документів до одного», - сказав він і додав, що, крім того, в новому договорі дано відповіді на питання, які у всіх попередніх документах залишалися за дужками. Наприклад, деякі країни СНД обнулювали мита на торгівлю, але стягуються з імпорту цих країн податки, що відрізняються від тих, які стягуються з національних виробників, що фактично еквівалентно митам. У новому договорі зафіксовано, що цього відбуватися не повинно.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».

30 липня ВР ратифікувала цей договір. Україна стала третьою після Росії і Білорусі країною, яка ратифікувала документ.

18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали договір про створення Зони вільної торгівлі. Документ підписали голови урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан та Узбекистан. водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.