Статус Севастополя зобов'язує владу ставитися до цього міста з особливою увагою – Янукович

Статус і особливості Севастополя зобов'язують владу ставитися до цього міста з особливою увагою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив Президент України Віктор Янукович у Севастополі під час відвідування нового лікувального корпусу 1-ї міської лікарні.

Відповідаючи на питання журналістів, якому шляху розвитку міста він віддає перевагу, В.Янукович сказав: «Я бачу Севастополь комфортним для мешкання громадян. Це - найголовніше. Ну а комфорт створюють людям, перш за все, соціально-економічні умови. Тобто, повинна бути гідна зарплата, повинна бути відповідна інфраструктура, яка створюватиме умови для життя людей».

А це, за словами глави держави, «і медичне обслуговування, це і житлово-комунальне господарство - вся інфраструктура повинна відповідати нормальному життю людей».

Але, підкреслив В.Янукович, «особливість міста Севастополя – це, я б сказав, перебування флоту – і російського, і українського – тому ми з урахуванням тих традицій, які є, ми повинні завжди їх враховувати, розуміти, що є моряки, є родини моряків, є діти».

Президент вважає за необхідне приділяти достатньо уваги сільськогосподарським регіонам, що оточують місто (сільгоспзона Севастополя - УНІАН), які також входять в інфраструктуру Севастополя. «Це означає, що ми цьому теж повинні приділяти достатньо уваги, дорогам, комунікаціям», - сказав він.

На думку В.Януковича, останнім часом з'явилися зрушення в будівництві в регіоні очисних споруд, покращала якість питної води. Разом з тим, зазначив він, «є ще дуже багато роботи, і все залежатиме від того, наскільки відповідально і професійно до цього підходитиме міська команда влади». Ну і, звичайно, додав Президент, «центральні органи влади повинні приліляти Севастополю увагу».

В.Янукович підкреслив: «Незважаючи на те, що в структурі економіки (України) Севастополь займає абсолютно незначну частку, але його статус, особливість міста зобов'язують владу ставитися до нього з особливою увагою. І ми це робитимемо».