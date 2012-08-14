Країни СНД передбачили захисні заходи при євроінтеграції України - Виконком Співдружності

Москва. Входження України у Зону вільної торгівлі (ЗВТ) СНД не перешкодить Україні створити зону вільної торгівлі з Євросоюзом, проте країни Співдружності передбачили захисні механізми.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив директор економічного департаменту Виконавчого комітету СНД Андрій Кушніренко.

«Це жодним чином не суперечить одне одному. У нашому документі сказано, що ніщо не заважає країнам, які його підписали, укладати аналогічні документи з іншими партнерами. Але певний захисний механізм у документі відображений», - сказав А.Кушніренко.

За його словами, обмеження можуть вводитися унаслідок двох процесів. Перший випадок, це якщо в Україну піде європейський товар, який потім почне надходити на територію Митного союзу під виглядом українського.

Він пояснив, що йдеться про товари, які легко перемаркуються. Наприклад, масло вершкове або сало. Адже кордони Митного союзу відкриті для українських товарів, а не аналогічних європейських. І якщо під маркою українського сала почне з'являтися німецьке чи данське, тоді вживатимуться заходи.

Другий варіант, сказав А.Кушніренко, це коли відбувається так званий “ефект доміно”. Дешевий європейський товар, субсидійований Євросоюзом, наприклад, молоко і вершкове масло, потрапляє на український ринок і починає витісняти з українського ринку аналогічний український товар.

«Таке цілком може бути. У такій ситуації український виробник піде його продавати до сусідів. Якщо це завдаватиме збитку російським виробникам, тоді можуть вводитися якісь захисні заходи», - повідомив він.

При цьому А.Кушніренко зазначив, що якщо після підписання угоди України і ЄС до нашої країни «повалить італійське вино, а українські винарі кинуться на російський ринок, то жодних проблем не буде». Адже в Росії не сильно розвинене винарство, пояснив він.

Нагадаємо, що Договір про ЗВТ СНГ набуває чинності через 30 днів після того, як третя країна, яка ратифікована документ, надасть документацію про ратифікацію в депозитарій СНД.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».

30 липня ВР ратифікувала цей договір. Україна стала третьою після Росії і Білорусі країною, яка ратифікувала документ.

18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали Договір про створення Зони вільної торгівлі. Документ підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Разом з тим було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.