Анонс на 15 серпня

* Під головуванням прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Під час засідання уряду планується проведення брифінгів з участю: міністра освіти і науки, молоді та спорту Д.Табачника, міністра екології і природних ресурсів Е.Ставицького, голови правління ВАТ «Державний Ощадний банк України» С.Подрєзова.

* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Хто є господарем води в Україні?». В Україні поглибилася проблема ефективного управління підприємств водопостачання. Муніципальні підприємства віддають в оренду з метою подальшої тіньової приватизації. Чому водоканали опиняються у власності непромислових інвесторів, які не мають необхідного досвіду роботи в комунальному секторі? Які наслідки такої діяльності? Мова піде про ситуацію, що склалася навколо «Київводоканалу» і одного з його будівельних підрядників. Матеріали і додаткова інформація будуть надані на прес-конференції. Учасники: представник підрядної організації і голова Комітету захисту підприємництва Сергій Коломієць та ін.. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться брифінг першого заступника глави Адміністрації Президента України - представника Президента в Кабінеті Міністрів Ірини Акимової.

* Під головуванням міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолія Близнюка відбудеться селекторна нарада з регіонами країни щодо підготовки систем життєзабезпечення до роботи взимку, а також щодо виконання державних житлових програм. Крім того, буде детально розглянуто стан погашення заборгованості з різниці у тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. Учасники: заступники голови Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних (міських) держадміністрацій, міські голови обласних центрів та міст обласного значення, керівники відповідних підприємств і організацій, до компетенції яких належать вказані питання.

* Відбудеться церемонія підписання гранту про технічну допомогу з боку США компанії "Укргазвидобування". Державне агентство США з торгівлі та розвитку надасть грант державній українській компанії з видобування природного газу "Укргазвидобування" на підготовку пілотного проекту з отримання газового конденсату. Грант буде підписано послом США в Україні Джоном Теффтом і директором" Укргазвидобування" Юрієм Борисовим.

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