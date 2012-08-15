КАЛЕНДАР зборів акціонерів банків і компаній Україна (на 15,16 і 17 серпня)

Інформація щодо запланованих на поточному тижні зборів акціонерів українських банків і провідних компаній: 15 серпня - Сітібанк; - ТАСкомбанк; - Прага авто; - Укрнафтопродукт; - Страхова компанія «Гарант-Система». 16 серпня - Приват Інтертрейдинг; - Трест Свердловскшахтобуд. 17 серпня - Реал Банк; - Індустріалбанк; - Будіндустрія; - АЕС Київобленерго; - Корпорація Інтерагросистема.

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