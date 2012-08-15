КАЛЕНДАР зборів акціонерів банків і компаній Україна (на 15,16 і 17 серпня)

09:22, 15 серпня 2012
Різне
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Інформація щодо запланованих на поточному тижні зборів акціонерів українських банків і провідних компаній:

15 серпня

- Сітібанк;

- ТАСкомбанк;

- Прага авто;

- Укрнафтопродукт;

- Страхова компанія «Гарант-Система».

16 серпня

- Приват Інтертрейдинг;

- Трест Свердловскшахтобуд.

17 серпня

- Реал Банк;

- Індустріалбанк;

- Будіндустрія;

- АЕС Київобленерго;

- Корпорація Інтерагросистема.

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