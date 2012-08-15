КАЛЕНДАР зборів акціонерів банків і компаній Україна (на 15,16 і 17 серпня)
09:22, 15 серпня 2012Різне
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Інформація щодо запланованих на поточному тижні зборів акціонерів українських банків і провідних компаній:
15 серпня
- Сітібанк;
- ТАСкомбанк;
- Прага авто;
- Укрнафтопродукт;
- Страхова компанія «Гарант-Система».
16 серпня
- Приват Інтертрейдинг;
- Трест Свердловскшахтобуд.
17 серпня
- Реал Банк;
- Індустріалбанк;
- Будіндустрія;
- АЕС Київобленерго;
- Корпорація Інтерагросистема.
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