ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 15 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «ММВБ-РТС має намір знову голосувати за зміну голови біржі ПФТС» пише: мажоритарний акціонер ПФТС - Московська біржа ММВБ-РТС має намір повторно запропонувати кандидатуру заступника голови правління Української біржі (УБ), основного конкурента ПФТС, Євгена Коміссарова на посаду голови правління останньої.

http://delo.ua/finance/mmvb-rts-namerena-vnov-golosovat-za-smenu-glavy-birzhi-pfts-183227/

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Також «Дело» в публікації «Приріст прямих іноземних інвестицій до України скоротився» пише: за даними Держстату, за шість місяців іноземні інвестори вклали в українську економіку $3,224 млрд, але й одночасно вилучили $0,596 млрд, тоді як у першому півріччі минулого року ці показники становили відповідно $2,788 млрд і $0,447 млрд.

http://delo.ua/ukraine/prirost-prjamyh-inostrannyh-investicij-v-ukrainu-sokratilsja-183222/

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«Дело» в публікації «В Україні пропонують запровадити податок на здоров'я» пише: ухвалення Закону «Про загальнообов'язкове державне медичне страхування» вдарить по фінансовому здоров'ю працездатних, наділивши їх почесними правами і конкретними обов'язками.

http://delo.ua/businessman/v-ukraine-predlagajut-vvesti-nalog-na-zdorove-183216/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Валерій Іващенко вийшов на свободу», в якому пише: колегія суддів Апеляційного суду Києва звільнила колишнього виконувача обов'язків міністра оборони Валерія Іващенка від відбування основного покарання з випробувальним строком один рік.

http://www.kommersant.ua/doc/2001853

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Обман закладений у людській природі», в якому подає інтерв'ю президента МОКу Жака Роге, який розповів про перспективи олімпійського руху.

http://www.kommersant.ua/doc/2001620

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Київ встане у гігантському заторі» пише: за два тижні столиця перетвориться на суцільний затор. Кияни повернуться з відпусток, студенти і школярі вирушать на навчання, а на вулиці з'явиться більше автобусів і тролейбусів.

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Kiev-vstanet-v-gigantskoy-probke-Kak-obehat.html

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Також «Сегодня» в публікації «У кримському Партеніті війна за землю – відбирають житло у вдів, а ночами зносять будинки бульдозерами» пише: влада і санаторій «Крим» не можуть вирішити, кому належить будівля, де живуть сім'ї військових, і виселяють мешканців.

http://www.segodnya.ua/regions/krym/sanatoriy-zabral-zhile-u-vdovy.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Сонячний удар» по економіці: виживуть не всі (частина друга)» подає продовження власного дослідження, що треба зробити для мінімізації збитків від спеки.

http://economics.unian.net/ukr/detail/137011

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Авіакомпаніям пообіцяли податкові пільги на внутрішніх рейсах» пише: уряд РФ планує обнулити ПДВ під час продажу авіаквитків на внутрішніх рейсах. Це дасть змогу перевізникам заробити, але навряд чи зробить польоти по Росії дешевшими.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2878701/v_nebe_nalogi_ne_nuzhny

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Також «Ведомости» в публікації «Олексій Міллер має намір відродити російське конярство» пишуть: голові правління «Газпрому» Олексію Міллеру доручено відповідальне завдання – перетворити російське конярство на індустрію з багатомільярдними оборотами.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2878691/miller_na_begah

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Видання «Известия» в публікації «Рахункова палата: держлікарні беруть гроші за безкоштовні операції» пише: у деяких регіонах Росії 20% талонів на безкоштовну високотехнологічну меддопомогу залишаються невикористаними.

http://izvestia.ru/news/532935

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Також «Известия» у публікації «Розплачуватися з Ватиканом за дії чеських комуністів доведеться їхнім правнукам» пишуть: найбільша парламентська партія Чехії — Соціал-демократична, опублікувала список претензій до прийнятого закону про повернення церковної власності, відібраної за час комуністичного правління в країні. Згідно з документом, держава зобов'язується повернути нерухомість, експропрійовану як у католицької церкви, і це основний обсяг власності, що повертається релігійним організаціям, так і у низки єврейських общин. Попередньо йдеться приблизно про 2 тис. будівель і майже 200 тис. га лісів та орних земель.

http://izvestia.ru/news/532915

(УНІАН)