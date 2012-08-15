Україна запроваджує до 15 березня безвізовий режим із Македонією
Президент України Віктор Янукович підписав Указ «Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Республіки Македонія».
Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.
Указом передбачено запровадити на період з 15 серпня 2012 року до 15 березня 2013 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Республіки Македонія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів.
В указі зазначається, що це зроблено для розвитку та практичної реалізації принципів добросусідського партнерства між Україною та Республікою Македонія, активізації двосторонніх контактів у всіх сферах взаємовідносин та підтверджуючи наміри продовжувати співробітництво у сфері лібералізації режиму взаємних поїздок громадян.