В Україні на участь у парламентських виборах претендують 87 політичних партій - ЦВК

В Україні на участь у парламентських виборах претендують 87 політичних партій, з них 22 партії висувають своїх кандидатів у депутати за партійними виборчими списками у багатомандатному загальнодержавному окрузі, а 65 партій - в одномандатних виборчих округах.

Про це повідомляється на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.

На сьогоднішній день загальна кількість зареєстрованих кандидатів у партійних списках становить 1529 осіб.

Зокрема, від Комуністичної партії України зареєстровано 214 кандидатів в депутати, від партії "Зелені" - 50, від Партії регіонів - 223, від ВО "Батьківщина" - 210, від партії УДАР - 215, від ВО "Свобода" - 219, від ВО "Громада" - 42, від Ліберальної партії України - 56.

Партія "Нова політика" представлена 69 кандидатами у депутати, партія Наталії Королевської "Україна - Вперед!" - 149, Партія пенсіонерів — 43, партія "Україна майбутнього" - 30.

На розгляді Центральної виборчої комісії перебувають документи з реєстрації кандидатів у депутати від Української платформи "Собор", партії "Наша Україна", від Української партії "Зелена планета", Радикальної партії Олега Ляшка, партії "Руський блок", політичного об'єднання "Рідна Вітчизна", Партії Зелених України, Соціалістичної партії України, від Української національної асамблеї та партії "Народно-трудовий союз України".

Станом на сьогодні найбільша кількість депутатів-мажоритарників зареєстровано у одномандатному окрузі № 212 (м.Київ, Дарницький район) - 34 претенденти на депутатський мандат. На цьому окрузі (загальна кількість виборців - 169 650 громадян) працюватиме 81 виборча комісія.

В одномандатному окрузі № 92, до якого входять Білоцерківський, Володарський, Ставищенський, Таращанський, Тетіївський райони, частина Сквирського району (Київська область) на даний момент зареєстровано 32 кандидати в депутати. Ще на двох округах Київської області - № 95 (місто Ірпінь, частина Києво-Святошинського району) та № 98 (місто Бориспіль, Бориспільський, Згурівський, Переяслав-Хмельницький, Яготинський райони, частина Броварського району) на даний момент балотується по 30 кандидатів в депутати.