Анонс на 16 серпня

* Відбудеться прес-сніданок на тему: "Державні житлові програми: реалізація, проблеми, перспективи". Організатор - портал 3Doma.ua. Учасники: Леонід Рисухін, голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву; учасники державних житлових програм.

* Відбудеться засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Засідання відбудеться у формі відкритого слухання.

* Прес-конференція на тему: "Договір про створення зони вільної торгівлі з країнами СНД: економічні перспективи та можливі ризики". Учасники: виконавчий директор Міжнародного фонду ім. Блейзера Олег Устенко; доктор економ.наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України Ігор Манцуров; канд.економ.наук, доцент Віктор Суслов.

* Відбудуться установчі збори з формування складу Громадської ради при Державній інспекції України з безпеки на наземному транспорті. Під час установчих зборів буде обрано голову Громадської ради та секретаря, а також склад рахункової комісії. Крім того, планується визначити кількісний склад Громадської ради на наступні два роки - учасники будуть обиратися шляхом відкритого голосування.

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