ТОП-10 (15 серпня)

Фонд держмайна виставив на продаж пакети акцій 12 обл- і міськгазів

З вартості проїзду в швидкісних електропоїздах Інтерсіті+ знято ПДВ - «Укрзалізниця»

Переможцем конкурсу на розробку Скіфської ділянки Чорноморського шельфу визнано пул з чотирьох компаній - Ставицький (доповнена)

Міненерговугілля ще не отримало офіційних результатів від компанії «Бейкер Тіллі Україна ЕК» з оцінки ГТС

Підприємці збільшили сплату єдиного податку втричі - до 1,8 млрд грн

Закон про зайнятість населення підписаний Президентом

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в першому півріччі подвоївся

Спад сільгоспвиробництва в Україні за січень-липень становив 4,2%

Акімова: говорити про відновлення траншів МВФ поки що рано

Польща дозволила подвійне громадянство і спростила його отримання іноземцями

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Фонд держмайна виставив на продаж пакети акцій 12 обл- і міськгазів

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив про плани продажу на приватизаційних конкурсах у вересні пакетів акцій 12 газопостачальних компаній: «Дніпропетровськ-», «Запоріжжя-», «Луганськ-», «Лубни-», «Кременчук-», "Суми-", "Вінниця-", "Житомир-", "Тисмениця-", "Крим-", "Волинь-", "Чернівцігаз".

Як йдеться в офіційному виданні Фонду «Відомості приватизації» від 15 серпня, приватизаційний конкурс з продажу 26% ПАТ «Дніпропетровськгаз» буде проведений 5 вересня ц.р. Стартова ціна держпакета встановлена у розмірі 58 млн грн, крок торгів - 600 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 5,2 млн грн.

25% ПАТ «Запоріжжягаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 6 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 80,6 млн грн, крок торгів - 150 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 3,9 млн грн.

26% ПАТ «Луганськгаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 7 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 80,6 млн грн, крок торгів - 810 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 3,9 млн грн.

26% ПАТ «Лубнигаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 11 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 330 тис. грн, крок торгів - 5 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 2,6 млн грн.

26% ПАТ «Кременчукгаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 12 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 6,7 млн грн, крок торгів - 70 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 1 млн грн.

25,788% ПАТ «Сумигаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 10 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 15,6 млн грн, крок торгів - 160 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 4 млн грн.

22,059% ПАТ «Вінницягаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 14 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 1,5 млн грн, крок торгів - 15 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 3,2 млн грн.

15,864% ПАТ «Житомиргаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 17 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 9,7 млн грн, крок торгів - 100 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 3,4 млн грн.

26% ПАТ «Тисменицягаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 13 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 160 тис. грн, крок торгів - 2 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 720 тис. грн.

23,989% ПАТ «Кримгаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 20 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 41,8 млн грн, крок торгів - 420 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 8 млн грн.

23,416% ПАТ «Волиньгаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 19 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 24,3 млн грн, крок торгів - 250 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 2,6 млн грн.

20,393% ПАТ «Чернівцігаз» планується виставити на приватизаційному конкурсі 18 вересня ц.р. Стартова ціна цього держпакета встановлена у розмірі 6,7 млн грн, крок торгів - 70 тис. грн. Покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 2,3 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою від 10 жовтня 2011 р. доручив НАК «Нафтогаз України» передати державні пакети акцій 48 підприємств з газопостачання і газифікації (міськ- і облгазів) із статутного капіталу компанії Фонду держмайна для їх подальшої приватизації.

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З вартості проїзду в швидкісних електропоїздах Інтерсіті+ знято ПДВ - «Укрзалізниця»

При оформленні проїзних документів на швидкісні електропоїзди Інтерсіті+, пасажири, починаючи з 00 год. 00 хв. 14 серпня, сплачують вартість проїзду без ПДВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), оподаткування податком на додану вартість за нульовою ставкою послуг з перевезення пасажирів швидкісними електропоїздами Інтерсіті+ введено відповідно до закону України від 5 липня 2012 р. "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв'язку з проведенням адміністративної реформи в Україні".

Так, на період до 31 серпня (при дії коефіцієнта індексації – 1,07) базова вартість проїзду швидкісними електропоїздами Інтерсіті+ (у понеділок, вівторок та середу) у 1-му класі за напрямками Київ-Харків зменшиться на суму ПДВ 66,68 грн. і становитиме 350,34 грн. з урахуванням страхування та комісійного збору та відповідно за напрямками Київ-Львів – на 75,20 грн. і становитиме 393,59 грн., Київ-Донецьк – на 89,85 грн. і становитиме 467,92 грн.

У 2-му класі вартість проїзду зменшиться за напрямками Київ-Харків на суму ПДВ 45,98 грн., Київ-Львів – на 51,52 грн. та Київ-Донецьк – на 62,03 грн. У вересні застосовуватиметься коефіцієнт індексації 1,02.

Крім того, величина вартості квитка та плацкарти коригується на коефіцієнти індексації за календарними періодами та днями тижня.

Так, на дні тижня четвер та суботу встановлено зниження вартості проїзду на 10 % від базової вартості, а на п’ятницю та неділю – підвищення на 10 %.

При оформленні квитка на електропоїзди Інтерсіті+ у напрямку «туди та зворотно» застосовується знижка у розмірі 10% від вартості проїзду.

Довідка УНІАН. Поїзд категорії Інтерсіті+ (ІС+) - денний швидкісний поїзд, що курсує в прямому сполученні з маршрутною швидкістю 90 км/год. і більше за допустимої швидкості до 200 км/год. У складі поїзда є вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу.

До класу ІС+ відносяться електропоїзди “Український експрес” виробництва Hyundai Rotem, які курсують залізницями України між Києвом і Донецьком, Львів і Харковом з кінця травня 2012 року.

Поїзди Skoda відносяться до класу Інтерсіті.

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Переможцем конкурсу на розробку Скіфської ділянки Чорноморського шельфу визнано пул з чотирьох компаній - Ставицький

Міжурядова комісія визнала переможцем конкурсу з видобутку вуглеводнів на Скіфській ділянці Чорноморського шельфу пул компаній - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра Україна".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр екології та природних ресурсів Едуард Ставицький.

«Кабінет міністрів підтримав пропозицію міжвідомчої комісії про укладення угоди про розподіл продукції та визначення переможця – групи компаній на чолі з оператором компанією ExxonMobil», - сказав він.

Е.Ставицький повідомив, що укладення угоди про розподіл продукції з цією групою компаній відбудеться цього року. Він відзначив, що розмір премії за угодою про розподіл продукції, яку буде укладено цього року, становитиме 325 млн. доларів.

«Після укладення угоди про розподіл продукції, яке відбудеться цього року, державний бюджет одержить 325 млн. доларів (премії – УНІАН), що більше, ніж пропонувалося Кабінетом міністрів», - сказав міністр.

За його словами, переможець запропонував збільшити на 5% - до 25% частку держави в прибутковій продукції.

«Мінімальна частка була 20%, запропоновано 25%», - сказав Е.Ставицький.

Також він повідомив, що переможець запропонував вкласти в пошукові роботи на всій території більш як 400 млн. доларів.

«Переможці запропонували з пошукових робіт більш ніж у два рази - ніж 200 млн. доларів - на геологічну розвідку на всій території», - сказав міністр.

Він також відзначив, що ExxonMobil, Shell, Petron повністю взяли на себе фінансову складову участі НАК "Надра Україна".

«Хочу звернути увагу на те, що ExxonMobil, Shell, Petron повністю беруть на себе фінансову складову участі національної акціонерної компанії», - сказав Е.Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, на участь в конкурсі з розробки Скіфської нафтогазоносної ділянки, розташованої на шельфі Чорного моря, було подано дві заявки. Перша заявка надійшла від компанії "LUKOIL Overseas Ukraine B.V.", другу заявку оформили спільно відразу чотири компанії - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра Україна".

Розробка родовища вестиметься згідно з угодою про розподіл продукції (УРП).

За оцінками уряду, загальні інвестиції в Скіфську ділянку (глибоководний шельф Чорного моря) площею 16 тисяч квадратних кілометрів оцінюються в 10-12 мільярдів доларів. Прогнозований щорічний обсяг видобутку газу - до 3-4 мільярдів кубометрів.

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Міненерговугілля ще не отримало офіційних результатів від компанії «Бейкер Тіллі Україна ЕК» з оцінки ГТС

Міністерство енергетики і вугільної промисловості ще не отримало офіційних результатів від компанії ТОВ "Бейкер Тіллі Україна ЕК" (Baker Tilly Ukraine) з оцінки газотранспортної системи України (ГТС).

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко.

«Ми ще офіційно не одержали (результатів оцінки – УНІАН)», - сказав Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (м. Київ) стала переможцем конкурсу з оцінення вартості активів української ГТС.

«Бейкер Тіллі Україна» мала провести оцінку вартості активів системи магістрального трубопровідного транспорту газу України, зокрема підземних сховищ газу і об'єктів інфраструктури, в термін до 1 серпня 2012 року.

Оцінка вартості ГТС необхідна для вирішення питання про її модернізацію.

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Підприємці збільшили сплату єдиного податку втричі - до 1,8 млрд грн

Підприємці в січні-липні 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшили сплату єдиного податку втричі — до 1,8 млрд грн, повідомляє прес-служба Державної податкової служби України (ДПСУ).

«Пожвавлення економічної активності малого бізнесу сприяло також збільшенню обсягів сплати податку на доходи фізичних осіб - суб'єктів господарської діяльності. У січні-липні 2012 року надходження від цього податку до зведеного бюджету України становили 37,9 млрд грн, або на 4,8 млрд грн більше за торішні результати (темпи зростання становлять 14,4%)», - наголошується у повідомленні прес-служби ДПСУ.

Крім того, надходження від землекористувачів-фізосіб зросли на 16,8%. Громадяни в січні-липні 2012 року сплатили до бюджету за свої земельні ділянки 821,3 млн. грн.

Нагадаємо, після впровадження нової моделі спрощеної системи оподаткування з початку року загальна кількість представників малого бізнесу зросла на 149 тис. Станом на 1 липня 2012 р. в Україні зареєстровано 1,154 млн. платників єдиного податку.

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Закон про зайнятість населення підписаний Президентом

Президент України Віктор Янукович підписав Закон України "Про зайнятість населення".

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента України - представник Президента в Кабінеті міністрів Ірина Акімова.

Законом передбачено, що роботодавцю, який працевлаштовуватиме на новостворені робочі місця молодь на перше робоче місце, осіб віком від 50 років та інших з числа неконкурентоспроможних громадян на ринку праці строком не менше ніж на два роки компенсуватимуться витрати, пов’язані зі сплатою єдиного соціального внеску без обмеження у розмірі заробітної плати протягом першого року.

Встановлено, що роботодавець, який протягом року забезпечував створення робочих місць та забезпечував виплату заробітної плати у розмірі не нижче трьох мінімальних заробітних плат, у наступному році має право на зменшення розміру єдиного соціального внеску.

У законі передбачено стимулювання місцевої влади до покращення інвестиційного клімату в регіоні, створення нових робочих місць шляхом внесення зміни до Бюджетного кодексу України в частині збільшення нормативу відрахувань від податку на доходи фізичних осіб, що зараховується до доходів бюджетів сіл, селищ, міст районного значення з 25% до 100%.

Передбачено, що суб’єкт малого підприємництва, який створює нові робочі місця та працевлаштовує на них безробітних строком не менше ніж на два роки, протягом першого року отримає щомісячну компенсацію у розмірі мінімального страхового внеску.

Для студентів денної форми навчання ВНЗ та ПТУ буде запроваджено стажування з відкриттям трудової книжки.

Молодим працівникам, які погодилися працювати у сільській місцевості, надаватимуться «стартові виплати».

Особи, віком від 45 років (страховий стаж більше 15 років), матимуть право на одноразове отримання „ваучера” на професійне навчання.

Законом також передбачено встановити статус безробітного особі, яка не працює, з першого дня звернення до Державної служби зайнятості.

Одночасно, з урахуванням міжнародного досвіду визначається правовий статус Державної служби зайнятості як центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції. Бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та основні напрями державної політики у сфері зайнятості населення на середньостроковий період затверджуватиметься урядом. При цьому зберігається принцип соціального партнерства щодо управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон було ухвалено Верховною Радою 5 червня.

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Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в першому півріччі подвоївся

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в січні-червні 2012 року становив 3,855 млрд дол. проти також дефіциту у розмірі 1,767 млрд дол. у січні-червні 2011 року, говориться в повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками січня-червня 2012 року становило 7,216 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 3,361 млрд дол. проти 5,563 млрд дол. і 3,796 млрд дол. відповідно в січні-червні 2011 року.

Імпорт товарів і послуг до України в січні-червні 2012 р. зріс до 44,122 млрд дол. (у I півріччі 2011 року – 41,231 млрд дол.), причому імпорт товарів становив 40,894 млрд дол. (у I півріччі 2011 року – 38,369 млрд дол.), імпорт послуг – 3,228 млрд дол. (у I півріччі 2011 року – 2,862 млрд дол.).

Експорт товарів і послуг з України в січні-червні 2012 р. зріс до 40,267 млрд дол. (у I півріччі 2011 року – 39,464 млрд дол.). При цьому експорт товарів становив 33,678 млрд дол. (у I півріччі 2011 року – 32,806 млрд дол.), експорт послуг – 6,589 млрд дол. (у I півріччі 2011 року – 6,658 млрд дол.).

Довідка УНІАН. Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становив 6,748 млрд дол. проти 3,025 млрд дол. у 2010 році.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становив 14,197 млрд дол., профіцит зовнішньої торгівлі послугами – 7,45 млрд дол. проти 9,337 млрд дол. і 6,312 млрд дол. відповідно в 2010 році.

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Спад сільгоспвиробництва в Україні за січень-липень становив 4,2%

Спад обсягів сільськогосподарського виробництва в Україні за підсумками січня-липня 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року становив 4,2% (у I півріччі 2011 року проти I півріччя 2010 року - зростання 9,1%), повідомляється на сайті Державної служби статистики.

За даними Держстату, спад виробництва на сільгосппідприємствах у січні-липні ц.р. становив 7,4%, у домогосподарствах - 1,1%.

Згідно з повідомленням, спад обсягів виробництва продукції рослинництва в січні-липні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року становив 10,1%.

Станом на 1 серпня 2012 року, ранніх зернових і зернобобових культур (без кукурудзи) зібрано на 19,2% більше (6,5 млн. тонн) порівняно з показником на аналогічну дату 2011 року, за рахунок прискорених темпів збору площ (на 25,7% більше). Валовий збір ярового ячменю (5,4 млн. тонн), який становив 83% загального виробництва ярин зернових, зріс на 12,8%.

Також повідомляється, що в січні-липні ц.р. зростання обсягів виробництва продукції тваринництва проти відповідного періоду 2011 року становило 1,8%.

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі збільшилися на 6,7%, свиней - на 11,3%. Середній надій молока від однієї корови в аграрних підприємствах збільшився проти січня-липня 2011 р. на 14,3% і становив 2797 кг

За інформацією Держстату, загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами продукції власного виробництва за січень-липень 2012 року порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшився на 42%, зокрема продукції рослинництва - на 84%, продукції тваринництва - на 2%.

Крім того, повідомляється, що на 1 серпня 2012 року сільськогосподарські підприємства (окрім малих) і підприємства, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, мали в наявності 20,2 млн. тонн зерна (на 1% більше порівняно з 1 серпня 2011 р.), зокрема, 13,2 млн. тонн пшениці, 4 млн. тонн ячменю, 1,7 млн. тонн кукурудзи, 0,4 млн. тонн жита.

Довідка УНІАН. Зростання обсягів сільськогосподарського виробництва в Україні в січні-червні 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011 р. становило 7,4%.

У 2011 році обсяги сільськогосподарського виробництва в Україні порівняно з 2010 роком збільшилися на 17,5%. При цьому зростання виробництва продукції рослинництва в 2011 році становило 28,2%, тваринництва — 2,5%.

За підсумками 2010 року обсяги сільськогосподарського виробництва в Україні порівняно з 2009 роком скоротилися на 1,5%.

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Акімова: говорити про відновлення траншів МВФ поки що рано

Перший заступник глави Адміністрації Президента – представник Президента у Кабінеті Міністрів Ірина Акімова заявляє, що у відносинах між Україною і МВФ не було і немає паузи, але говорити про відновлення траншів, за її словами, поки що рано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.Акімова сказала на брифінгу.

«Ви знаєте, паузи, з погляду відносин між Україною і МВФ, не було. Тому що практично кожного місяця з перервою, можливо, лише на літо, відбуваються робочі зустрічі з представниками МВФ», - сказала І.Акімова.

Вона зазначила, що ці зустрічі є регулярними, і відбуваються на різних рівнях. За її словами, під час цих зустрічей «у режимі нон-стоп» обговорюються питання взаємин України і МВФ. «Зрозуміло, що питання залишаються, але з багатьох питань йде зрушення у розумінні», - сказала І.Акімова. Зокрема вона зазначила, що після останнього критичного звіту було досягнуто більше взаєморозуміння про те, що Україна, порівняно з багатьма іншими країнами, зокрема і розвиненими, досягла великих успіхів упродовж останніх двох років щодо стабілізації макроекономічних показників, і особливо зі скорочення бюджетного дефіциту.

«З іншого боку, в рамках тієї ситуації, яка сьогодні складається на зовнішніх ринках і на європейському ринку зокрема, МВФ займає гнучкішу, послідовну позицію, оцінюючи комплекс заходів, які пропонує, а головне виконує державу з урахуванням всіх зовнішньоекономічних ризиків – тому дати зараз відповідь на те, коли конкретно відновляться наші «траншеві взаємини», напевно, було б поки що неправильно і дуже рано», - сказала І.Акімова.

На уточнююче питання, чи буде Україна просити продовження програми з МВФ, чи ініціюватиме ухвалення нової програми, оскільки вона закінчується цього року, І.Акімова сказала, що ці питання обговорюватимуться в жовтні.

Як повідомляв УНІАН, після схвалення програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожене через невиконання Україною низки узятих на себе зобов'язань, зокрема, щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

Чергова місія Фонду наприкінці травня 2012 року провела в Києві переговори з представниками уряду і Нацбанку. За підсумками роботи місія заявила, що МВФ повернеться до питання відновлення кредитування України у рамках програми співпраці, коли побачить готовність українського уряду виконати рекомендації фонду, зокрема, щодо підвищення цін на газ для населення.

29 червня 2012 року планувалося проведення засідання Ради директорів МВФ, на якому мало обговорюватися виконання Україною зобов'язань щодо валютного режиму. Йдеться не про кредит stand-by, а про розгляд ст. 4 консультацій з виконанню Україною своїх зобов'язань щодо валютного режиму.

На початку липня п.р. директор департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Геррі Райс заявив, що Міжнародний валютний фонд поки не має наміру відновлювати програму співпраці з Україною, і чекає від неї виконання раніше узятих зобов'язань, зокрема, щодо підвищення тарифів на газ для населення.

Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський після зустрічі з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, яка відбулася 31 липня у Вашингтоні, повідомив, що місія Міжнародного валютного фонду відвідає Україну у вересні з метою проведення оцінки бюджетної політики нашої держави на 2013 рік.

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Польща дозволила подвійне громадянство і спростила його отримання іноземцями

Найбільший безпосередній західний сусід України та член Євросоюзу Польща дозволила подвійне громадянство та спростила надання його іноземцям, серед яких в країні найбільше проживає українців.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, відповідні зміни запроваджує новий закон про громадянство, котрий набув чинності сьогодні.

"З 15 серпня цього року Президент зможе надавати польське громадянство усім іноземцям незалежно від того чи вони жили та як довго жили у Польщі", - відзначили УНІАН у польському Міністерстві внутрішніх справ (MSW), зауваживши, що раніше глава держави надавав громадянство лише у "виняткових випадках".

Новий закон також дозволив надавати польське громадянство усім - без обмежень - іноземцям в рамках процедури, яку веде воєвода (аналог голови обласної державної адміністрації в Україні) та скоротив термін, необхідного для подачі такої заявки, терміну проживання в країні з дозволом "на постійне перебування" до трьох років.

Для отримання громадянства Польщі від воєводи, крім трьох років життя з таким дозволом, необхідно мати регулярний дохід, підтвердження наявності місця проживання (договір оренди чи власності квартири) та знати польську мову.

У міністерстві відзначили, що до набуття чинності нового закону польське громадянство могли отримати лише особи без громадянства, іноземці, котрі одружилися з поляками, та особи, котрим батьки після народження вибрали інше громадянство за польське.

Новий закон також відмінив правило, згідно з яким, кожен, хто хотів отримати польське громадянство, мусів відмовитися від свого попереднього.

"(...) польський громадянин може мати одночасно польське громадянство та громадянство іншої країни", - відзначила прес-служба MSW.

У міністерстві також повідомили, що новий закон про громадянство, котрий був ухвалений ще в 2009 році, офіційно опубліковано у лютому цього року після того, як Конституційний суд країни місяцем раніше підтвердив конституційність однієї із його статей, котру оскаржив Президент Польщі.

"З 15 серпня заявку на отримання польського громадянства можуть подавати іноземці, котрі в рамках багаторічного перебування в нашій країні інтегрувалися з суспільством, знають польську мову та мають джерела утримання, поважають встановлений польським законодавством порядок та не становлять загрози для оборони чи безпеки держави", - підкреслили в MSW.

Як повідомляв УНІАН, за даними Польської адміністрації у справах іноземців (UDSC), на початку цього року у 38-мільйонній Польщі легально жили понад 100 тисяч громадян іноземних держав, найбільше з яких - майже 30 тисяч - були громадянами України.

Серед українців близько 18 тисяч мали дозволи на постійне перебування у країні, в той час, як 12 тисяч - тимчасовий дозвіл, котрий видається не довше, ніж на 2 роки.

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УНІАН