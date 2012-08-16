ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 16 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» у публікації «Янукович направив три закони на доопрацювання» пише: Президент подав в Раду свої пропозиції до документів...

http://delo.ua/ukraine/janukovich-otpravil-tri-zakona-na-dorabotku-183322/

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Також «Дело» у публікації «Металурги «провалили» виплавку сталі у липні» пише: у серпні українські метпідприємства мають намір відіграти липневі втрати, але на вересень знову запланували скорочення випуску сталі...

http://delo.ua/business/metallurgi-provalili-vyplavku-stali-v-ijule-183312/

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«Дело» у публікації «У Криму заборонять вилов кефалі» пише: з 20 серпня по 10 вересня буде діяти заборона на вилов азово-чорноморської кефалі у морі та лиманах. За кожен незаконно виловлений екземпляр на правопорушників чекає штраф у 595 грн.

http://delo.ua/business/v-krymu-zapretjat-vylov-kefali-183318/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «ЛУКОЙЛ не вписався в український шельф», в якому пише: ЛУКОЙЛу не вдалося отримати ресурси на українському шельфі. Компанія програла боротьбу за розробку Скіфської нафтогазового ділянки в Чорному морі. Переміг у тендері консорціум міжнародних мейджорів і НАК «Надра України». Оператором проекту стане ExxonMobil...

http://www.kommersant.ua/doc/2002298

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Jaguar Land Rover 24 години на добу», в якому пише: Jaguar Land Rover переводить на цілодобовий режим роботи один з трьох своїх британських заводів, розташований в Ліверпулі. Таке рішення було ухвалено у зв'язку із високим попитом на деякі моделі автомобілів...

http://www.kommersant.ua/doc/2002297

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Газета «Сегодня» в матеріалі «В Україні почався валютний ажіотаж» пише: українці почали робити заначки в доларах, боячись проблем в ЄС і виборів...

http://www.segodnya.ua/economics/finance/V-Ukraine-nachalsya-valyutnyy-azhiotazh.html

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Також «Сегодня» у публікації «Податкові пільги для українських готелів стали ще м'якшими» пише: тепер мінімальний рівень доходу готелю для отримання пільг знижено на 25%...

http://www.segodnya.ua/economics/business/Nalogovye-lgoty-dlya-ukrainskih-gostinic-stali-eshche-myagche.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Альфа-груп» досягла паритету у володінні Vimpelcom з норвезькою Telenor» пише: тривладдя в Vimpelcom Ltd. тривало трохи більше року. «Альфа-груп» викупила у єгипетського мільярдера Нагіба Савіріса 14,8% голосуючих акцій оператора за $3,6 млрд, тим самим відновивши паритет зі своїм норвезьким партнером Telenor...

http://www.vedomosti.ru/tech/news/2927661/vimpelcom_na_tri_ne_delitsya

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Також «Ведомости» у публікації «Кремль продовжує підготовку до формування Євразійського союзу» пишуть: Адміністрація Президента РФ замовила за 2,2 млн руб. серію досліджень, присвячених внутрішньополітичній та економічній ситуації в пострадянських країнах. Триває підготовка до створення Євразійського союзу, пояснюють в Кремлі...

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2927621/sosedi_pod_lupoj

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Видання «Известия» в публікації «На сочинському смітті запрацює Олег Дерипаска» пише: у міста, що приймає Олімпійські ігри 2014 року, нарешті з'явиться легальна звалище...

http://izvestia.ru/news/532979

(УНІАН)