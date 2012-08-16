Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що Сорочинський ярмарок має стати міжнародним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час відвідання Національного Сорочинського ярмарку у Полтавській області.

«Хотілося б, щоб з часом він (Сорочинський ярмарок – УНІАН) з фольклорного ярмарку перетворився на сучасний ярмарок типу Гановерской виставки», - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що Сорочинський ярмарок вже давно здобув популярність у світі і має вийти на міжнародний рівень.

«Ми всі віримо, що рано чи пізно на цій землі, на Полтавській старовинній землі, прекрасній землі, мальовничій землі, у нас буде дійсний сучасний, що відповідає європейським стандартам, великий Сорочинський ярмарок», - сказав прем'єр.

Крім того, він зробив кілька покупок під час відвідання ярмарку. Зокрема, він купив шапку для лазні за 80 грн і вовняні личаки для лазні за 45 грн.

«Я купую тільки те, що мені потрібно для життя», - сказав М.Азаров, додавши при цьому, що, купуючи ці товари, він торгувався з продавцями.

Як повідомлялося, з 14 по 19 серпня у Великих Сорочинцях у Полтавській області проходить Національний Сорочинський ярмарок.