Анонс на 17 серпня

17.08.2012 Круглий стіл на тему: "Підприємство-2020: ринок праці"

Круглий стіл на тему: "Підприємство-2020: ринок праці". Організатори: Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» і Мінсоцполітики України. Планується обговорити розвиток ринку праці в десятирічній перспективі, прогнозовані ризики для країни та бізнесу. *** Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63

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