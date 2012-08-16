Анонс на 17 серпня
18:58, 16 серпня 2012Різне
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17.08.2012 Круглий стіл на тему: "Підприємство-2020: ринок праці"
Круглий стіл на тему: "Підприємство-2020: ринок праці". Організатори: Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» і Мінсоцполітики України. Планується обговорити розвиток ринку праці в десятирічній перспективі, прогнозовані ризики для країни та бізнесу.
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