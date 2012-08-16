ТОП-10 (16 серпня)

Мінекономрозвитку пропонує реалізувати в Україні Держпрограму управління якістю

Держфонд сприяння молодіжному будівництву планує у вересні видати перші пільгові кредити ОСББ

НБУ залучатиме до перевірок проблемних банків співробітників Фонду гарантування вкладів

Направлено до суду справу екс-голови кредитної спілки «Український фінансовий союз», який заволодів 39 млн грн коштів вкладників

Податкова Києва за підсумками "зарплатних" перевірок донарахувала до бюджету 12,4 млн грн

Студенти погрожують акціями протесту, якщо їм не повернуть заборговані стипендії

Україна не буде закуповувати поїзди "Хюндай" - Азаров

Спад промвиробництва у липні становив 0,9%, у січні-липні - зростання 0,2%

Рівень безробіття в Україні знизився до 438 тис. чоловік

Споживчі настрої українців погіршилися — дослідження

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Мінекономрозвитку пропонує реалізувати в Україні Держпрограму управління якістю

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує реалізувати в країні Державну програму управління якістю для підвищення якості вітчизняної продукції та її конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Проект Програми розміщено на сайті Мінекономрозвитку для обговорення.

У документі наголошується, що у Україні спостерігається низький рівень запровадження систем управління порівняно з країнами – членами ЄС.

Одним з механізмів забезпечення якості продукції (товарів, робіт, послуг) є запровадження і сертифікація систем управління якістю, екологічного управління, управління безпекою харчових продуктів та інших систем управління, відповідно до вимог національних або міжнародних стандартів.

Такі системи стануть запобіжним механізмом, який дозволяє уникнути випуску неякісної і небезпечної продукції.

У рамках реалізації програми планується затвердити регіональні програми якості на 2013–2015 роки з розробки, запровадження систем управління, зокрема підприємствами (організаціями), які проводять і поставляють продукцію (послуги) і товари на експорт.

Також документом пропонується забезпечити стимулювання запровадження підприємствами систем управління безпекою харчових продуктів на основі концепції НАССР.

НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points) – міжнародна Система управління безпекою харчових продуктів.

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Держфонд сприяння молодіжному будівництву планує у вересні видати перші пільгові кредити ОСББ

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву у вересні 2012 року планує видати перші пільгові кредити об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) для проведення реконструкції, ремонту об'єктів житлово-комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у четвер повідомив журналістам голова правління фонду Леонід Рисухін.

За його словами, фонд продовжує прийом заявок на надання пільгових кредитів від юридичних осіб, зокрема від ОСББ.

«Упродовж максимум 10 днів ми надамо Мінрегіону перших кандидатів на одержання кредитів... У вересні ми даватимемо перші кредити», - сказав Л.Рисухін.

Голова правління фонду уточнив, що головним розпорядником коштів за цією програмою є Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, а фонд є одержувачем коштів і займатиметься обслуговуванням кредитів.

Він сказав, що фонд розглядає заявки на одержання кредитів і перевіряє платоспроможність позичальників, після чого проекти розглядає комісія Мінрегону, яка ухвалює рішення про видачу кредитів.

За даними Мінрегіону, на сьогодні надійшло 22 заявки на одержання кредитів на суму 68,340 млн. грн. Зокрема, 9 заявок від ОСББ у Волинській області на суму 6,325 млн. грн, 3 заявки від ОСББ у Дніпропетровській області на суму 370 тис. грн, 3 заявки в Донецькій області на 40 млн. грн, 1 заявка в Івано-Франківській області на 110 тис. грн, 1 заявка в Луганській області на 6 млн. грн, 4 заявки від ОСББ в Одеській області на 1,3 млн. грн, 1 заявка в Херсонській області на 14,235 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2012 року Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву почав прийом заявок на одержання пільгових бюджетних кредитів у сфері житлово-комунального господарства.

Державним бюджетом 2012 року на видачу пільгових кредитів у сфері ЖКГ передбачено 40 млн. грн.

Перевагу при відборі одержать проекти, які зменшують обсяг споживання ресурсів, комплексно вирішують проблеми населеного пункту або групи житлових будинків, що знаходяться в єдиній технологічній схемі.

Пільговий кредит надається строком до 10 років з можливістю дострокового погашення. Розмір кредитної ставки становить 3% річних. Повернення тіла кредиту починається через рік, а відсотків - через 3 місяці від дня зарахування коштів.

31 травня 2012 року Кабмін прийняв постанову № 599 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для пільгового кредитування юридичних осіб, зокрема об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, для проведення реконструкції, капітального і поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства».

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НБУ залучатиме до перевірок проблемних банків співробітників Фонду гарантування вкладів

Національний банк України залучатиме до перевірок проблемних банків співробітників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як повідомляється на сайті регулятора, це передбачено постановою Нацбанку №231, якою вносяться відповідні зміни до Положення про планування і порядок проведення інспекційних перевірок.

“...Передбачена можливість залучення Національним банком України працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до участі в інспекційних перевірках проблемних банків, а також проведення Нацбанком України, за зверненням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, інспекційної перевірки неплатоспроможного банку з метою підтвердження приведення інвестором діяльності такого банку у відповідність до вимог банківського законодавства України”, - говориться в документі.

Як пояснюється в повідомленні, внесені зміни приводять Положення у відповідність до Закону “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” і набудуть чинності 22 вересня одночасно із законом.

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Направлено до суду справу екс-голови кредитної спілки «Український фінансовий союз», який заволодів 39 млн грн коштів вкладників

Прокуратурою столиці розслідувано та скеровано до суду кримінальну справу стосовно колишнього голови правління кредитної спілки «Український фінансовий союз» за обвинуваченням у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України) та службовому підробленні (ч. 2 ст. 366 ККУ).

Колишній посадовець підробляв кредитні договори та на їх підставі отримав понад 39 млн грн коштів вкладників кредитної спілки, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.

Як повідомлялося, Голосіївським районним судом м. Києва стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі кримінальна справа перебуває у Шевченківському районному суді м. Києва.

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Податкова Києва за підсумками "зарплатних" перевірок донарахувала до бюджету 12,4 млн грн

Столичні податківці у січні-липні 2012 року за підсумками перевірок підприємств щодо дотримання законодавства при виплаті заробітної плати донарахували до бюджету 12,4 млн грн податку на доходи фізосіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) у м.Київ, про це сказала голова ДПСУ в м.Київ Ірина Носачова.

«З початку року податківці Києва провели 226 перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання законодавства при виплаті заробітної плати. Кожна перевірка виявила порушення. Додатково нараховано 12,4 млн грн податку на доходи фізосіб», - зазначила вона.

За словами І.Носачової, в січні-липні 2012 року виявлено та притягнуто до оподаткування близько 2,8 тис. найманих осіб, не оформлених належним чином. До бюджету додатково надійшло майже 1,7 млн ​​грн податку на доходи.

«Фірми, які виплачують своїм працівникам мінімальну заробітну плату і нижче мінімального рівня, перевіряються нами як сумнівні. Таких у столиці близько 11 тис. З них понад 4,5 тис. вже підвищили заробітну плату своїм працівникам», - зазначила І.Носачова.

Також вона нагадала, що роботодавцям, які продовжують практику виплати заробітної плати «в конверті» загрожує кримінальна відповідальність. «У Києві з початку року порушено 42 кримінальних справи за порушення трудового законодавства», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної податкової служби, в січні-липні 2012 року надходження від податку на доходи фізосіб до зведеного бюджету України становили 37,9 млрд грн, що на 4,8 млрд грн більше, ніж у січні-липні 2011 року (темпи зростання становлять 14,4%).

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Студенти погрожують акціями протесту, якщо їм не повернуть заборговані стипендії

Студентські громадські організації подадуть в Окружний адміністративний суд Києва позов до Кабінету Міністрів та Міністерства освіти з вимогою скасувати урядову постанову №526 від 13 червня 2012 року про зміну порядку індексації стипендій.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Молодого руху Іван Крутько.

За його словами, згідно з цим рішенням Кабміну, стипендії фактично зменшилися на суму від 150 до 250 грн., і вже в липні студенти одержали менші виплати, ніж у червні. І.Крутько зауважив, що це порушує низку норм Конституції, де не допускається звуження прав і свобод громадян, а також кожному гарантується право на достойне життя. При цьому він звернув увагу, що стипендія, визначена урядом, навіть не досягає прожиткового мінімуму.

«Якщо 1 вересня студенти на своїх карткових рахунках не побачать відшкодування коштів за літні місяці, то вони (влада – УНІАН) побачать ще один майдан – це буде студентський майдан», - підкреслив І.Крутько.

У свою чергу народний депутат, міністр праці та соціальної політики опозиційного уряду Андрій Павловський наголосив, що опозиція підтримуватиме студентів і забезпечить юридичний супровід позовів аж до Європейського суду з прав людини – оскільки на українське правосуддя, за його словами, сьогодні мало надії.

Він також наголосив, що «Микола Азаров витягнув з кишень студентів» кошти на загальну суму близько 100 млн грн.

«Зрозуміло, що це викликало обурення студентів, і ми бачили під Кабміном акції протесту. Переляканий Азаров заявив студентам, що зниження стипендій на літо це наслідок системи хаосу в державному управлінні», - сказав А.Павловський, нагадавши, що прем’єр-міністр пообіцяв студентам звільнити винних у цьому чиновників.

Депутат наголосив, що М.Азаров має виконати свою обіцянку і звільнити винних, почавши з себе, віце-прем’єра Сергія Тігіпка та міністра освіти Дмитра Табачника.

Представник Української асоціації студентського самоврядування Лілія Денікевич-Левіна розповіла, що сьогодні на Майдані Незалежності відбудеться акція «Останні копійки студентської стипендії». Вона зазначила, що на знак протесту проти урядового рішення студенти з копійок викладуть слово «стипендія».

«Ми не дамо, щоб стипендія була копійчаною», - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, минулого місяця в Українській асоціації студентського самоврядування заявили, що в липні розміри стипендій студентам були зменшені на 200 грн. За словами президента УАСС Єлизавети Щепетильникової, організація провела опитування серед студентів, результати якого показали, що більш як 30% опитаних одержали стипендію не в повному обсязі, а більш як 20% студентів взагалі не одержали стипендію за липень.

1 серпня біля Кабінету міністрів близько 100 осіб провели акцію «Поверніть вкрадені стипендії!».

У Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту цю акцію студентів пов’язали зі стартом виборчої кампанії.

За інформацією відомства, останні зміни до порядку індексації доходів громадян направленні на приведення у відповідність механізму нарахування індексації стипендії до чинного механізму нарахування індексації заробітної плати та пенсії. Тим, хто вперше стане стипендіатом (наприклад, першокурсники) або поновить своє право на отримання стипендій (наприклад, студенти, які втратили право на призначення академічної стипендії, а потім знову успішно склали семестровий контроль), стипендія буде індексуватися наростаючим підсумком з місяця призначення стипендії. Так само відбувається індексація заробітної плати працівникові, прийнятому на роботу, або пенсіонерові, який щойно вийшов на пенсію. Новий порядок нарахування індексації стипендії не стосуватиметься студентів першого року навчання магістратури; студентів другого – четвертого року навчання бакалаврату тощо.

Також, наголошують у міністерстві, станом на 30 липня 2012 року всім без винятку вищим навчальним закладам, підпорядкованим МОНмолодьспорту, видатки на виплату стипендії та індексації були перераховані у повному обсязі.

За інформацією міністерства, на сьогодні розмір мінімальної академічної ординарної (звичайної) стипендії студента вищого навчального закладу ІІІ – IV рівнів акредитації становить 530 грн на місяць. Враховуючи, що така стипендія підлягає індексації на 36,7%, або на 194,51 грн., студент має отримати 530+194,51=724,51 грн.

Також в МОН «окремо повідомляють», що 25 липня 2012 року на засіданні уряду прийнято постанову «Про встановлення розмірів стипендій учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів», якою передбачено суттєве збільшення розмірів академічних та соціальних стипендій.

Зокрема, постановою передбачено з 1 вересня 2012 року підвищити розміри стипендії:

для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», з 530 грн до 730 грн;

для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які навчаються за ОКР «молодший спеціаліст» або «бакалавр», з 400 грн до 550 грн;

для учнів професійно-технічних навчальних закладів з 200 грн до 275 грн;

для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, з 1160 грн до 1760 грн;

для учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, з 550 грн до 850 грн.

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Україна не буде закуповувати поїзди "Хюндай" - Азаров

Україна має намір відмовитися від закупівлі поїздів "Хюндай".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров журналістам під час відвідин Сорочинського ярмарку.

«Створив Крюківський вагонобудівний завод поїзд - не краще і не гірше «хюндаю», який курсує зараз нашими залізницями. Ми «Хюндай» більше купувати не будемо, купуватимемо поїзд Крюківського заводу», - сказав М.Азаров. Він відзначив, що крюківські поїзди - надійні та якісні.

Нагадаємо, швидкісні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem курсують залізницями України під брендом «Український експрес».

Довідка УНІАН. Постачання 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типа, напіввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу.

Крюківський вагонобудівний завод є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод у 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 10 тис. 750 шт., а пасажирських вагонів зменшив на 33,3% - до 28 шт.

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Спад промвиробництва у липні становив 0,9%, у січні-липні - зростання 0,2%

В Україні спад промислового виробництва у липні 2012 року порівняно з липнем 2011 року становив 0,9%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За даними Держстату, в січні-липні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року зростання промвиробництва в Україні становило 0,2%, у липні 2012 року проти червня - зростання 3%.

За даними Держстату, найбільше зниження обсягів промвиробництва у липні 2012 року проти липня 2011 року зафіксовано у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки - на 32,3%, металургійному виробництві і виробництві готових металевих виробів - на 8,6%.

Також спад виробництва зафіксовано в машинобудуванні - на 7,4%. Зокрема, спад обсягів виробництва машин і устаткування становив 11,6%, електричного, електронного і оптичного устаткування - 13,7%, транспортних засобів і обладнання - 1%

Також зниження обсягів промвиробництва відбулося у легкій промисловості - на 4,7% і обробці деревини і виробництві виробів з неї - на 0,3%.

Основне зростання виробництва у липні 2012 року проти липня 2011 року зафіксовано у хімічній і нафтохімічній промисловості - на 12,5%, у т.ч. в хімічному виробництві - на 15,7%. Зростання виробництва у видобувній промисловості становило 6,5%, зокрема, у видобутку паливно-енергетичних корисних копалини - на 9,1%, видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, - на 3,2%.

У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води обсяги промвиробництва в липні п.р. проти липня 2011 року зросли на 10,2%, проти червня 2012 року - на 12,6%, а в січні-липні 2012 року до аналогічного періоду 2011 - на 5%.

Довідка УНІАН. У 2011 році промислове виробництво України зросло на 7,3% порівняно із зростанням на 11,2% у 2010 році.

В Україні зростання промвиробництва у липні 2011 року порівняно з липнем 2010 року становило 8,7%, у січні-липні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 9,4%.

Згідно з прийнятою наприкінці минулого року Держпрограмою економічного і соціального розвитку на 2012 рік, за песимістичними оцінками, зростання промвиробництва поточного року становитиме близько 4,5%, а за оптимістичним прогнозом - 8,3%.

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Рівень безробіття в Україні знизився до 438 тис. чоловік

Рівень зареєстрованого безробіття в Україні в липні 2012 року знизився на 2,1%, або на 9,2 тис. чоловік, і на 1 серпня становив 437,8 тис., що становить 1,6% від загальної кількості населення працездатного віку, повідомляє Державна служба статистики.

При цьому допомогу з безробіття одержують 324,9 тис. чоловік. Середній розмір допомоги в липні становив 988 грн проти 945 грн у червні.

Крім того, за даними Держстату, потреба підприємств в працівниках становила 77,8 тис. чоловік проти 78,3 тис. у червні 2012 року. Навантаження на 10 робочих місць становило 58 чоловік.

Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці (МОП) у січні-березні 2012 року становив 8,4% (населення віком 15-70 років), що на 0,3 п.п. менше, ніж у січні-березні 2011 року.

Так, за даними МОП, безробітними в звітному періоді були 1,845 млн. громадян, що на 0,08 млн. чоловік менше, ніж у січні-березні 2011 року, і на 0,112 млн. чоловік більше, ніж на кінець 2011 року.

У березні 2012 року віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко заявив, що до кінця поточного року рівень безробіття в Україні за методологією МОП скоротиться до 7,2%.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, за підсумками 2011 року рівень безробіття скоротився на 11,4% - до 482,8 тис. чоловік.

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Споживчі настрої українців погіршилися — дослідження

У липні спостерігалося погіршення споживчих настроїв українців, а значення індексу споживчих настроїв (ІСН) становило 81,1, що на 3 в.п. менше, ніж у червні.

Про це йдеться у даних дослідження, проведеного GFK Україна.

“Після двох місяців поліпшення у липні споживчі настрої повернулися на рівень квітня. Хоча індекс поточного особистого матеріального становища в липні досяг максимальної з липня 2010 року позначки 84 пункти, зменшення інших складових індексу споживчих настроїв викликало погіршення настроїв загалом”, - мовиться у дослідженні.

Найбільшою мірою зріс песимізм щодо найближчих економічних перспектив – індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року та індекс доцільності робити великі закупівлі зменшилися на 6 і 7,5 пункта відповідно. Оскільки індекс очікуваної динаміки безробіття в липні не змінився і залишається помірним, індекс інфляційних очікувань упав до найменшої з липня 2011 року позначки 182 пункти. Індекс девальваційних очікувань, навпаки, зріс до нового найвищого з початку року рівня, а основним джерелом побоювань українців є можливість саме фінансової кризи.

Погіршення настроїв у липні було притаманне респондентам молодшої і середньої вікових груп, тоді як серед громадян віком 46-59 років вони дещо зросли. Найбільше – на 10 пунктів – упав індекс споживчих настроїв у громадян з доходом, нижчим за середній, а також у жителів Києва і Західної України.

«Переважає думка про неминучість девальвації і загрозу фінансової кризи після виборів у жовтні 2012 року, що погіршує очікування і стримує споживання громадян, обмежуючи внутрішній попит. У поєднанні з несприятливою ситуацією на зовнішніх ринках це загрожує економічному зростанню в Україні у другій половині 2012 року», - прокоментували результати аналітики GFK Ukraine.

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УНІАН