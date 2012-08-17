ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 17 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Чи вистачить аграріям ресурсів на посівну» пише: як запевняє Мінагропрод, аграрії забезпечені всім необхідним для посівної. Але експерти звертають увагу на дефіцит фінансів.

http://delo.ua/business/hvatit-li-agrarijam-resursov-na-posevnuju-183386/

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Також «Дело» в публікації «Українські споживачі чекають ескалації кризи» пише: у липні споживчі настрої українців упали.

http://delo.ua/ukraine/ukrainskie-potrebiteli-zhdut-eskalacii-krizisa-183371/

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«Дело» в публікації «Віктор Суслов: У ЗВТ Росія остаточно стає сировинним придатком України» подає інтерв'ю заслуженого економіста, екс-голови Нацфінпослуг Віктора Суслова, який розповів, чого чекати Україні від вступу до зони вільної торгівлі з СНД і як позначиться гіпотетичне членство у Митному союзі на відносинах з ЄС.

http://delo.ua/ukraine/viktor-suslov-v-zst-rossija-okonchatelno-stanovitsja-syrevym-pri-183387/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Китайських автовиробників спіймали на експорті азбесту», в якому пише: амбітним планам Китаю щодо завоювання світового авторинку завдано відчутного удару. В Австралії місцевий імпортер відкликав 23 тис. автомобілів Great Wall і Chery після того, як у них було виявлено азбест, який може викликати онкологічні захворювання.

http://www.kommersant.ua/doc/2002719

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Еквадор погодився прийняти Джуліана Ассанжа», в якому пише: влада Еквадору після майже двох місяців роздумів задовольнила прохання засновника сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа про надання йому політичного притулку. Таким чином, серйозний дипломатичний конфлікт між Кіто і Лондоном наближається до кульмінації.

http://www.kommersant.ua/doc/2002809

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Газета «Сегодня» у матеріалі «Що і кому дає новий закон про зайнятість в Україні» пише: працедавці одержать податкові пільги, працівники – безкоштовне перенавчання, село – спеціалістів...

http://www.segodnya.ua/life/work/CHto-i-komu-daet-novyy-zakon-o-zanyatosti-v-Ukraine-.html

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Також «Сегодня» у публікації «За мобільний зв'язок українці платитимуть на європейський зразок» подає інтерв'ю Тараса Пархоменка, директора з маркетингу компанії "Київстар", який розповів про перехід на пакетні тарифи, мультисимери і майбутнє Інтернету в Україні.

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Za-mobilnuyu-svyaz-ukraincy-budut-platit-na-evropeyskiy-maner-intervyu.html

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Сайт «УНІАН-економіка» публікує матеріал «Нацбанк «сів» на золоту жилу», в якому пише: Нацбанк не тільки золотошукач, але й активний скупник дорогоцінного металу у населення. За перше півріччя поточного року йому вдалося придбати майже дві тонни золота. Це більше, ніж за весь минулий рік.

http://economics.unian.net/ukr/detail/137284

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Міністерства змагаються в оцінках жорсткості майбутньої кризи» пише: президент РФ Володимир Путін порадив бути готовими до кризи і пообіцяв ефективно їй протистояти. Міністерства ведуть суперечки про ступінь жорсткості кризи, а державні банки чекають неприємностей уже цього року.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2979301/k_hudshemu_gotovy

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Також «Ведомости» у публікації «США залишили за собою право на санкції стосовно Росії» пишуть: президент США Барак Обама продовжив життя закону, який називає Росію загрозою для національної безпеки. Він необхідний для забезпечення уранових контрактів, але може зіграти і у ситуації навколо Сирії.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/2979291/zakon_obratnogo_dejstviya

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Видання «Известия» у публікації «Китайськими рибалками-рейдерами займеться уряд» пише: скандал навколо гонконзької компанії Pacific Andes, яка по суті захопила квоти на вилов риби у російських територіальних водах, перейшов на урядовий рівень.

http://izvestia.ru/news/533119#comments

(УНІАН)