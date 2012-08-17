Анонс на 20 серпня

* Відбудеться урочиста презентація повного складу національної паралімпійської збірної команди України, яка з 29 серпня по 9 вересня 2012 р. представлятиме Україну на ХIV літніх Паралімпійських іграх. У презентації візьмуть участь представники всіх видів спорту на Паралімпіаді в Лондоні, у яких братиме участь національна паралімпійська збірна команда України.

* Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк візьме участь в урочистому відкритті виставкового форуму «Доступне житло»: від держави для людини, від ідеї до квартири».

* Прес-конференція міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолія Близнюка, присвячена реалізації програми здешевлення іпотеки та державних житлових програм.

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