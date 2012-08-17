Анонс на 20 серпня
20.08.2012 Презентація складу збірної України на Паралімпійських іграх Відкриття виставкового форуму «Доступне житло» Прес-конференція Анатолія Близнюка про програму здешевлення іпотеки
* Відбудеться урочиста презентація повного складу національної паралімпійської збірної команди України, яка з 29 серпня по 9 вересня 2012 р. представлятиме Україну на ХIV літніх Паралімпійських іграх. У презентації візьмуть участь представники всіх видів спорту на Паралімпіаді в Лондоні, у яких братиме участь національна паралімпійська збірна команда України.
* Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолій Близнюк візьме участь в урочистому відкритті виставкового форуму «Доступне житло»: від держави для людини, від ідеї до квартири».
* Прес-конференція міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолія Близнюка, присвячена реалізації програми здешевлення іпотеки та державних житлових програм.
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