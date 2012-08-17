ТОП-10 (17 серпня)

Місія МВФ прибуде до України 29 серпня

НБУ зробив жорсткішими умови купівлі валюти за зовнішньоторговельними договорами

Росія вводить нову форму з ветконтролю товарів з третіх країн

МНС занепокоєне відсутністю потужностей для зберігання відпрацьованого ядерного палива в Україні

Первинна переробка нафти за 7 місяців скоротилася на 46,7% - до 2,8 млн. тонн

Україна зацікавлена співпрацею з Кореєю, але використовуватиме власні потяги

Держслужба зайнятості в січні-липні працевлаштувала 465,5 тис. безробітних

Продажі легкових автомобілів в Україні у липні зросли на 13%

Кількість платників ПДВ з початку року зросла на 54% - ДПСУ

У чотирьох областях Росії зафіксовано нові спалахи африканської чуми свиней

***

Місія МВФ прибуде до України 29 серпня

Група експертів Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибуде до України 29 серпня, зазначається у заяві постійного представника МВФ в Україні Макса Альєра, переданій агентству УНІАН.

«Група експертів МВФ відвідає Київ у період з 29 серпня по 5 вересня з метою обговорення технічних питань щодо бюджету на 2013 рік, реформи енергетичного сектора і програм соціальної допомоги», - наголошується в заяві.

Як повідомлялося, перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський після зустрічі з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард, яка відбулася 31 липня у м. Вашингтон, повідомив, що місія МВФ відвідає Україну у вересні з метою проведення оцінки бюджетної політики нашої держави на 2013 рік.

Довідка УНІАН. Після схвалення програми stand-by влітку 2010 року Україна одержала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року було виділено другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною низки узятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

Чергова місія Фонду наприкінці травня 2012 року провела в Києві переговори з представниками уряду і Нацбанку. За підсумками роботи місія заявила, що МВФ повернеться до питання відновлення кредитування України в рамках програми співпраці, коли побачить готовність українського уряду виконати рекомендації фонду, зокрема щодо підвищення цін на газ для населення.

29 червня 2012 року планувалося проведення засідання Ради директорів МВФ, на якому мало обговорюватися виконання Україною зобов'язань щодо валютного режиму. Йдеться не про кредит stand-by, а про розгляд ст. 4 Консультацій з виконання Україною своїх зобов'язань щодо валютного режиму.

На початку липня п.р. директор департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Геррі Райс заявив, що Міжнародний валютний фонд поки не має наміру відновлювати програму співпраці з Україною і чекає від неї виконання раніше узятих зобов'язань, зокрема, щодо підвищення тарифів на газ для населення.

***

НБУ зробив жорсткішими умови купівлі валюти за зовнішньоторговельними договорами

Національний банк України (НБУ), своєю постановою №281 від 10 серпня п.р., робить жорсткішими умови купівлі валюти за зовнішньоторговельними договорами.

Документом вносяться зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою.

Зокрема, запроваджується норма, згідно з якою «клієнти-резиденти (юридичні і фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності) мають право купувати, обмінювати іноземну валюту через одного суб'єкта ринку за кожним зовнішньоекономічним договором з нерезидентом для розрахунків за торговими операціями».

Крім того, валюту можна буде купувати за наявності в реєстрах митних декларацій інформації про ввезення і випуск у вільний оборот на території України товарів або в разі пред'явлення цього документа.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк України запроваджує певні обмеження з метою зниження попиту на іноземну вільно конвертовану валюту. Так, з 23 вересня 2011 року регулятор зобов'язав банки здійснювати готівкові валютно-обмінні операції за умови ідентифікації фізичної особи. При цьому при продажу фізичній особі валюти банки повинні копіювати документи, що пред'являються, а копії залишати в документах дня. Згодом НБУ, на час чемпіонату Євро-2012, скасував копіювання документів, що засвідчують особу, при купівлі банками готівкової валюти у населення.

***

Росія вводить нову форму з ветконтролю товарів з третіх країн

Росія, після офіційного вступу до СОТ, який відбудеться 22 серпня, як член Митного союзу (МС) вводить у дію норму, згідно з якою право на імпорт товарів, які підлягають ветеринарному контролю, надаватиметься за наслідками аудиту системи нагляду відповідної країни.

Про це йдеться у повідомленні Федеральної служби Росію з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) з посиланням на рішення Комісії Митного союзу № 834.

На сьогодні, наголошується в повідомленні, жодна країна такий аудит ще не пройшла.

«Жодна третя країна світу ще не пройшла аудит, на основі позитивних результатів якого підприємствам третіх країн, що виробляють такі типи підконтрольних товарів, цей доступ міг би бути наданий. Це призводить до ситуації, коли величезна група підприємств третіх країн втратила можливість зберігати доступ на підставі їх внесення до Реєстру, і поки що не отримала іншого способу такий доступ дістати», - зазначається у повідомленні.

При цьому відомство повідомляє, що на період проведення аудиту для підприємств третіх країн буде створено тимчасову схему для здійснення товарних поставок.

«Ця процедура діятиме, поки більшість наших торгових партнерів не пройдуть аудит. При цьому ми і наші зарубіжні партнери розуміємо, що аудит – це тривалий процес», - відзначають в Россільгоспнагляді.

Нагадаємо, що Росія стане повноправним членом СОТ після 22 серпня.

***

МНС занепокоєне відсутністю потужностей для зберігання відпрацьованого ядерного палива в Україні

Міністерство з надзвичайних ситуацій України висловило занепокоєння з приводу відсутності потужностей для зберігання переробленого атомними електростанціями України ядерного палива, яке, починаючи з 2013 року, повертатиметься з Росії.

Про це на прес-конференції повідомив в.о. голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Дмитро Бобро.

«На сьогодні в Україні не вирішено питання про захоронення відпрацьованого ядерного палива. Згідно із законодавством України, такі відходи мають зберігатися у глибоких, стабільних формаціях», - повідомив Д.Бобро

Також Д.Бобро відзначив, що інакше Україна змушена буде платити за зберігання своїх радіоактивних відходів Росії, поки на території країни не буде споруджене власне сховище.

Довідка УНІАН. Поки відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС (за винятком Запорізької АЕС, де контейнерний «сухий» тип складу експлуатується з 2001 року) відправляється для тимчасового зберігання і подальшої переробки до Росії.

Вартість послуг російських спеціальних підприємств за зберігання і обробку відпрацьованого ядерного палива постійно зростає. За період з 2001 по 2011 рік вона зросла майже в 3.4 разу.

Крім того, починаючи з 2013 року, Україна має забрати з Росії для зберігання і подальшого розпорядження отруйні радіоактивні відходи, одержані в результаті переробки відпрацьованого палива українських АЕС.

***

Первинна переробка нафти за 7 місяців скоротилася на 46,7% - до 2,8 млн. тонн

Нафтопереробні заводи України (НПЗ) у січні-липні 2012 року скоротили обсяг первинної переробки нафти до 2,8 млн. тонн, що на 46,7% менше за показник аналогічного періоду 2011 року, мовиться у повідомленні Державної служби статистики.

За інформацією статистичного відомства, виробництво бензину моторного в країні за сім місяців 2012 року скоротилося у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 35,1% - до 1,090 млн. тонн, виробництво дизельного пального для транспорту впало на 45,1% - до 885 тис. тонн, а мазуту – на 57,1%, до 564 тис. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні є шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн. тонн нафти на рік.

У 2011 році постачання нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1% у порівнянні з 2010 роком - до 9,255 млн. тонн. Минулого року НПЗ переробили 9,049 млн. тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.

В українському уряді у даний час ведеться дискусія про необхідність запровадження митних зборів на ввезення імпортних нафтопродуктів задля стимулювання вітчизняної нафтопереробки.

***

Україна зацікавлена співпрацею з Кореєю, але використовуватиме власні потяги

Україна зацікавлена розвивати співробітництво з Кореєю в питанні створення у нашій державі швидкісного залізничного руху.

Про це сказав прем’єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з Уповноваженим Президента Республіки Корея Лі Дже О, яка відбулася сьогодні в Києві, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Україна та Корея вже мають досвід співробітництва в напрямку впровадження швидкісного залізничного руху: в рамках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року були закуплені корейські швидкісні потяги «Хюндай». При цьому М.Азаров наголосив, що Україна здатна самостійно виробляти високоякісні швидкісні потяги. Так, за останній період було вкладено значні фінансові ресурси в реконструкцію ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», який є одним з найбільших вітчизняних виробників транспортних засобів, в першу чергу залізничного рухомого складу.

Глава уряду поінформував членів корейської делегації, що Крюківський завод розробив швидкісний міжрегіональний двосистемний електропотяг, який завершує необхідні випробовування. Швидкісний поїзд вітчизняного виробництва здатний їздити колією і вітчизняного, і європейського стандарту.

«Швидкісний потяг, розроблений Крюківським вагонобудівним заводом, побудований з урахуванням параметрів наших електричних мереж, нашої залізничної колії, кліматичних умов тощо. Саме тому ми робимо ставку на потяги вітчизняного виробництва», - підкреслив прем’єр-міністр.

М.Азаров наголосив, що розвиток українсько-корейських відносин в цьому питанні повинен включати як досвід Кореї, так і досвід України. «Ми зацікавлені у розвитку співробітництва, в тому числі щодо запровадження швидкісного залізничного руху. Але це повинні бути виключно спільні проекти. Давайте так дивитися на це питання. Воно дуже важливе», - заявив глава уряду.

Він також додав, що запровадження в Україні швидкісного залізничного сполучення дасть громадянам альтернативу авіасполученню: громадяни матимуть можливість залізницею з одного кінця країни до іншого доїхати всього за годину-дві. «У кожному обласному центрі України є аеропорти. Наприклад, відстань від Полтави до Києва – 350 км. Якщо швидкісний поїзд буде долати цю відстань за годину, то ми зекономимо на авіасполученні. Для нас ця ідея є надзвичайно перспективною», - зазначив М.Азаров.

В свою чергу Лі Дже О повідомив, що Корея готова до такого співробітництва. Зокрема, пропонує спільне виробництво швидкісних потягів в Україні, будівництво швидкісних залізниць міжобласного і міждержавного сполучення, зацікавлена в участі у будівництві терміналу скрапленого газу та у створенні в Україні «електронного урядування» тощо.

Нагадаємо, у четвер, 16 серпня, М.Азаров заявив, що Україна має намір відмовитися від закупівлі потягів «Хюндай» на користь потягів Крюківського вагонзаводу.

«Створив Крюківський вагонобудівний завод потяг не кращий і не гірший за «Хюндай», який курсує зараз нашими залізницями. Ми «Хюндай» більше купувати не будемо, будемо купувати потяг Крюківського заводу», - сказав М.Азаров.

***

Держслужба зайнятості в січні-липні працевлаштувала 465,5 тис. безробітних

Державна служба зайнятості в січні-липні 2012 року працевлаштувала 465,5 тис. безробітних, що на 4,2% менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє Держслужба зайнятості.

Зокрема, завдяки наданню дотацій роботодавцям у січні-липні роботу отримали 22,9 тис. безробітних, а за рахунок одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності власну діяльність розпочали 7 тис. безробітних громадян.

Станом на 1 серпня 2012 року кількість вакансій в базі даних служби зайнятості становила 77,8 тис., в тому числі: для робітників - 37,2 тис., для службовців - 28,9 тис. і 11,7 тис. - для осіб, які не мають спеціальної підготовки.

Усього на обліку в державній службі зайнятості в січні-липні 2012 року перебувало 1,222 млн незайнятих громадян. Статус безробітного мали 944,7 тис. осіб, з яких 784,1 тис. громадян отримували допомогу по безробіттю.

Професійне навчання за звітний період пройшли 138,8 тис. безробітних.

В оплачуваних громадських роботах взяли участь 246,9 тис. осіб. Рівень залучення незайнятих громадян до громадських робіт зріс з 18,4% до 20,2%. Такі роботи були організовані переважно на об'єктах соціальної сфери: надання послуг інвалідам, догляд за особами похилого віку, інформування населення про порядок отримання житлових субсидій, виконувалися роботи з благоустрою та озеленення населених пунктів.

За останніми оприлюдненими даними Державної служби статистики, рівень безробіття населення у віці 15-70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці (МОП), знизився з 8,7% в I кварталі 2011 року до 8,4% економічно активного населення в I кварталі 2012 року.

***

Продажі легкових автомобілів в Україні у липні зросли на 13%

Продажі легкових автомобілів в Україні у липні поточного року зросли на 13% - до 21 740 тис. одиниць порівняно з аналогічним місяцем минулого року, повідомила асоціація автовиробників України «Укравтопром».

За даними «Укравтопрому», при цьому обсяг продажів нових «легковиків» щодо червня 2012 року зріс на 10%.

За даними асоціації, лідерами продажів за липень стали Hyundai (1 917 штук), ЗАЗ (1 746 штук) і GEELY (1 507 штук).

Ринок комерційних автомобілів в липні поточного року зріс на 36% - до 9 565 одиниць проти липня минулого року, і на 13% - проти попереднього місяця. Серед лідерів продажів цього сектора - автомобілі марок Volkswagen (291 штука), Fiat (275 штук), ГАЗ (243 штуки), автобусів - БАЗ (135 штук).

Продажі нових автобусів в липні зросли на 5% і становили 454 одиниці. Щодо червневого показника продажі автобусів зросли на 29%. Лідируючу позицію з продажів у липні посів БАЗ (135 штук).

Загальна кількість зареєстрованих в липні автотранспортних засобів зросла на 19% - до 31,7 тис. одиниць порівняно з минулим роком, повідомляє галузева асоціація.

В «Укравтопромі» також уточнили, що частка нового транспорту в первинних реєстраціях легкових автомобілів становила 98%, в сегменті комерційних автомобілів - 20%, а в частині автобусів - 74%.

При цьому продукція українських виробників в загальному обсязі продажів нових автомобілів в липні знизилася на 3% і становила 19%.

***

Кількість платників ПДВ з початку року зросла на 54% - ДПСУ

Кількість платників ПДВ з початку року зросла на 54%, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової службі України (ДПСУ).

Зокрема, у липні кількість платників ПДВ зросла на третину.

В цілому кількість платників ПДВ в 2012 році перевищила 16,2 тис. проти 10,6 тис. за аналогічний період в 2011 році.

На думку податківців, дана динаміка є результатом спрощення процедури реєстрації платників ПДВ.

Нагадаємо, на початку року терміни реєстрації було скорочено до 5 робочих днів, а обмеження для добровільної реєстрації платником ПДВ скасовано.

***

У чотирьох областях Росії зафіксовано нові спалахи африканської чуми свиней

У чотирьох регіонах Росії зафіксовано нові спалахи африканської чуми свиней (АЧС).

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд).

Так, у пробах патологічного матеріалу, відібраного від домашньої свині, що загинула в селі Солоцково Некоузького сільського поселення Некоузького району Ярославської області, у Всеросійському науково-дослідному інституті ветеринарної вірусології і мікробіології виділено вірус африканської чуми свиней. У селі проживає одна сім'я, в господарстві утримується 10 свиней. В особистих підсобних господарствах найближчих населених пунктів утримується 14 свиней.

Окрім того, в неблагополучній щодо африканської чуми свиней Тверській області захворювання продовжує поширюватися як серед диких кабанів, так і серед домашніх свиней. Спалах захворювання зареєстровано в колгоспі «Наш шлях» Кесовогорського району, раніше благополучному щодо АЧС. При проведенні заходів щодо депопуляції диких кабанів в області, а також при виявленні загиблих кабанів виявлено нові випадки інфікування вірусом африканської чуми свиней. Інфіковані тварини виявлено в Бежецькому районі — у мисливському господарстві «Схід», на території ТОВ «Дубакинське», у селах Введенське, Голчань, Річки, в Рамешковському районі — в ТОВ «Тверський мисливець» і ВТ Рамешковське «РТМіР». На території ТОВ «Тверський мисливець», МГ «Схід» і ТОВ «Дубакинське» африканську чуму свиней зареєстровано вперше.

Також у Ростовській області захворювання зареєстровано в Целінському районі на фермі, що належить ІП Казарян, на якій утримується 960 свиней. Відповідно до протоколу засідання спеціальної комісії з боротьби з АЧС, проводиться відчуження свинопоголів’я з першої зони загрози. Попередній спалах захворювання на території області було зафіксовано на початку листопада минулого року у ВАТ «Батайське» Азовського району.

У Краснодарському краю спалах зареєстровано в одному з особистих підсобних господарств селища Іллінський. У господарстві міститься три свині, відстань до найближчого вогнища африканської чуми свиней становить близько 50 км.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН