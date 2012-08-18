В Одесі СЕС закрила ще один пляж

Головний санітарний лікар Одеси Іван Климентьєв оприлюднив розпорядження про заборону купання на міському пляжі «Чайка» через перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин у морській воді.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації міськради, у разі отримання наступного тижня «результатів бактеріологічного дослідження проб морської води, що задовольняють нормативні вимоги з ГДК, морське водокористування на цьому пляжі буде дозволено».

Крім того, у зв'язку з незадовільним технічним станом залишається закритим пляж «Чорноморка».