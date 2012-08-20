ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 20 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «ЦВК завершив реєстрацію кандидатів у народні депутати» пише: всього зареєстровано 5771 кандидат у народні депутати, зокрема 2644 – за партійними списками, 3127 – у мажоритарних округах.

http://delo.ua/ukraine/cik-zavershil-registraciju-kandidatov-v-narodnye-deputaty-183485/

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Також «Дело» в публікації «Росія незабаром відмовиться від полігону Нитка в Криму» пише: 20 серпня у Києві відбудеться зустріч глав оборонних відомств Росії та України. Експерти вважають, що на переговорах буде розглянуте питання унікального полігону Нитка, за який росіяни платять бартером.

http://delo.ua/ukraine/rossija-vskore-otkazhetsja-ot-poligona-nitka-v-krymu-183492/

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«Дело» в публікації «Державна міграційна служба – нова вивіска старого відомства» пише: в Україні запрацювало нове відомство - ДМС, яке, за ідеєю, має можливість запропонувати громадянам рівень сервісу XXI століття. Проте всі починання ризикують розбитися об типову українську бюрократію.

http://delo.ua/opinions/gosudarstvennaja-migracionnaja-sluzhba-novaja-vyveska-starogo-vedo-183488/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Банківський союз ЄС почав розподіл повноваження», у якому пише: в міру того, як лідери країн ЄС і представники Єврокомісії намагаються сформувати новий «банківський союз», між Центробанком зони євро і національними банками країн ЄС триває розподіл повноважень. Німеччина і Великобританія наполягають на більшому впливі національних регуляторів, Єврокомісія, навпаки, пропонує передати ЄЦБ максимум функціоналу. Інше питання стосується фінансування «викупу» проблемних банків: британська сторона вважає, що відповідальність повинна бути покладена виключно на країни валютного блоку, Данія — навпаки, на всі 27 держав ЄС.

http://www.kommersant.ua/doc/2004912

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Nestle програла капсульну війну», в якому пише: суд у Дюссельдорфі відхилив вимогу компанії Nestle про заборону конкурентам виготовляти каву в капсулах, сумісних з кавомашиною Nespresso. Експерти називають це важким ударом для компанії, яка досі фактично залишалася монополістом на ринку капсульної кави.

http://www.kommersant.ua/doc/2003679

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Газета «Сегодня» в матеріалі «В Україні почався автомобільний бум» пише: у липні 2012 року на території України було здійснено 31,7 тис. первинних реєстрацій автотранспортних засобів, що на 19% перевищує аналогічний показник 2011 року...

http://www.segodnya.ua/economics/avto/V-Ukraine-nachalsya-avtomobilnyy-bum.html

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Також «Сегодня» в публікації «Киянам пообіцяли доступне житло і оплату першого внеску» пише: у вересні Київрада має намір поліпшити умови пільгового іпотечного кредитування.

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/dostupnoe-zhile-oplatyat-pervyy-vznos.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «ЦБ зобов'язав банки стежити за рухом капіталу» пише: наглядати за рухом капіталу будуть банки. ЦБ зобов'язав їх стежити за виконанням зовнішньоторговельних контрактів своїх клієнтів, щоб оперативно виявляти незаконне вивезення валюти.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/3030701/kontrolery_ponevole

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Також «Ведомости» в публікації «В яких країнах у російських держслужбовців є нерухомість» пишуть: восени Держдума розгляне поправки до Закону «Про держслужбу», які забороняють чиновникам, депутатам, сенаторам, військовим усіх рівнів і структур, а також членам їхніх сімей мати активи за кордоном. Тих, хто не послухається, чекає суворе покарання – штраф і навіть ув'язнення. Але ніхто не боїться.

http://www.vedomosti.ru/library/library-investigation/news/3030681/deklaraciya_i_zhizn

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Видання «Известия» в публікації «Наступного року в Москві буде вдвічі менше гастарбайтерів» пише: у 2013 році працювати у столиці РФ буде вдвічі менше мігрантів, ніж зараз. Передбачається, що дозволи на роботу одержать 100 тис. чоловік. У подальші роки ця цифра буде ще нижча.

http://izvestia.ru/news/533085

(УНІАН)