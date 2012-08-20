Україна і Росія під час використання полігону «Нитка» перейдуть на грошовий розрахунок

Міністр оборони України Дмитро Саламатін і міністр оборони Російської Федерації Анатолій Сердюков підписали 20 серпня у Києві Протокол про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про використання полігону злітно-посадочних систем «Нитка».

Як передає кореспондент УНІАН, міністри оборони підписали протокол за підсумками п'ятого засідання Підкомітету з питань безпеки Українсько-російської міждержавної комісії, яке відбулося в понеділок у Києві.

«Нами підписаний протокол, який вніс зміни до чинної угоди. Підписання цього документа дозволило перейти на грошовий розрахунок за послуги з підготовки російських пілотів палубної авіації, а також відійти від обмежень у використанні марок літаків», - сказав Д.Саламатін.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня Кабінет міністрів України надав повноваження міністрові оборони Д.Саламатіну на підписання Протоколу про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про використання полігону злітно-посадочних систем «Нитка».

Реалізація Протоколу дозволить перейти на розрахунки за використання полігону в твердій грошовій сумі замість отримання запчастин, збільшити перелік авіаційної техніки, яка залучатиметься до проведення випробувань на полігоні, а також використовувати полігон в інтересах не тільки РФ, але й інших держав. У Міноборони відзначали, що чинна редакція базової Угоди передбачає розрахунок російською стороною за використання полігону у вигляді поставок запасних частин до літаків типу «Су» на еквівалентну суму, яка витрачається українською стороною за надані послуги. Також базовою Угодою передбачене використання на полігоні літаків тільки типу «Су», що робить неможливим надання послуг на полігоні іншим типам літаків третіх держав.

*** «Нитка» (наземний випробувальний тренувальний авіаційний комплекс) - спеціальний наземний навчально-тренувальний комплекс, який імітує палубу авіаносця і призначений для відпрацювання техніки зльоту і посадки літака на авіаносець. Розташований на аеродромі Новофедорівка, неподалік від міста Саки в Криму.

Раніше на той час міністр оборони України Михайло Єжель заявляв, що полігон «Нитка» не представляє значного інтересу для України, оскільки українська армія не має ні авіаносців, ні, відповідно, палубної авіації.