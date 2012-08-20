Анонс на 21 серпня

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров відвідає з робочою поїздкою м. Біла Церква (Київська область).

* Віце-прем'єр-міністр України, заст.голови Партії регіонів, Сергій Тігіпко відвідає Державне підприємство «Завод 410 цивільної авіації».

* Відбудеться публічне обговорення на тему: «Впровадження соціальних ініціатив в ході податкової реформи: погляд у майбутнє», організоване ФПУ. Питання: Чому оплачуючи медичні послуги, громадянин повинен платити ще й податок? Чому сьогодні в Україні бідні платять у 50 разів більше податку ніж багаті громадяни? Чому працівники сплачують в 2 рази більше податку з зарплати ніж підприємства податку зі свого доходу? Чому ставка податку на заробітну плату в 3-15 разів вище інших доходів (дивідендів, доходів від цінних паперів тощо).? Які основні принципи соціально справедливого оподаткування? та ін

* Відбудеться розширена зустріч міністра екології та природних ресурсів Едуарда Ставицького з представниками громадських організацій. Мета заходу: обговорення актуальних проблем збереження навколишнього середовища в Україні та забезпечення дотримання вимог екологічної безпеки населення.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63