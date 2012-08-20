ТОП-10 (20 серпня)

В НБУ не виключають збільшення інфляції в короткостроковій перспективі

Уряд звільнив Юрія Недашковського з посади президента НАЕК «Енергоатом»

Міністри оборони України та Росії підписали протокол щодо використання полігону «Нитка»

М'ясо корови, яка загинула від сибірки в Запорізькій області, потрапило в торгову мережу

У Краснодарському краї Росії зафіксовано новий спалах африканської чуми свиней

Прибуток банківської системи України у січні-липні становив 2,2 млрд грн

У програмі іпотеки під 3% знято обмеження за площею і вартістю житла

"Газтек" планує придбати держпакети акцій десяти обл- і міськгазів

Ризики зростання тінізації економіки України в майбутньому зберігаються

Нацрада вилучила з ліцензійних заяв на мовлення графу про мови

***

В НБУ не виключають збільшення інфляції в короткостроковій перспективі

У Національному банку України (НБУ) не виключають збільшення показника інфляції в короткостроковій перспективі.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті регулятора прес-релізі за підсумками наради з монетарних питань за участю голови Нацбанку Сергія Арбузова, його заступників і керівників структурних підрозділів НБУ.

“Учасники наради не виключили деякого підвищення темпів інфляції в подальші місяці, що може бути пов'язане із сезонними чинниками і можливим прискоренням підвищення цін на світових ринках продовольчих товарів. Також на показники інфляції в річному вимірі впливатиме низька база порівняння минулого року. При цьому, можливе збільшення інфляції під впливом вищезазначених чинників буде достатньо помірним”, - сказано у прес-релізі.

У Нацбанку вважають, що показники споживчої інфляції в Україні на сьогодні є близькими до оптимальних.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в липні 2012 року порівняно з червнем 2012 року споживчі ціни знизилися на 0,2%, проти липня 2011 року — на 0,1%.

Інфляція в січні-липні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1%, з початку 2012 р. (липень 2012 року проти грудня 2011 року) – дефляція 0,1%.

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) у липні 2012 року проти червня становила 0%, з початку року (липень 2012 року проти грудня 2011 року) — 0,4%.

У липні 2012 року показник базової інфляції проти липня 2011 року становив 3,1%, у січні-липні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року - 4,8%.

***

Уряд звільнив Юрія Недашковського з посади президента НАЕК «Енергоатом»

Кабінет міністрів звільнив Юрія Недашковського з посади президента Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом», говориться в обнародуваному розпорядженні уряду.

«Звільнити Недашковського Юрія Олександровича з поста президента державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» у зв'язку з невиконанням умов контракту», - говориться в розпорядженні, підписаному прем'єр-міністром Миколою Азаровим.

Виконуючим обов'язки президента «Енергоатому» уряд призначив Віссаріона Кіма.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% в загальному обсягу виробництва електроенергії України.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, що відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

***

Міністри оборони України та Росії підписали протокол щодо використання полігону «Нитка»

Міністр оборони України Дмитро Саламатін та міністр оборони Російської Федерації Анатолій Сердюков підписали сьогодні в Києві Протокол про внесення змін до Угоди між урядом України та урядом Російської федерації про використання полігону злітно-посадкових систем «Нитка».

Як передає кореспондент УНІАН, міністри оборони підписали протокол за результатами п’ятого засідання Підкомітету з питань безпеки українсько-російської міждержавної комісії, яке відбулося сьогодні в Києві.

«Нами підписаний протокол, який вніс зміни в діючу угоду. Підписання цього документу дало можливість перейти на грошовий розрахунок за послуги з підготовки російських пілотів палубної авіації, а також піти від обмежень у використанні марок літаків», - сказав Д.Саламатін.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня Кабінет міністрів України надав повноваження міністру оборони Д.Саламатіну на підписання Протоколу про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про використання полігону злітно-посадкових систем «Нитка».

Реалізація Протоколу дасть можливість перейти на розрахунки за використання полігону в твердій грошовій сумі замість отримання запчастин, збільшити перелік авіаційної техніки, що залучатиметься для проведення випробувань на полігоні, а також використовувати полігон в інтересах не лише РФ, а й інших держав. У Міноборони відзначали, що існуюча редакція базової Угоди передбачає розрахунок російською стороною за використання полігону у вигляді поставок запасних частин до літаків типу «Су» на еквівалентну суму, що витрачається українською стороною за надані послуги. Також базовою Угодою передбачено використання на полігоні літаків тільки типу «Су», що робить неможливим надання послуг на полігоні іншим типам літаків третіх держав.

«Нитка» (наземний випробувальний тренувальний комплекс авіаційний) - спеціальний наземний навчально-тренувальний комплекс, який імітує палубу авіаносця і призначений для відпрацювання техніки зльоту і посадки літака на авіаносець. Розташований на аеродромі Новофедорівка, неподалік від міста Саки в Криму.

Раніше на той час міністр оборони України Михайло Єжель заявляв, що полігон «Нитка» не представляє значного інтересу для України, оскільки українська армія не має ні авіаносців, ні, відповідно, палубної авіації.

***

М'ясо корови, яка загинула від сибірки в Запорізькій області, потрапило в торгову мережу

М'ясо корови, яка загинула від сибірки в селі Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області, потрапило в торгову мережу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мелітопольського міськвиконкому, ця інформація була озвучена під час екстреної виїзної наради керівництва Запорізької облдержадміністрації, Мелітопольської райдержадміністрації та Мелітополя.

«Поодинокий випадок падежу великої рогатої худоби було зафіксовано в селі Вознесенка на пасовищі, пізніше лабораторні дослідження показали, що полуторарічна телиця була інфікована сибірською. При цьому, до з'ясування причини загибелі тварини, селяни спробували реалізувати м'ясо. Як встановили правоохоронці, 2 кг небезпечної яловичини придбали жителі Мелітополя, і майже повністю встигли спожити їх в їжу, ще 10 кг - потрапили на одну з баз відпочинку Кирилівки», - цитує прес-служба, озвучені під час виїзної наради дані.

Згідно з офіційними даними мерії Мелітополя, після встановлення факту реалізації м'яса загиблої тварини через торгову мережу «було вжито заходів для розшуку городян, які купили м'ясо, і до середини суботи, 18 серпня, цих людей було знайдено. Їх одразу оглянули медики і призначили профілактичне лікування, як і трьом працівникам магазина «Євгенія» на Новому Мелітополі, де було реалізована яловичина».

За інформацією завідувачки епідвідділу Мелітопольської міської санепідемстанції Лариси Саприкіної, цю торгову точку було опечатано, а пізніше з неї були вилучені інші продукти, які були поряд на прилавку з інфікованим м'ясом, у приміщенні було проведено дезинфекцію. У зв'язку з оголошенням карантину з сибірки на території Мелітопольського району в місті посилено контроль над реалізацією м'ясних і молочних продуктів у торговій мережі та на ринках.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня в селі Вознесенка Мелітопольського району Запорізької області у загиблої корови було виявлено сибірку.

За інформацією епідеміологів, сибірка (карбункул злоякісний, антракс) - особливо небезпечна інфекційна хвороба для тварин і людини. Джерелом інфекції є хворі сільськогосподарські тварини: велика рогата худоба, коні, осли, вівці, кози. Домашні тварини - кішки і собаки до сибірки мало сприйнятливі.

Інфікування людини відбувається при догляді за сільськогосподарськими тваринами і обробці м'яса. Крім цього, зараження відбувається також при контакті з продуктами тваринництва - шерстю, шкірою, хутром і щетиною. Інфекція може потрапити в організм людини з грунту, в якому спори сибірки можуть перебувати впродовж кількох років. Збудник сибірки - бацила антрацис.

***

У Краснодарському краї Росії зафіксовано новий спалах африканської чуми свиней

У Краснодарському краї Росії зафіксовано новий спалах африканської чуми свиней (АЧС).

Про це УНІАН повідомили у Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд).

«У неблагополучному щодо африканської чуми свиней Краснодарському краї захворювання продовжує поширюватися серед домашніх свиней. Чергове вогнище АЧС зареєстровано в Брюховецькому районі», - йдеться в повідомленні.

Спалах стався серед домашніх свиней на фермі, що належить свинарному підприємству ТОВ «Реуцький», розташованому за 30 км від найближчого осередку захворювання, — свинотоварної ферми «Русь» Кореновського району Краснодарського краю. На момент спалаху в господарстві утримувалося 7546 свиней різних статевовікових груп. Загалом у Брюховецькому районі утримується більш як 24 тисяч свиней, з них понад 23 тисячі голів у громадських господарствах, близько 1200 голів - в особистих підсобних господарствах. В осередку захворювання вживаються заходи щодо локалізації і недопущення подальшого поширення інфекції.

Загалом у краї у 2012 році зареєстровано 20 неблагополучних пунктів і 2 інфікованих об'єкти серед домашніх свиней і один неблагополучний пункт серед диких кабанів.

Заступник керівника Россільгоспнагляду, головний ветеринарний інспектор Росії Євген Непоклонов повідомив, що склалася ситуація, яка загрожує подальшим поширенням захворювання в Центральному і Північно-Західному федеральних округах.

Він також звернув увагу на випадки приховування падежу свиней, зокрема, в Ростовській області. Він нагадав про те, що приховування випадків падежу домашніх свиней на Кубані призвело до поширення захворювання серед диких кабанів у плавнях Астраханської і Волгоградської областей і його занесення на територію Ростовської області. При цьому прямі втрати виробників свинини трансформуються у втрати ринків і серйозні соціальні витрати.

Кажучи про невідкладні завдання, що стоять перед керівництвом і державними ветеринарними службами Ярославської і Ростовської областей, Є.Непоклонов особливо наголосив на необхідності проведення депопуляції кабанів, виявлення випадків приховування падежу свиней, проведення перевірок організацій громадського харчування, боротьби з неконтрольованими звалищами, незаконним оборотом піднаглядної продукції, налагодження системи безпечної утилізації біологічних матеріалів.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня нові спалахи африканської чуми свиней були зафіксовані в чотирьох регіонах Росії – Ярославській, Тверській, Ростовській областях і Краснодарському краї.

***

Прибуток банківської системи України у січні-липні становив 2,2 млрд грн

Прибуток банківської системи в січні-липні 2012 року становив 2,2 млрд грн порівняно з 4 млрд грн збитку за відповідний період 2011 року. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Доходи банків збільшилися на 6,3% - до 85,247 млрд грн, у тому числі процентний дохід становив 67,262 млрд грн, комісійний дохід - 11,783 млрд грн.

Витрати скоротилися на 1,4% і становили 83 млрд грн, в т.ч. процентні витрати - 37,520 млрд грн, загальні адміністративні витрати - 20,571 млрд грн, відрахування в резерви - 14,180 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банківська система України за підсумками 2011 року, порівняно з 2010 роком, скоротила збиток на 40% - до 7,708 млрд грн.

***

У програмі іпотеки під 3% знято обмеження за площею і вартістю житла

У програмі здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов, знято верхні межі площі й вартості житла, проте перевищення цих параметрів не підлягає компенсації з боку держави.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Як зазначається в повідомленні, чергові зміни до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов, вніс уряд 15 серпня 2012 року.

Згідно зі змінами, в програмі конкретизовані критерії до позичальників. Тепер у програмі можуть брати участь громадяни, які перебувають на квартирному обліку, а також громадяни, які не стоять у квартирній черзі, але забезпечені за місцем проживання житловою площею, що не перевищує 9 кв. м на одного члена сім'ї. Також у програмі можуть брати участь громадяни, які проживають у гуртожитках .

У Мінрегіоні зазначили, що ці уточнення конкретизують вимоги ст. 34 Житлового кодексу щодо учасників здешевлення іпотеки і виключають можливі різночитання.

При цьому розрахункова вартість житла не змінюється, але встановлюється виключно з урахуванням зареєстрованого місця проживання позичальника.

Змінами також уточнено перелік документів для отримання громадянами компенсації відсотків від держави. Серед цих документів довідка про перебування на квартирному обліку й довідка про склад сім'ї, видана виключно за місцем проживання.

Разом із тим, позичальник, який є замовником будівництва індивідуального житлового будинку, також повинен надати копії документа, що засвідчує право на земельну ділянку, й відповідної проектно-кошторисної документації. Решта документів у переліку не змінилася.

Новий порядок також визначає, що в програмі можуть брати участь новобудови, введені в експлуатацію не раніше 2007 року (раніше — 2009 року).

Платоспроможність позичальника визначатиметься з урахуванням доходів його поручителів.

За оцінками Мінрегіону, ці зміни значно розширять пропозицію житла й дещо знизять його ціну.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня 2012 року Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов. Згідно зі змінами, в програмі зможуть брати участь індивідуальні сільські забудовники.

23 травня 2012 року своєю постановою №465 Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

Згідно зі змінами, в рамках програми квартири можна придбати не лише в незавершених об'єктах, а й у нереалізованих замовниками об'єктах, прийнятих у експлуатацію після 2009 року.

При цьому як обов'язковий власний внесок позичальника, який не перевищує 25% вартості житла й за бажанням позичальника може бути збільшений, можуть зараховуватися кошти, сплачені позичальником за перевищення нормативної площі та розрахункової вартості квартири.

Постанова уточнює, що часткова компенсація відсотків надається позичальникам, перш за все, тим, хто перебуває на квартирному обліку, і молодим сім'ям, які мають дітей.

З постанови виключено пункт, який дозволяє позичальнику відчуження житла тільки громадянам, які відповідають вимогам, встановленим цим порядком, і які подали заяву про надання часткової компенсації відсотків.

Надання часткової компенсації припиняється, якщо середньомісячний дохід позичальника і членів його сім'ї з розрахунку на одну людину перевищує десятиразовий (раніше - п'ятиразовий) розмір середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні.

Довідка УНІАН. 25 квітня 2012 року Кабінет Міністрів України своєю постановою №343 затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов.

У документі зазначається, що кредити надаватимуться до 15 років у гривнях під не більш як 16% річних на момент видачі кредиту. Часткова компенсація відсотків визначається в розмірі процентної ставки за користування кредитом мінус 3 процентних пункти річних.

3 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню».

У Державному бюджеті на компенсацію процентної ставки за цією іпотечною програмою передбачено 1 млрд грн.

***

"Газтек" планує придбати держпакети акцій десяти обл- і міськгазів

Найбільший приватний власник пакетів акцій низки українських облгазів ПрАТ "Газтек" планує придбати виставлені на продаж державні пакети акцій десяти підприємств з газопостачання та газифікації, говориться в повідомленні компанії, розміщеному в офіційному бюлетені з цінних паперів.

Зокрема, "Газтек" планує взяти участь у конкурсах з приватизації 22,059% "Вінницягазу", 23,42% "Волиньгазу", 26% "Дніпропетровськгазу", 15,86% "Житомиргазу", 25% "Запоріжгазу", 23,99 % "Кримгазу", 26% "Луганськгазу", 25,79% "Сумигазу", 26% "Тисменицягазу", 20,39% "Чернівцігазу".

Нагадаємо, "Газтек" на приватизаційному конкурсі 1 серпня п.р. придбав за 18 млн 970 тис. грн 25% держпакету акцій ПАТ "Миколаївгаз", ставши в результаті власником контрольного пакету облгазу.

ПрАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. Зокрема, "Газтеку" і афілійованим з ним структурам належать міноритарні пакети в "Вінниця-", "Волинь-", "Дніпропетровськ-", "Житомир-", "Запорізь-", "Кримгаз" та ін.

Власниками самого "Газтеку" є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited, які низка ЗМІ пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем.

***

Ризики зростання тінізації економіки України в майбутньому зберігаються

Рівень тінізації економіки України в першому кварталі 2012 р. порівняно з аналогічним періодом 2011 р., за попередніми оцінками (за двома методами розрахунків з чотирьох, що використовуються Міністерством економічного розвитку і торгівлі), зріс на 0,4 процентних пункти, проте номінальний показник не змінився і залишився на рівні 34% ВВП, оскільки він виражається лише в цілих числах.

Про це йдеться в результатах дослідження Мінекономрозвитку, опублікованих на його сайті.

"Отже, рівень тіньової економіки в Україні в 1-му кварталі не змінився порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 34% від рівня офіційного ВВП», - говориться в документі.

Разом з тим, зазначається в дослідженні, залишається низка ризиків щодо зростання тінізації економіки в майбутньому. «Вони пов'язані з відновленням процесів рецесії в країнах єврозони і збереженням значних фінансових (боргових) проблем на зовнішніх ринках, що у разі їх розповсюдження може спричинити різке уповільнення темпів економічного зростання і в Україні. Також високими залишаються внутрішні ризики дестабілізації економічної ситуації, серед яких найбільшими є збільшення негативного сальдо поточного рахунку платіжного балансу, зростання девальваційних очікувань і низька кредитна активність», - говориться в документі.

З чотирьох методів показник рівня тіньової економіки, розрахований як середньозважений показник за фінансовим методом і методом збитковості підприємств, у січні-березні 2012 року зріс на 3 п.п. проти відповідного періоду попереднього року і становив 34% від рівня офіційного ВВП.

Рівень тіньової економіки, розрахований за електричним методом, зріс на 1 п.п. і становив 31% ВВП.

За методом “витрати населення – роздрібний товарообіг” рівень тінізації залишився на рівні 1-го кварталу 2011 року - 44% ВВП.

Єдиним методом розрахунку, який засвідчив зниження рівня тіньової економіки в Україні в січні-березні 2012 року, став монетарний метод, відповідно до якого цей показник скоротився на 3 п.п. і становив 26% від рівня офіційного ВВП.

***

Нацрада вилучила з ліцензійних заяв на мовлення графу про мови

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення затвердила нові зразки заяв про видачу (продовження), переоформлення та видачу дубліката ліцензій на мовлення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацради, відповідний наказ підписав голова регуляторного органу Володимир Манжосов сьогодні, 20 серпня.

Зокрема, із зразків заяв вилучено графу «Мова(и), якою(ими) вестимуться передачі (%)».

У повідомленні пояснюється, що документи було підготовлено у зв’язку із набранням чинності Законом України «Про засади державної мовної політики», а також зважаючи на неодноразові звернення суб’єктів господарювання.

У контексті прийнятого рішення представників Нацради в областях, містах Києві та Севастополі зобов’язано довести до відома керівників телерадіоорганізацій інформацію про можливість переоформлення ліцензій на мовлення.

Водночас, деякі експерти не виключають поступового зникнення української мови з українського теле- і радіоефіру через запровадження норм Закону «Про засади державної мовної політики».

Зокрема, керівний партнер юридичної компанії Jurimex Юрій Крайняк наголошував на тому, що закон про мови передбачає тотальне переоформлення ліцензій на мовлення на підставах, не передбачених законом про телерадіомовлення, про що писала «Телекритика».

На думку Ю.Крайняка, зникнення української мови з українського теле- та радіоефіру, «скоріш за все, стане питанням часу»: «У комплексі з іншими встановленими законом правилами українська мова може повторити долю білоруської, якої більшість населення Білорусі не знає».

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада ухвалила Закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнято з істотними порушеннями.

31 липня голова Верховної Ради Володимир Литвин підписав цей закон.

8 серпня Президент України Віктор Янукович підписав закон.

10 серпня мовний закон набув чинності.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН