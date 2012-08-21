ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 21 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Соратника Данилишина затримали за підозрою у замаху на керівника Родовід Банку» пише: керівник компанії Korlea Invest Василь Данилів, який допомагає екс-міністру економіки Богдану Данилишину в Чехії, був затриманий в Україні за підозрою у замаху на Сергія Дядечка...

http://delo.ua/ukraine/soratnika-danilishina-zaderzhali-po-podozreniju-v-pokushenii-na-ruko-183573/

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Також «Дело» в публікації «Прострочених кредитів в Україні стало більше» пише: частка простроченої кредитної заборгованості в липні зросла на 0,1 процентних пунктів (за січень-липень - скоротилася на 0,4 п.п.), до 9,2% суми наданих кредитів...

http://delo.ua/finance/prosrochennyh-kreditov-v-ukraine-stalo-bolshe-183562/

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«Дело» в публікації «Веб-камерами на виборах займеться колишній «Квазар-Мікро» пише: підготовкою відеоспостереження на виборчих дільницях під час парламентських виборів цієї осені займатиметься компанія «Сітронікс Інформаційні Технології»...

http://delo.ua/ukraine/veb-kamerami-na-vyborah-zajmetsja-byvshij-kvazar-mikro-183569/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «ВР підключається до нового газопроводу», в якому пише: британська ВР, яка розробляє азербайджанське родовище Шах-Деніз, прагне контролювати не тільки видобуток газу на ньому, але і поставки споживачам. Компанія вже фінансує проектування Трансадріатичного газопроводу (TAP), а також розглядає можливість купити частку в Трансанатолійському газопроводі (TANAP). ВР може отримати не менше блокпакета в проекті, вважають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2005244

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «General Motors оголосила війну феодалізму», в якому пише: найбільший американський автовиробник General Motors розробив масштабний план, покликаний зміцнити лідерство компанії на ринку. Найближчим часом концерн розпочне глобальну реорганізацію своєї структури. В результаті повноваження керівників регіональних підрозділів GM будуть передані топ-менеджерам центральної штаб-квартири корпорації...

http://www.kommersant.ua/doc/2005313

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Експерт: Українська молодь іде працювати «в тінь» або тікає за кордон» пише: в Україні великі труднощі на ринку праці і не тільки для молоді, вважає провідний експерт Центру Разумкова Павло Розенко...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ekspert-Ukrainskaya-molodezh-uhodit-rabotat-v-ten-ili-sbegaet-za-granicu.html

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Також «Сегодня» в публікації «Український автопром дасть бій російським іномаркам» подає коментарі експертів щодо плюсів і мінусів Зони вільної торгівлі в рамках СНД для України...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ukraina-budet-konkurirovat-s-Rossiey-v-avtoprome-.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Споживчі настрої українців: чим нижчі доходи, тим більший песимізм» пише: споживчі настрої українців погіршуються. У липні індекс впав на 3 п.п., порівняно з червнем. Особливо тенденція проявляється серед громадян з доходом нижче середнього, а також у жителів Києва та Західної України...

http://economics.unian.net/ukr/detail/137503

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Розмір втраченого в Узбекистані бізнесу МТС оцінено в $ 1 млрд» пише: втрата бізнесу в Узбекистані може змусити МТС списати за підсумками II кварталу $1 млрд. Стільки оператор інвестував в місцеву «дочку», тиждень тому, яка втратила усі ліцензії...

http://www.vedomosti.ru/tech/news/3076681/tashkent_uvel_milliard

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Також «Ведомости» в публікації «Російська економіка загрузає дедалі глибше» пишуть: у липні, за даними Росстату, гальмування вийшло за межі виробничого сектора, сповільнилося зростання приватного споживання...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/3076641/potrebitelskaya_pauza

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Видання «Известия» в публікації «Мінекономрозвитку запропонувало прискорити приватизацію Ощадбанку» пише: Мінекономрозвитку РФ виступило за спрощення процедури приватизації держчастки в Ощадбанку. Сьогодні для цих цілей повинен бути розроблений окремий закон. Відомство пропонує замінити цю тривалу процедуру простим узгодженням з урядом...

http://izvestia.ru/news/533288

(УНІАН)