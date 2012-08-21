Анонс на 22 серпня

* Президент України Віктор Янукович з робочою поїздкою побуває у Харківській області.

* Під головуванням прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Ключові тренди комерційної торгової нерухомості в Україні та Європі: схожість і відмінності». Найактуальніші тенденції девелопменту торгових об'єктів України та Європи: зміни у затратності та окупності проектів; нерівномірне освоєння девелоперами регіонів України: величезна конкуренція у Києві, Донецьку та Одесі і майже цілковитий брак якісних торгових площ у містах районного значення; проблема нерівномірного розвитку інфраструктури Києва: перенасиченість центру і брак якісних об'єктів інфраструктури в густонаселених житлових масивах: «РайОN» перший якісний шопінг-центр в одному з найбільших мікрорайонів Києва (Троєщина); ключові зміни у поведінці українських ретейл-мереж і головні тенденції ретейл-операторів у Європі. Усі ці тенденції ринку буде проілюстровано фінансовими показниками, фактами та графіками на прикладах сучасних торгових об'єктів України та Європи. Учасники: Метью де Бруїн, гендиректор Arricano Group; Ігор Заболотський, директор департаменту торгової нерухомості Colliers International, Віктор Жеребнюк, голова Деснянської РДА у м. Києві, Тетяна Буркацька, виконавчий директор Arricano Group і Юлія Щаслива, директор з оренди Arricano Group (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: +38 (095) 281 00 47, e-mail: Diana.kladova@brik.org.ua.

* Прес-конференція на тему: «Греція виходить з єврозони? Наслідки для Європи та світу». Учасники: екс-заступник голови Національного банку України Сергій Яременко, фінансовий експерт Віктор Суслов; виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

* Прес-конференція на тему: «Чи дозволить договір про ЗВТ з СНД дістати доступ України до газотранспортної системи Росії?». Учасники: провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко і президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-Club» Олександр Тодійчук.

* Відбудеться акція і збір підписів на захист «Будинку зі зміями», підписи буде передано голові КМДА О.Попову.

* До дня державного прапора і Дня незалежності України на території Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури відбудеться урочисте відкриття галереї командирів II залізничного корпусу, начальників залізничних військ СРСР, Міністерства оборони України, Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Після закінчення церемонії - святковий концерт військового оркестру 8-го Чернігівського навчального центру і народного артиста України Леоніда Нечипорука.

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