ТОП-10 (21 серпня)

Україна після набирання чинності Договором про ЗВТ СНД порушить питання про доступ до газотранспортної системи Росії - Азаров

Уряд передав газорозподільні мережі на баланс міськ- і облгазів

Надрагу звільнено через безвідповідальність у прийнятті рішень - Азаров

Росія не допустила до продажу на своїй території 312 тонн українських сирів

Податкова заявляє - мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу дотримується

Дешевій іпотеці заважає недовіра українців до влади - Азаров

Понад 6 мільйонів емігрантів у світі – українці

Мінфін на аукціоні не зміг продати ОВДП

Україна опустилася на 10-те місце у світовому рейтингу виробників сталі

Сорочинський ярмарок цього року відвідало понад 600 тис. людей

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Україна після набирання чинності Договором про ЗВТ СНД порушить питання про доступ до газотранспортної системи Росії - Азаров

Україна після набирання чинності Договором про зону вільної торгівлі СНД порушить питання про можливість використання транзитних газових потужностей Росії, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Таку заяву він зробив на брифінгу, відповідаючи на запитання УНІАН, чи буде Україна після набирання чинності договором порушувати питання про доступ до російської ГТС, зокрема, для транзиту туркменського газу.

«Договір про зону вільної торгівлі з країнами співдружності надзвичайно важливий. Саме Україна його ініціювала, і я це говорю абсолютно спокійно, і відповідно до того, що саме Україна домагалася реалізації тих положень, про які ви зокрема згадали, - про доступ до трубопровідного транспорту, який проходить по території країн Співдружності, про вільний доступ. Це саме в наших інтересах, тому, природно, як тільки договір набере чинності, наші парламентері займатимуться розв’язанням цих питань», - сказав М.Азаров.

Нагадаємо, Договір про зону вільної торгівлі передбачає, що країни-учасниці вступають у переговори з розробки угоди щодо транзиту трубопровідним транспортом і завершують такі переговори протягом 6 місяців після набирання чинності договором про ЗВТ СНД.

Довідка УНІАН. Договір про ЗВТ СНД набирає чинності через 30 днів після того, як третя країна, що ратифікувала документ, подасть документацію про ратифікацію в депозитарій СНД.

9 серпня 2012 р. Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».

30 липня ВР ратифікувала цей договір. Україна стала третьою після Росії і Білорусі країною, яка ратифікувала документ.

18 жовтня 2011 року у Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали Договір про створення Зони вільної торгівлі. Документ підписали голови урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

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Уряд передав газорозподільні мережі на баланс міськ- і облгазів

Кабінет міністрів України передав газорозподільні мережі, які не підлягають приватизації, на баланс міськ- і облгазів.

Відповідне рішення закріплене в урядовій постанові № 770 від 20 серпня 2012 року.

«Встановити, що державне майно, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, враховується на балансі господарських товариств з газопостачання і газифікації і не може бути відокремлене від їх основного виробництва, використовується зазначеними товариствами на праві господарського ведення», - йдеться в урядовій постанові.

Також у документі повідомляється, що Кабінет міністрів України доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості України (Міненерговугілля) укласти з підприємствами газопостачання і газифікацію договори господарського ведення держактивами, які використовуються в їх ліцензійній діяльності.

Нагадаємо, Україна розглядає можливість приватизації і концесії газорозподільних мереж.

Про це йдеться у Національному плані дій на 2012 рік з впровадження програми економічних реформ на 2010-2014 рр., затвердженому Указом Президента Віктора Януковича № 187 від 12 березня.

Зокрема, Президент доручив Кабінету міністрів, Міністерству енергетики і вугільної промисловості і Фонду державного майна України (ФДМУ) врегулювати питання використання газорозподільних мереж шляхом їх приватизації або надання у концесію на термін більш як 10 років.

Довідка УНІАН. Розподільні газові мережі, які є державною власністю, у 2001 році, згідно з угодою з ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України», були передані облгазам у користування.

Загальна протяжність українських газорозподільних мереж перевищує 300 тис. км.

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Надрагу звільнено через безвідповідальність у прийнятті рішень - Азаров

Першого заступника міністра соціальної політики України Василя Надрагу звільнено з посади через безвідповідальність у прийнятті рішень, зокрема, стосовно студентських стипендій, заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання УНІАН про причини звільнення В.Надраги.

«Декілька рішень, які готувалися цим керівником, у тому числі і відомі рішення щодо студентських стипендій і так далі, вони показали нам, що відповідальності в нього належною мірою не вистачає. Тому, за всієї пошани до його колишніх заслуг, і нинішніх заслуг, ми вважаємо, що треба знайти йому інше місце роботи. І це йому було запропоновано», - сказав М.Азаров.

При цьому прем'єр-міністр зазначив, що В.Надрага старанний працівник. «Він, загалом, старанний працівник, але в роботі будь-якого адміністратора є моменти, які змушують думати, а чи відповідає цей адміністратор посаді», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович указом № 481/2012 від 20 серпня звільнив В.Надрагу з посади першого заступника міністра соціальної політики України.

Президент призначив В.Надрагу першим заступником міністра соцполітики 23 грудня 2010 року.

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Росія не допустила до продажу на своїй території 312 тонн українських сирів

Росія не допустила до продажу на своїй території 312 тонн українських сирів двох виробників - ПП КФ «Прометей» філіал «Менський Сир» і ТОВ «Гадячсир».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Росспоживнагляду, за 8 місяців 2012 року для проведення досліджень у лабораторію «Центр гігієни та епідеміології в місті Москві» Росспоживнагляду надійшло 360 зразків сиру виробництва п'яти підприємств України. Повністю завершено дослідження 331 зразка (партії) продукції.

«На 3 партії сиру виробництва ПП КФ «Прометей» філіал «Менський Сир» (Сир «Король Артур» із смаком пряженого молока, з датами виготовлення 25.04.12, 26.04.12 і 28.04.12), загальною вагою 39 тонн і на 9 партій сиру виробництва ТОВ «Гадячсир» (Сир «Російський класичний» з датами виготовлення 13.06.12,12.06.12, 11.06.12, 10.06.12; сир «Полюшко-поле» з датою виготовлення 25.07.12; сир «Російський» з датою виготовлення 25.07.12; сир «Родріго» з ароматом пряженого молока з датою виготовлення 27.07.12; сир «Віват король» з ароматом пряженого молока з датами виготовлення 29.07.12 і 30.07.12), загальною вагою 273 тонни 866 кг видано експертні висновки про невідповідність санітарно-епідеміологічним правилам і нормативам», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що ця продукція не допущена до реалізації населенню.

Водночас повідомляється, що на 320 партій сирів видано експертні висновки про відповідність санітарно-епідеміологічним правилам і нормативам. Ця продукція допущена до реалізації населенню.

За інформацією Росспоживнагляду, на лабораторному дослідженні перебуває 29 зразків виробництва 4-х підприємств України.

За результатами інспекції експертами Росспоживнагляду ТОВ «Лозовськой молочний завод» (Україна) в червні 2012 року були виявлені численні зауваження і порушення при виробництві сирної продукції.

Наголошується, що ТОВ «Лозовськой молочний завод» розробив і подав у Росспоживнагляд план заходів щодо усунення виявлених недоліків. За наслідками розгляду цього плану Росспоживнагляд 1 серпня 2012 року надіслав на адресу ТОВ «Лозовськой молочний завод» зауваження, оскільки план не містив всіх заходів, необхідних для усунення виявлених порушень.

За інформацією прес-служби, дотепер ТОВ «Лозовськой молочний завод» не подав до Росспоживнагляду перероблений план та інформацію щодо усунення порушень, що не узгоджується з намірами керівника цього підприємства щодо швидкого відновлення поставок продукції на ринок Російської Федерації.

Нагадаємо, 14 серпня директор економічного департаменту Виконавського комітету СНД Андрій Кушніренко повідомив, що після набуття чинності Договору про Зону вільної торгівлі в рамках СНД Росія не зможе розв'язувати торгові війни з Україною.

«У Договорі ЗВТ зафіксовано норму про невикористання санітарних і фітосанітарних норм для регулювання торгівлі. Вони можуть використовуватися тільки для охорони здоров'я людей», - сказав А.Кушніренко і наголосив, що зрештою від цього виграють всі, хто торгує.

Довідка УНІАН: Росспоживнагляд у лютому за результатами досліджень встановив, що у складі сирів українських виробників ПП КФ "Прометей", АТ "Пирятинський сирзавод", ТОВ "Гадячсир", ТОВ "Лозовськой молочний завод, ПП "Рось" філіал "Ахтирський сирокомбінат", ПАТ "Дубномолоко" містяться рослинні жири, інформація про наявність яких не була зазначена на етикетці. Це є порушенням російського техрегламенту на молоко і молочну продукцію. У результаті продукти виробництва цих підприємств потрапили під заборону для реалізації в Росії.

У середині травня відомство дозволило чотирьом українським заводам - "Пирятинський сирзавод", "Дубномолоко", "Гадячсир" і "Прометей" - повернутися на російський ринок.

У червні Росспоживнагляд дозволив відновити експорт до Росії п'ятому українському сирзаводу - ПП «Рось» філіал «Ахтирський сирокомбінат».

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Податкова заявляє - мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу дотримується

Державна податкова служба України заявляє, що дотримується чинного до кінця 2012 року мораторію на фактичні перевірки підприємств малого та середнього бізнесу, повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ.

Згідно з повідомленням, мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу було введено на перехідний період для впровадження змін у податковій сфері.

"Цей час відведено як «адаптивний період» для втілення нових правил спрощеного оподаткування та інших законодавчих змін", - сказано в повідомленні.

При цьому кількість планових документальних перевірок юридичних осіб протягом третього кварталу 2012 р. зменшилося на 15%. "Всього за цей період податкова служба планує перевірити 1,7 тис. суб'єктів господарювання", - уточнено в повідомленні.

У першому кварталі поточного року було проведено 2,1 тис. перевірок, у другому - 2 тис. У цілому за рік передбачається провести не більше 8 тис. документальних перевірок.

Одночасно керівництво ДПС України закликає підприємців, які при перевірці зіштовхнулися з неправомірними, на їхню думку, діями податківців, повідомляти про це на гарячу лінію «Пульс податкової»

Як повідомляв УНІАН, З 1 січня 2012 року набув чинності закон про зміни до Податкового кодексу щодо спрощеної системи оподаткування. І в зв'язку з адаптацією до нього бізнесу ДПСУ продовжила мораторій до кінця 2012 року.

Водночас керівництво Державної податкової служби пообіцяло зменшити кількість фактичних перевірок.

Зокрема, в першому кварталі 2011 року ДПС провела 3352 перевірок малого та середнього бізнесу.

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Дешевій іпотеці заважає недовіра українців до влади - Азаров

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що реалізації програми з надання дешевих іпотечних кредитів заважає недовіра українців до влади, і тому більшою популярністю користується програма «Доступне житло».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу після спілкування з однією родиною, яка обрала для себе для розв’язання житлових проблем програму «Доступне житло».

«Я цікавлюся, от чому все ж таки вам більше подобається 70 на 30 (за програмою «Доступне житло» - УНІАН). Мені говорять: 70 заплатив і забув всі розрахунки з державою. Тобто люди продовжують не довіряти державі», - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що умови, запропоновані зі здешевлення іпотечних кредитів, були б цікаві і жителям Європи.

«Здавалося б, дуже вигідні умови, за які б в Європі схопилися б двома руками і не відпустили б. А наші люди ще роздумують. Тому ще дуже багато треба працювати над відновленням довіри людей до обіцянок держави, до обіцянок уряду», - сказав М.Азаров.

Довідка УНІАН. Державна цільова соціально-економічна програма будівництва доступного житла на 2010-2017 роки, яку реалізує Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, передбачає надання громадянам 30% безповоротній субсидії за рахунок коштів держбюджету на будівництво житла. Решту 70% вартості житла вносить покупець житла. Брати участь у програмі можуть громадяни, які перебувають на квартирному обліку. З початку 2012 року у рамках програми «Доступне житло» укладено 230 договорів. У державному бюджеті на 2012 рік на програму передбачено 200 млн грн. В Україні у 2011 році придбано 790 квартир за програмою доступного житла. У 2011 році на дану програму з держбюджету виділено 98 млн грн.

25 квітня 2012 року Кабінет міністрів України своєю постановою № 343 затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

У документі зазначаються, що кредити надаватимуться до 15 років у гривнях під не більш як 16% річних на момент видачі кредиту. Часткова компенсація відсотків визначається у розмірі відсоткової ставки за користування кредитом мінус 3 відсоткових пункту річних. Перший внесок позичальника за даною програмою становить не більш як 25%.

3 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню».

У Державному бюджеті на компенсацію відсоткової ставки за даною іпотечною програмою передбачено 1 млрд грн.

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Понад 6 мільйонів емігрантів у світі – українці

За даними представництва Міжнародної організації з міграції, більш як шість мільйонів емігрантів у світі – українці, і вік половини з них – до 35 років.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За словами експертів, для української молоді виїзд до іноземних країн – можливість здобути якісну освіту та вигідно працевлаштуватися. Додому ж їх може повернути тільки гідна зарплата, доступність житла, поліпшення соціальних послуг та зацікавленість самої держави в освіченому поколінні, кажуть фахівці.

За останні три роки кількість охочих навчатися за кордоном зросла щонайменше на 10%, зазначила консультант з освітніх програм одного з освітніх агентств Анна Уразова. За її словами, найчастіше українські студенти обирають для навчання Британію, Канаду, Латвію, Литву, Польщу, США та Чехію. Найперше – через кращу якість освіти, адже тут навчальні програми є актуальнішими та мають практичніший характер.

Близько 50% студентів обирають країни, де є можливість залишитися принаймні на 1-2 роки для роботи після закінчення навчання - наприклад, Канаду, Австралію, Нову Зеландію, сказала А.Уразова. За її словами, «інша половина бажає отримати диплом. Але вони повертаються сюди і, маючи такий диплом, працюють вже в міжнародних компаніях в Україні».

Водночас, серед молодих українців чимало тих, хто за кордоном хоче лише працювати, повідомив менеджер із маркетингових комунікацій Міжнародного центру працевлаштування Віталій Андрусяк.

За його словами, «ми працевлаштовуємо спеціалістів здебільшого робітничих спеціальностей. Віком від 21-22 років. Коли виїжджають туди і пізнають культуру, бачать той рівень життя, то здебільшого залишаються. Люди мають гарантії щодо свого працевлаштування, своїх роботодавців, що заробітна плата у них буде такою, як прописано в договорі».

За словами експерта Центру Разумкова з питань соціальної політики Павла Розенка, рівень заробітної платні й є однією з головних причин виїзду української молоді за кордон. Навіть навчання на держзамовленні не гарантує молодій людині перше робоче місце. А якщо їй все-таки надається це, то, як правило, розмір заробітної плати в декілька разів нижчий середнього рівня.

«Середня заробітна плата в Україні – близько 370 доларів – є найнижчою серед країн пострадянського простору, не кажучи про розвинені європейські держави», – констатує він.

Окрім того, за словами П.Розенка, Україна відлякує молодь низьким рівнем соціальних послуг, недоступністю житла, відсутністю національного культурного простору та професійних перспектив. До того ж про довгострокову стратегію на українському ринку праці сьогодні не йдеться, зауважує експерт.

За даними минулорічного опитування Центру соціологічних досліджень «Софія», більш як 50% української молоді у віці від 18 до 29 років готові емігрувати з України.

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Мінфін на аукціоні не зміг продати ОВДП

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 21 серпня, Міністерству фінансів України не вдалося залучити кошти до держбюджету, повідомляється на сайті міністерства.

Так, Мінфін запропонував інвесторам стандартні гривневі ОВДП терміном обігу 5 і 7 років.

Щодо ОВДП терміном обігу 5 років подана одна заявка обсягом 10 млн. грн і прибутковістю 23,9%, але вона не була задоволена.

Раніше фахівець відділу продажів боргових цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса повідомив, що не виключає дружнього розміщення на аукціоні з продажу ОВДП 21 серпня зважаючи на брак ринкового попиту.

Своєю чергою аналітики «ІНГ Банк Україна» також відзначали вірогідність укладення неринкових оборудок на аукціоні у вівторок з урахуванням того, що до аукціону, запланованого на наступний тиждень, уряду необхідно буде виплатити 2,2 млрд грн у рамках погашення внутрішніх зобов'язань, що збільшує потребу у рефінансуванні боргу.

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні Мінфіну з продажу ОВДП у вівторок, 14 серпня, не було подано жодної заявки.

Мінфін запропонував інвесторам стандартні гривневі ОВДП терміном обігу 5 і 7 років.

На аукціоні 7 серпня Мінфін залучив до держбюджету 267,758 млн. грн від продажу п'ятирічних ОВДП. Середньозважена прибутковість паперів становила 14,18%. Мінфін задовольнив усі три заявки, які були подані на купівлю паперів.

На семирічні папери, які також пропонувалися до продажу на аукціоні, попиту не було.

Раніше Мінфін повідомив, що в серпні не планує розміщувати індексовані та номіновані в іноземній валюті ОВДП, а пропонуватиме ринку виключно гривневі папери з терміном обігу 5 і 7 років.

Наміри припинити продаж валютних ОВДП оприлюднено після того, як Мінфіну вдалося задовольнити потребу у валютних ресурсах за рахунок розміщення 18 липня єврооблігацій на 2 млрд дол.

Міністерство також заявляло про плани почати з осені п.р. випуск для населення казначейських зобов'язань, номінованих в іноземній валюті.

За даними Державної казначейської служби, від продажу урядових паперів у січні-липні до бюджету вдалося залучити 65,475 млрд грн, в т.ч. за рахунок продажу ОВДП — 49,489 млрд грн, єврооблігацій — 15,986 млрд грн.

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Україна опустилася на 10-те місце у світовому рейтингу виробників сталі

Виробництво сталі в Україні у липні становило 2,970 млн. тонн, що, попри зростання на 5,7% до рівня липня 2011 року, опустило країну на десяте з дев'ятого місця у світовому рейтингу виробників сталі, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

За інформацією асоціації, за сім місяців 2012 року виробництво сталі в Україні становило 20,146 млн. тонн, що на 1,8% менше за обсяг виробництва за аналогічний період 2011 року.

Загальний обсяг виробництва сталі в світі у січні-липні 2012 року збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 0,9% - до 895,4 млн. тонн.

Минулого місяця світове виробництво сталі збільшилося у порівнянні з липнем минулого року на 1,8%, до 129,7 млн. тонн, а в порівнянні з попереднім місяцем (червнем) - на 1,4%.

Завантаження виробничих потужностей у липні знизилося до 78,7% із 80,4% у червні. У порівнянні з липнем 2011 року завантаження потужностей скоротилося на 0,8%.

За підсумками семи місяців 2012 року найбільшим світовим виробником сталі з показником 419,5 млн. тонн (зростання на 2,1% до періоду 2011 р.) залишився Китай. За ним ідуть Японія – 63,3 млн. тонн (зростання на 0,2%) і США – 53,6 млн. тонн (зростання на 7,1%).

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Сорочинський ярмарок цього року відвідало понад 600 тис. людей

Національний Сорочинський ярмарок 2012 року, який проходив в селі Великі Сорочинці з 14 по 19 серпня, відвідали понад 600 тис. осіб, повідомляє відділ громадських зв'язків УМВС України у Полтавській області.

За їх даними, серед відвідувачів ярмарку було більш як 400 іноземців.

«За весь час роботи ярмарку міліціонери виявили 20 фактів порушення адміністративного законодавства, зокрема 5 випадків порушення ветеринарно-санітарного законодавства, 14 порушень по лінії ДАІ, зокрема 3 — керування транспортними засобами у нетверезому стані. Вжитими заходами затримано двох осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів. Не допущено до реалізації 21 кг неякісного м'яса», - повідомили в міліції.

У прес-службі Сорочинського ярмарку також повідомили, що минулого року відвідувачів було близько мільйона.

«Цього року погода підвела», - сказали у прес-службі Сорочинського ярмарку.

Як повідомляв УНІАН, губернатор Полтавської області Олександр Удовиченко в день відкриття ярмарку заявляв, що цього року очікується, що його відвідають близько 1 млн. осіб.

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УНІАН