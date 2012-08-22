ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 22 серпня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Нацбанк полегшив ввезення готівкової валюти для нерезидентів» пише: завдяки поправкам, внесеним НБУ в Інструкцію щодо ввезення валюти, тепер як фізичні, так і юридичні особи можуть ввозити до України готівкою більш ніж 10 тисяч євро, але тільки за умови письмового декларування.

http://delo.ua/finance/nacbank-oblegchil-vvoz-nalichnoj-valjuty-dlja-nerezidentov-183660/

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Також «Дело» в публікації «Українсько-російська сирна війна. Камо грядеши?» пише: Росія все ще незадоволена якістю наших сирів. З початку року Росспоживнагляд забракував понад 300 тонн продукції. Далі – більше. Росіяни взагалі хочуть заборонити іноземцям використовувати бренди "Російський", "Пошехонський" і "Костромський".

http://delo.ua/business/ukrainsko-rossijskaja-syrnaja-vojna-kamo-grjadeshi-183596/

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«Дело» в публікації «Ректор Податкового університету одержав 353 тис. гривень матеріальної допомоги» пише: вибори до парламенту дозволили заглянути у декларації кандидатів у народні депутати. Так, нардеп Петро Мельник у графі матеріальна допомога вказав 353 тис. грн, тоді як «нужденні» народні обранці зазвичай отримували по 35 тис. грн «підтримки».

http://delo.ua/ukraine/rektor-nalogovogo-universiteta-poluchil-353-tys-griven-material-183652/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Citigroup не розділиться», у якому пише: глава однієї з найбільших у світі фінансових корпорацій Citigroup не має наміру проводити дроблення бізнесу. Вікрам Пандит повідомляє, що Citigroup уже розпродала велику частину активів, фактично повернувшись до витоків.

http://www.kommersant.ua/doc/2005925

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Джуліан Ассанж об'єднав Південну Америку», в якому пише: справа засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, який минулого тижня одержав політичний притулок в Еквадорі, але не може скористатися ним через позицію Великобританії, згуртувала країни Південної Америки. Боліваріанський альянс народів Америки (АЛБА) і Союз південноамериканських націй (УНАСУР) одностайно засудили Лондон, який не виключає можливості силового захоплення Ассанжа на території еквадорського посольства.

http://www.kommersant.ua/doc/2005790

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Українські банки «вдарилися» у валютні спекуляції – експерт» пише: фінустанови активно грають на курсах валют, вважає експерт.

http://www.segodnya.ua/economics/finance/Ukrainskie-banki-udarilis-v-valyutnye-spekulyacii-ekspert.html

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Також «Сегодня» в публікації «Сьогодні Кабмін вирішить, скільки українських хлопців забрати в армію» пише: на засіданні уряду також обговорять обсяг витрат для проведення прихову в жовтні-листопаді.

http://www.segodnya.ua/ukraine/Segodnya-Kabmin-reshit-skolko-ukrainskih-parney-zabrat-v-armiyu.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Недашковський не втримався, або Настав час прибрати «чужака» пише: Кабмін звільнив президента «Енергоатома» Недашковського, причому у зв'язку з «невиконанням умов контракту». В принципі, якщо відкинути формулювання, рішення уряду було прогнозованим. Є в ньому, крім порушення «контракту», і політичне підгрунтя.

http://economics.unian.net/ukr/detail/137699

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Масштабний відтік капіталу з Росії не припиниться» пише: такого висновку дійшли аналітики. Більш як половина відтоку – виплати за боргами, які триватимуть, а у зворотному напрямку гроші не йдуть – у негнучкій, неефективній і корумпованій економіці для них немає застосування.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/3121351/klimatom_ne_vyshli

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Також «Ведомости» у публікації «Нафтовики почали підвищувати ціни на бензин» пишуть: у Москві «Лукойл» перейшов психологічний рівень 30 руб. за літр А-95. Антимонопольна служба називає зростання обгрунтованим.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/3121311/rubezh_projden

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Видання «Известия» в публікації «Російська риба задихається від нафти» пише: масовий мор риби в Курській області, та й загалом статистика заморів у РФ, що відбуваються через регулярні скидання забруднювальних речовин промисловими, комунальними, сільськогосподарськими та іншими підприємствами, потребує термінових заходів, вважають у Росриболовстві.

http://izvestia.ru/news/533401

(УНІАН)